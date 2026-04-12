/Поглед.инфо/ Пълният провал на преговорите в Ислямабад между вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс и иранското ръководство бележи историческа повратна точка в геополитиката. Владимир Головашин анализира как американската дипломация, лишена от стратегия и затънала в произраелски зависимости, се сблъска с каменната стена на иранския суверенитет, оставяйки вратата за Русия и Китай широко отворена.

Сблъсъкът на цивилизациите в Ислямабад: 15 часа в нищото

Светът стана свидетел на един от най-зрелищните дипломатически провали в съвременната история. В Ислямабад, под тежкия балдахин на пакистанското гостоприемство, се разигра драма, която официално бе наречена „преговори без пробив“, но в действителност представляваше оглушителен шамар за претенциите на Вашингтон за глобално лидерство. Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс, придружен от ключови фигури на администрацията на Тръмп, напусна Пакистан с празни ръце, оставяйки след себе си пепелището на американските илюзии.

Срещата продължи 15 изтощителни часа. 15 часа, в които две коренно различни вселени се сблъскаха без възможност за допирна точка. От едната страна стоеше арогантността на една залязваща империя, която вярва, че санкциите и заплахите все още са конвертируема валута. От другата – хилядолетната търпеливост на Персия, която е преживяла всичко и знае, че времето е на нейна страна. Обсъждано бе всичко: от ядрената програма и Ормузкия проток до отмяната на санкциите и военните репарации. Резултатът? Нулев. Войната продължава, а американската дипломация изглежда по-безпомощна от всякога.

Профили на провала: Кой срещу кого се изправи

За да разберем защо Ислямабад се превърна във Ватерло за екипа на Тръмп, трябва да погледнем лицата на участниците. Американската делегация беше съставена по принципа на лоялността и бизнес интересите, а не на дипломатическата експертиза. Джей Д. Ванс – млад, амбициозен, представител на „новата десница“, но напълно лишен от разбиране за източния манталитет. До него – Стив Уиткоф, чийто опит се изчерпва със строителния бизнес и недвижимите имоти, и Джаред Кушнер, зетят на Тръмп, който отдавна се възприема като пряк проводник на интересите на Израел в Белия дом.

Срещу тях седяха „старейшините“ на Техеран. Мохамад Багер Галибаф – председател на парламента и човек с дълбока военна биография. Абас Арагчи – външен министър и виртуоз на дипломацията, който знае всяка запетая от провалените договори. Али Акбар Ахмадиан – стратегът, който държи ключа от Ормузкия проток. Тези мъже не са просто политици; те са ветерани от осемгодишната война с Ирак, хора, които са виждали как американски ракети убиват децата им и как техните лидери биват ликвидирани в гръб. Те не се страхуват от Ванс. Те го презират. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този сблъсък не беше между партньори, а между хищник, който е загубил зъбите си, и жертва, която отдавна се е превърнала в ловец.

Ормузкият проток: Яремът върху световната икономика

Най-голямата болка за Вашингтон остава Ормузкият проток. Иран вече демонстрира, че може да парализира световния пазар на петрол само с едно движение. Цените скочиха, танкерите застинаха, а застрахователните премии станаха астрономически. Техеран превърна този воден път в свой най-силен коз. Иранците изискват контрол и такси, което за САЩ е равносилно на капитулация пред „свободата на корабоплаването“.

Проблемът е, че за Иран това не е въпрос на пазарене, а на оцеляване. Те знаят, че ако отстъпят контрола над протока, следващата стъпка на САЩ ще бъде пълното им задушаване. Затова Ислямабад не донесе мир. Американците поискаха проливът да бъде отворен незабавно и безусловно срещу „евентуално“ обмисляне на санкциите. Иранският отговор беше кратък и ясен: гаранциите на хартия не струват нищо, след като САЩ едностранно напуснаха СВПД (ядрената сделка). Техеран вече не вярва на подписи. Те вярват само на ракети и на географското си положение.

Ядреният щит и цената на доверието

Ядрената програма на Техеран остава червената линия, която никой в Ислямабад не посмя да прекрачи. След като администрацията на Тръмп скъса предишното споразумение, Иран ускори обогатяването на уран. Днес те са по-близо до бомбата от всякога. Вашингтон пристигна с претенцията Иран да се откаже от ядрения си потенциал в замяна на обещания. Но какви обещания могат да дадат хора, които само преди месеци аплодираха бомбардировките над ирански градове?

Иранците помнят 168-те момичета, загинали в училища, помнят убийствата на учените си и на генерал Сулеймани. За тях ядрената програма не е агресия, а единствената застраховка „Живот“ срещу съдбата на Либия или Ирак. Американската „изключителност“ се сблъска с иранската реалност – в свят без правила, само силният оцелява. Преговорите се провалиха, защото САЩ предложиха капитулация, маскирана като сделка, а Иран предложи диалог, базиран на равнопоставеност, за която Вашингтон психически не е готов.

