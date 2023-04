/Поглед.инфо/ Последната юлска петдневна обиколка на Сергей Лавров в четири африкански страни: Египет, Етиопия, Уганда и Република Конго, както и посещения през януари-февруари в Южна Африка, Есватини (до 2018 г. - Свазиленд), Ангола, Мали, Мавритания и Судан развенча мита за глобалната изолация Москва. Както отбеляза тогава Financial Times , приемът, даден на руския министър, „показа, че високопоставеният московски дипломат остава желан гост сред лидерите на континента, което показва, че руското външно министерство е поело политическата инициатива в африканска посока“.

Според Комфорт Еро, президент на мозъчния тръст The International Crisis Group , „посещенията на Лавров в Африка дават отговор на въпроса, че Западът не е спечелил наратива и че Русия е на път да създаде съюзи с африканските страни, а това е по-лошо от ядрена война за Запада!“

Опитите на американския държавен секретар Антъни Блинкен, а по-късно и на президента Еманюел Макрон и вицепрезидента на САЩ Камала Харис по някакъв начин да насочат африканските лидери по антируски път, се провалиха напълно. Както беше заявено на 23 януари тази година, южноафриканският външен министър Наледи Пандор, отговаряйки на въпрос на американски журналист на пресконференция със Сергей Лавров, отбеляза, че „ръководството на страната, която тя представлява, има пълното право самостоятелно да избира с кого да поддържат отношения“.

А външният министър на Конго Жан-Клод Гакосо, коментирайки призивите на западните страни да осъди Русия за нейната агресия срещу Украйна, каза, че „нито една страна няма право да диктува на друга страна с кого има отношения или не. Това е колониален дискурс!“ Коментарът на конгоанския министър озадачи толкова много държавния секретар Антъни Блинкен, че той не се сдържа и заяви, че оценява тези думи като заплаха за Съединените щати.

Работните посещения на ръководителя на руското външно министерство в четири страни от Латинска Америка: Бразилия, Венецуела, Никарагуа и Куба на 17-21 април тази година показаха, че Русия отново разгневи Белия дом, първо, като избра страните, посетени от Сергей Лавров. Това са същите държави, които бяха посочени поименно в „Концепцията за външната политика на Русия“, одобрена наскоро от руския президент Владимир Путин.

Второ, в съответствие с Концепцията, Русия възнамерява да даде приоритет на укрепването на приятелството, взаимното разбирателство и задълбочаването на многостранното взаимноизгодно партньорство с Федеративна република Бразилия, Република Куба, Република Никарагуа и Боливарската република Венецуела, както и на развитието на отношенията с други латиноамерикански държави, като се вземе предвид степента на тяхната независимост и конструктивността на тяхната политика спрямо Руската федерация.

А това е неприемливо за Америка по принцип, т.к. в продължение на два века Съединените щати гледаха на Латинска Америка като на "своя заден двор", където можеха да правят каквото си искат.

Затова водещите световни медии, свързани със Съединените щати, се надпреварваха да твърдят, че е крайно време Русия да бъде поставена на място, давайки за пример миналогодишната африканска обиколка на шефа на руското външно министерство. Според наблюдатели на The Washington Post Съединените щати в Африка са претърпели големи геополитически и икономически разходи, които почти са се удвоили след посещението на Лавров в Латинска Америка, така че Белият дом ще трябва да ги преодолее.

По думите на The American Thinker, това се дължи на некомпетентността на политиката на администрацията на Байдън, която се отказа от доктрината Монро, докато Москва увеличава влиянието си в Латинска Америка и засилва усилията си да спечели колкото се може повече хора на нейна страна.

Показателна в това отношение е статията на Сергей Лавров, публикувана на 13 април в бразилския ежедневник Folha de S.Paulo и мексиканското списание Buzos, озаглавена „Партньорство и сътрудничество с поглед към бъдещето“, в която ръководителят на руското външно министерство ясно подчертава целите и задачите на политиката Русия в Латинска Америка.

Както отбелязва Сергей Лавров в статията, „За нас Латинска Америка и Карибите сами по себе си са ценна област на външната политика. Ние не искаме вашият регион да се превърне в арена на конфронтация между силите. Сътрудничеството ни с латиноамериканците се основава на деидеологизирани, прагматични подходи и не е насочено срещу никого. За разлика от бившите колониални метрополии, ние не делим партньорите на приятели и врагове, не ги поставяме пред изкуствен избор – с нас или против нас“.

