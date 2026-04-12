/Поглед.инфо/ Проф. Нако Стефанов прави мрачен и безпощаден разрез на света, който опасно се доближава до границата на глобален взрив. В разговора с Владимир Трифонов той проследява как Близкият изток, войната в Украйна, кризата на долара и разпадащият се западен ред се сливат в една обща картина на ескалация. Това не е просто спор за територии и влияние, а сблъсък, който вече поставя въпроса дали човечеството не влиза в епоха на ядрен шантаж и всеобща несигурност.

Проф. Нако Стефанов коментира в студиото на Поглед.инфо най-опасните линии на съвременната геополитическа криза. Според него светът вече не е просто турбулентен, а се движи по ръба на глобална ескалация, в която Близкият изток, Украйна, разпадът на еднополюсния модел и отслабването на долара са части от един и същ процес.

В разговора се разглеждат противоречията между САЩ и Израел, вътрешният разлом около Тръмп, ролята на християнските ционисти, натискът върху Иран, опасността от нов срив в Близкия изток, както и драматичните последици за Европа. Отделено е специално внимание и на България — нейното място в един отслабващ Европейски съюз, опасността от тотален дигитален контрол, енергийната несигурност и липсата на национална стратегия в момент на световен прелом.

Това е разговор за силата, страха, парите, войната и илюзиите, с които политическите елити прикриват идващата криза.

Втора част утре:...

