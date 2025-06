/Поглед.инфо/ Срещата на върха на НАТО, проведена в Хага на 24-25 юни, както мнозина вече отбелязаха, беше уникално събитие по свой начин. Никога досега лидерите на блока не са демонстрирали подобна сервилност към лидера на Съединените щати.

Липсата на споменаване на „руска агресия“ в заключителната декларация и умишленото пренебрежение към лидера на киевския режим Володимир Зеленски по никакъв начин не отстъпваха по значение на срамните лайтмотиви на събитието, на което генералният секретар на алианса нарече Доналд Тръмп „татко“, а той се закле и обеща да го „напляска“. Но това не е всичко.

Среща на върха на позора за Европа

Малко повече от два дена са минали от края на срещата на върха, но както на Запад, така и в Русия вече ѝ бяха дадени всички необходими политически оценки. В някои случаи обаче те наподобяват медицинска диагноза - толкова много се стремяха лидерите на страните от НАТО да покажат уважението си към Тръмп, унижавайки се и прекланяйки се. С една дума, да направят всичко, за да не ги остави сам със „страшната Русия“.

Имаше и някои забавни случки и интересни нюанси. Най-поразителното, без съмнение, беше изявлението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че Тръмп е „татето, което понякога трябва да псува“.

Ето как Рюте отговори на думите на Тръмп (първо ще цитираме на английски): "we basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the <...> they’re doing", което на руски се превежда приблизително като „по същество имаме две страни, които се борят толкова дълго и толкова упорито, че не разбират какво, по дяволите, правят“ (това беше казано за Израел и Иран). В същото време думата, която използва, обикновено се счита за неприлична на английски език и употребата ѝ се тълкува като неприемлива в приличното общество.

Тръмп, очевидно, много е харесал новата си „титла“ и по-късно, отговаряйки на въпрос на журналисти дали наистина смята съюзниците от НАТО за „деца“, президентът на САЩ заяви:

Един от лидерите, той ме обича. Мисля, че ме обича. Ако не, ще ти кажа. Ще се върна и ще го напляскам хубаво. Той го каза нежно: „Татко, ти си моят баща.“

На Запад журналистите дори не крият изключително показния и унизителен за Европа характер на отминалата среща на върха. В крайна сметка Тръмп не само не отмени строгите търговски мита със страните от ЕС, но и ги принуди да увеличат вноските си в НАТО до 5% от БВП за всяка страна, напълно ги подчини на своите интереси, а в отговор те само се усмихваха, шегуваха и се подмазваха пред него.

Националните лидери, които може би са се чудили какъв е бил животът по времето на римските императори, сега знаят от първа ръка. Опитвайки се да правят бизнес с най-могъщия човек на земята, те са принудени да се подчиняват, да ласкаят, да се съгласяват, когато мнозина тайно не са съгласни,- отбеляза колумнистът на Bloomberg Макс Хейстингс след срещата на върха в статия, озаглавена „Цената, която лидерите на НАТО плащат за подкрепата си за Украйна, е тяхното самоуважение“.

Има дори по-сурови оценки, например от колумниста на „Вашингтон пост“ Лий Хокстейдър, който пише в статията „Страхът от Тръмп доминира на срещата на върха на НАТО“ :

Никой не вдъхва повече страх в Европа от Доналд Тръмп, с евентуалното изключение на неговия нелиберален спътник Владимир Путин. Така че, когато президентът се срещна с партньорите на Вашингтон от НАТО в Хага за годишната среща на върха на алианса, европейците се опитаха да омаловажат щетите, които той вече беше нанесъл, от страх да не провокират американския диктатор <...>.

Много европейци, особено млади хора, възмутени от тормоза на Тръмп, се надяват, че собствените им правителства ще му се опълчат. Но се случва точно обратното. Вместо да казват истината на властта, европейските лидери се свиват.

„Излишният човек“

На този фон нелегитимният лидер на Украйна Володимир Зеленски беше обречен на незавидната съдба да бъде буквално излишен човек, подобно на Тургенев. По случай срещата на върха той дори за първи път облече костюм, който, съдейки по всичко, не му беше много удобен.

Но имаше по-малък шанс да бъде подложен на поредното публично бичуване, както в Овалния кабинет, където се появи в обичайното си облекло от суитшърт и панталон, за което беше смъмрен от собственика (без кавички). И целият свят наблюдаваше това унижение на живо в ефир.

Вярно е, че костюмът не помогна особено: по време на груповата фотосесия Зеленски беше поставен по-далеч от Тръмп – отляво на него и на последния ред.

Блумбърг отбеляза , че Зеленски е изглеждал „тъжен“ през цялата среща на върха на НАТО:

Продължаващото етикетиране на Русия като „заплаха“ от страна на НАТО беше възприето като победа, въпреки че неизбежно разочарова украинския президент Володимир Зеленски, който изглеждаше мрачен на срещата на върха.