Това разбиране за ролята на Русия и значението на страните от Латинска Америка за нашата страна е в основата на разговорите между ръководителите на външнополитическите ведомства на Русия и Бразилия Сергей Лавров и Мауро Виейра. По време на разговорите министрите отбелязаха, че тази година се навършват 195 години от отношенията между нашите две страни, а също така обсъдиха развитието на стратегическото политическо и търговско-икономическо сътрудничество, както и проблемите на взаимодействието между нашите страни в рамките на ООН, Съвета за сигурност, БРИКС и Г-20.

На 18 април Сергей Лавров се срещна с президента на Бразилската република Лула да Силва, по време на която ръководителят на руското външно министерство предаде на бразилския президент покана от руския президент Владимир Путин да посети икономическия форум в Санкт Петербург през юни тази година. Поканата беше приета с благодарност.

Както отбелязаха в руското външно министерство, руско-бразилските преговори допринасят за динамичния ход на съвместната работа за укрепване на стратегическото партньорство, както и обмена на мнения за състоянието и перспективите за развитие на двустранното сътрудничество в политическата, икономическата област, културната и хуманитарна сфера.

На 19 април Сергей Лавров пристигна на посещение в столицата на Венецуела Каракас, където по време на пресконференция с външния министър на страната Иван Гил Пинто руският министър заяви, че текущите политически събития показват, че САЩ често не изпълняват своите обещания и ясно демонстрират своята безотговорност и склонност към „измама във всеки един момент“.

В рамките на визитата си във Венецуела, преминала в традиционно приятелска атмосфера, ръководителят на руското външно министерство беше приет от президента Николас Мадуро и проведе обширни разговори с изпълнителния вицепрезидент Делси Родригес и външния министър Иван Гил Пинто. По време на разговорите беше подчертано взаимното удовлетворение от динамичното развитие на политическия диалог и практическото сътрудничество в съответствие със стратегическото партньорство между нашите страни. Руската страна изрази непоколебима подкрепа за усилията на правителството на Мадуро за стабилизиране на вътрешната ситуация в страната.

На 20 април Сергей Лавров пристигна в Никарагуа, където получи наистина кралски прием. На летището в Манагуа руският министър беше посрещнат от външния министър на Никарагуа Денис Монкада. От летището ръководителят на руското външно министерство, придружен от въоръжена охрана, отиде да преговаря с президента на Никарагуа, истински „революционер“ и един от лидерите на сандинистката революция, легендарният Даниел Ортега.

Както отбеляза Сергей Лавров, Русия и Никарагуа са свързани от силно политическо сътрудничество. Страните ни имат много сходни възгледи за това, което се случва в света в момента. Освен това, както подчерта ръководителят на външното министерство, укрепването на отношенията върви в почти всички области, което, разбира се, дава на икономиката на Никарагуа сериозен тласък за по-нататъшно развитие.

Както заяви президентът на Никарагуа, „Москва и Манагуа имат сходно разбиране за световните проблеми и като цяло за архитектурата на съвременния свят. Ето защо е принципно важно, че Русия в Украйна води война за мир, заобиколена от „международен терористичен оркестър“ от страните на НАТО, дирижиран от САЩ.

На 20 април руският външен министър Сергей Лавров пристигна на работно посещение в Куба. В Хавана той разговаря с кубинския си колега Бруно Родригес Пария. В същия ден руският министър се срещна с президента на републиката Мигел Диас-Канел, както и с армейския генерал Раул Кастро, бивш ръководител на страната и брат на лидера на кубинската революция Фидел Кастро. Визитата на руския външен министър съвпадна с избирането на Мигел Диас-Канел за президент на страната.

По време на разговорите Сергей Лавров и Мигел Диас-Канел обмениха мнения относно поддържането на глобалната стабилност и сигурност и изграждането на по-справедлив, полицентричен световен ред. Сергей Лавров и Мигел Диас-Канел обсъдиха двустранните отношения по изпълнението на споразуменията,

По този начин по време на работните посещения на руския външен министър Сергей Лавров в Бразилия, Венецуела, Никарагуа и Куба и проведените разговори беше изразена взаимната нагласа за по-нататъшна тясна координация на подходите между нашите страни, както и взаимно участие на международни платформи, включително взаимодействие в рамките на ООН, за да се гарантира върховенството на международното право.

Както отбелязват в руското външно министерство, страните категорично осъдиха практиката на използване на едностранни ограничителни мерки като инструмент за натиск върху суверенни държави, както и като фактор за дестабилизиране на международната обстановка.