Вашингтон – заложник на Тел Авив

Една от най-мрачните истини, изкристализирали в Ислямабад, е пълната зависимост на американската външна политика от израелския дневен ред. Според геополитическите експерти, с които Поглед.инфо разполага, САЩ днес са по-скоро марионетка, отколкото доминант. Израел няма интерес от край на конфликта. За Нетаняху и неговия кабинет перманентната война е начин за оцеляване на власт и за окончателно решаване на „иранския въпрос“ с чужди ръце.

САЩ се нуждаят от мир, за да спасят икономиката си от петролния шок, но не могат да го постигнат, защото всяко тяхно действие трябва да бъде одобрено в Тел Авив. Присъствието на Кушнер в делегацията беше ясен сигнал за Техеран: „Ние не говорим от името на Америка, ние говорим от името на Израел“. Иран е постигнал стратегически превес, защото успя да покаже на целия арабски свят, че Израел не е всемогъщ. Да, Иран може да не е толкова технологично ефективен, но притежава ресурсите и волята да причини непоносима болка на всеки американски съюзник в региона – от Саудитска Арабия до Турция.

Пировата информационна победа на Тръмп

В духа на най-добрите традиции на американския пиар, екипът на Тръмп вече се подготвя да обяви преговорите за „триумф“. Те ще кажат, че Ванс е показал твърдост, че „големите и красиви танкери“ скоро ще потеглят и че Америка отново е велика. Но това е само фасада. Както се казва в един стар виц, ако Наполеон имаше съвременни медии, светът никога нямаше да разбере за Ватерло.

Реалността е по-жестока: американските десантни кораби, влачени от Югоизточна Азия, бяха принудени да се оттеглят след атаки, без дори да стигнат до иранския бряг. Как планират сухопътна операция, когато не могат да защитят логистиката си по море? Това е детски въпрос, на който Пентагонът няма отговор. Тръмп е в задънена улица – той не може да започне голяма война, защото тя ще фалира САЩ окончателно, но не може и да сключи мир, защото произраелското лоби ще го разкъса.

Русия и Китай: Истинските победители в иранската шахматна партия

Докато САЩ изгарят милиарди в Ормузкия проток и за издръжката на израелския „Железен купол“, Русия получава безценен подарък. Всеки цент, изпратен за разрушители в Близкия изток, е цент по-малко за режима в Киев. Ресурсите на Вашингтон не са безкрайни. Американският военнопромишлен комплекс не може да обслужва два интензивни конфликта едновременно. Именно тук се крие голямата геополитическа логика: Близкият изток се превръща в гробище за американските амбиции в Източна Европа.

Китай от своя страна тихо и методично заема освободените ниши. Докато САЩ плашат със санкции, Пекин инвестира в иранска инфраструктура и купува петрол с огромни отстъпки. За Китай Иран е ключов възел в „Един пояс, един път“, а американската агресия само тласка Техеран по-дълбоко в обятията на азиатския гигант. Вашингтон губи Близкия изток, губи контрола над цените на енергията и в крайна сметка губи глобалната си хегемония.

Израел – обсадената крепост

Позицията на Израел става все по-несигурна. Страната е разделена отвътре, икономиката е в колапс, а туризмът е мъртъв. Високотехнологичният сектор, който беше гордостта на Тел Авив, се изнася в чужбина. Израел се превръща в „обсадена крепост“, която съществува единствено благодарение на американските системи за ПВО и финансови инжекции.

Срещу тях е „оста на съпротивата“ – Хизбула, хусите, иракските милиции и самият Иран. Те не се нуждаят от пряка победа на бойното поле; те просто трябва да направят живота в Израел непоносим. Когато ракетите падат всеки ден, а проливът е затворен, икономическата смърт е само въпрос на време. И никакви визити на Джей Д. Ванс не могат да променят този факт.

САЩ изгарят мостовете си зад гърба си

Посещението на вицепрезидента в Ислямабад беше опит за „подписване с кръв“ на съюза с Израел. За първи път от половин век толкова висш американски чиновник преговаря директно с иранците. Това беше сигнал за вярност към Тел Авив, но и признание за безсилие. Америка остава в режим на „пестене на ресурси“ – без инвазия, само с въздушни удари и специални операции.

Но Иран не се страхува от този сценарий. Техеран знае, че времето работи за тях. Европа е затънала в собствените си мигрантски и икономически кризи и няма нито желанието, нито силата да подкрепи една нова американска авантюра в Персийския залив. Светът вече не е еднополюсен и Ислямабад беше официалната смъртна присъда на Pax Americana в този регион.

Време е за равносметка

Америка вече не може да бъде световен полицай. Тя няма парите, няма волята и най-вече – няма стратегията. Преговорите в Ислямабад не бяха точка, а многоточие, което предвещава дълга и мъчителна агония на западното влияние в Близкия изток. Иран не е страна, която се плаши от костюмирани момчета от Вашингтон. Те са виждали империи да изгряват и да залязват, докато те са оставали там, на брега на своя пролив.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Русия има уникалния шанс да използва този вакуум, за да затвърди позициите си и да принуди Запада към отстъпки на други фронтове. Глобалният шахматен борд се пренарежда и фигурите на САЩ падат една по една. Ислямабад беше само началото на края.