Несъмнено неотдавнашните работни посещения на Сергей Лавров в страните от Латинска Америка предизвикаха двусмислено отношение в света. По мнението на латиноамерикански експерти, резултатите от посещението на руския министър са станали повратна точка в отношенията между Русия и страните от Латинска Америка. Според Дейвид Ернандес, доктор по философия и политически науки от Аржентинския университет Салвадор Давид Ернандес, посещението на Лавров „обединява страните от региона пред лицето на глобалната заплаха за човечеството – политиката на САЩ“.

За Вашингтон обиколката на руския външен министър в Латинска Америка беше много болезнена. Според The Washington Post Москва не дава на Съединените щати нито ден отдих и постоянно нахлува в американската зона на влияние. Според наблюдателите на вестника Сергей Лавров явно заговорничи, подбуждайки „латиносите“ да се опитат да се върнат във времената на „разрушителния Уго Чавес“, когато популистките лидери на Латинска Америка и Карибите са обединени на фронта на конфронтация с Съединените щати и Москва умишлено влошава ситуацията в региона, създавайки проблеми за администрацията на Байдън и цели да провали бъдещите президентски избори в САЩ.

За Русия посещенията на външния министър Сергей Лавров в страните от Латинска Америка, разбира се, са знаково събитие. Може да се предположи, че те ще бъдат последвани от лични контакти с лидерите на други страни от континента, както беше в африканското направление. Следователно, в допълнение към тези четири страни, посетени от ръководителя на руското външно министерство, това могат да бъдат например страните от Организацията на американските държави (ОАД), които не подкрепиха резолюцията на ООН „За последователните призиви за край на руската агресия в Украйна“.

Девет са страните, които отказаха да подкрепят антируската резолюция, като сред тях са най-големите държави в Латинска Америка: Аржентина, Бразилия и Мексико, както и Боливия, Хондурас, Доминика, Никарагуа, Салвадор, Сейнт Винсент и Гренадини . В тази връзка и американските анализатори са уверени, че Русия има възможност да придобие много нови антизападни приятели, което Москва прави сега, посещението на Лавров потвърждава това.

По думите на колумниста на Bloomberg Ели Лейк обаче, латиноамериканското пътуване на руския министър е обърнало „всичко с главата надолу“. Русия последователно и целенасочено, „като термит, подкопава“ всички международни организации и държави, тъй като използва всякакви механизми за постигане на собствените си цели.

Според Лейк от тази позиция Куба, Венецуела и Никарагуа най-вероятно са загубени от Съединените щати в дългосрочен план, но Бразилия, която има дългосрочна военна диктатура в скорошния си исторически контекст, както и открито враждебни демарши срещу Съюзниците на Русия в региона и на първо място срещу Куба и Венецуела могат да се разглеждат от американското ръководство като алтернатива на руската експанзия в региона.

Ако оценим посещението на Сергей Лавров в страните от Латинска Америка от гледна точка на съществуващите характеристики на кризата на световната политическа система, тогава три обективни фактора могат да бъдат признати за системообразуващи фактори , които определят желанието на лидерите на страните от Латинска Америка да се насочат към Русия: първо, основната част от страните от Латинска Америка се ръководят от лидери с леви възгледи, така че факторът леви движения е от първостепенно значение за Русия.

Второ, обективният фактор е провалът на либералната политика на западния елит в значителна част от страните на континента. Трето, важен фактор остава провежданата вековна грабителска политика на САЩ към страните от Латинска Америка.

Сега американците са особено загрижени за перспективите за развитие на отношенията между Русия и страни извън четирите, които Сергей Лавров посети, и преди всичко Мексико, което граничи със САЩ и за което Вашингтон е основен търговски партньор. Според The American Thinker, Русия и Мексико изглеждат много обединени, точно под носа на Джо Байдън, който по думите на 45-ия президент на САЩ Доналд Тръмп всъщност „изгуби Латинска Америка и я даде на руснаците“.

Всъщност Мексико е един от ключовите латиноамерикански партньори на Русия на международната арена, между страните се оформя активен политически диалог на доста високо ниво, Русия и Мексико са обединени от общото разбиране за важността на процеса на предотвратяване на оръжията на масово унищожение и желание за разрешаване на регионалните конфликти.

Що се отнася до позицията на Съединените щати, американците съвсем наскоро бяха убедени, че Латинска Америка е "забравен континент" за руснаците. Въпреки това, според заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков, Русия никога не е изпускала Латинска Америка от полето на своето внимание и възнамерява да нараства там своето влияние, движейки се on the way to a multipolar world /по пътя към един многополюсен свят/.

Превод: ЕС