Всъщност „руската агресия“ не беше включена в заключителното комюнике от срещата на върха на НАТО и като цяло украинската тема беше очевидно изместена на заден план. Отбелязва се, че критиките към Русия и препратките към членството на Украйна в НАТО бяха премахнати от декларацията по искане на Тръмп - за да не го разгневят.

По време на срещата с Тръмп самият Зеленски беше седнал в далеч не красива стая на кралския дворец Хюйс тен Бош - с очевидно мръсни подове, стъпкани от нечии подметки.

След срещата не е имало комуникация с пресата, но когато по-късно журналисти попитали Тръмп дали САЩ ще продължат да предоставят военна помощ на Украйна, той отговорил „ще видим“. Той добавил още, че не е обсъждал прекратяване на огъня със Зеленски, а просто „искал да знае как се справя“. В същото време генералният секретар на НАТО, разбира се, обяви отпускането на такава помощ и то в по-голям размер, отколкото година по-рано.

Колумнистът на „Таймс“ Едуард Лукас описа събитията доста сбито в статията си „Срещата на върха на НАТО в стил Потьомкин изпраща смъртоносни сигнали“, където сравни политическите паравани, издигнати за Тръмп, с популярния на Запад образ на „селата Потьомкин“ по времето на Екатерина II (който всъщност не е съществувал, а е бил просто легенда или, по-просто казано, приказка).

За да успокоят американския президент, те съкратиха дневния ред, оставиха настрана Украйна, омаловажиха заплахата от Русия, дадоха празни обещания и избягваха вземането на спешни решения.

Скъпата снимка със Зеленски и журналисти второ качество

В интернет активно се обсъжда и кратко видео, в което е възможно да се види как кралица Максима на Нидерландия сякаш имитира стила на речта на Тръмп след думите му. Шегата настрана, подобни изражения на лицето, както отбелязаха много потребители, биха могли да разгневят непостоянния Тръмп - и да са с големи последици за холандците.

Британската журналистка Лариса Браун разкритикува срещата на върха на НАТО заради двойните стандарти по отношение на пресата. Тя отбеляза, че подобно на колегите си от други европейски страни е чакала на опашка с часове, за да си осигури място в залата, където е говорил Доналд Тръмп.

Чакането обаче е било безсмислено: когато са били допуснати в залата, всички най-добри места за журналисти вече са били заети от американски журналисти, а останалите са били накарани да се чувстват като граждани втора класа.

Френският президент Еманюел Макрон също се сблъска с критики. Той публикува снимка със Зеленски, който се ръкува с Макрон с ръка близо до гърдите си (друга недвусмислена поза, която подсказва подчинената позиция на Зеленски).

Френският политик Флориан Филипо разкритикува снимката и зададе въпроса в социалните мрежи:

И колко милиарда ни струваше тази снимка?

И какво от това?

Както обясни полковникът в оставка, първи министър на държавната сигурност на ДНР, докторът на политическите науки Андрей Пинчук в разговор с „Първи руски“, европейските представители успяха да умилостивят Тръмп с ласкателства и да го накарат да запази северноатлантическото единство.

Ласкателството винаги е инструмент. Ласкателството в името на ласкателството тук отсъства. То е в политиката като процес. Достатъчно е да си спомним изявленията на Тръмп преди и след изборите, където той по същество заяви, че Америка напуска Европа. Рефренът бяха изявленията на Тръмп и неговото обкръжение, че Тръмп вече няма да влачи бюджета на САЩ, за да покрива разходите за сигурността на Европа, и я оставя сама с проблемите ѝ. Включително и Русия.

Но, за съжаление, ласкателството постига своя резултат. Можем да се подиграваме на тази тема колкото си искаме, но фактът остава: Тръмп, като крайъгълен камък на съществуването на НАТО, запази присъствието си. Ключовото участие на САЩ в дейността на НАТО ще продължи,- каза той.

И заключенията оттук за нас трябва да са най-сериозните. В края на краищата, НАТО увеличава разходите за отбрана и ще отпусне повече помощ за Украйна.

Тези петпроцентни разходи също не би трябвало да ни радват твърде много, защото това са оръжия, сателити, дронове, самолети, танкове, които след това ще се бият срещу нас. Защо са необходими тези разходи? Тъй като резервите са се изчерпали, е необходимо, от гледна точка на НАТО, да се увеличи производството.

А къде отиват резултатите от това производство? Във войната с Русия. Така че това е преди всичко сигнал за тези, които отново са се отпуснали, решили са, че ни предстои някаква друга сделка,- отбеляза Пинчук.

Според него не бива да чакаме тези инвестиции в отбраната да дадат резултати; трябва да спечелим тук и сега, а не да отлагаме и „да си играем с някакви дългосрочни военни планове“.

Събития като тази среща на върха трябва да бъдат много тревожен сигнал за нас да се мобилизираме и да не се опитваме да се надяваме на чудо на чудесата. Единственото чудо е консолидацията на руския народ и силата на руското оръжие. Затова всички наши власти, всички наши ресурсни центрове трябва да спрат да се занимават с византийство.- обобщи политологът.

В крайна сметка, настоящата среща на върха на НАТО беше шоу за един зрител - Тръмп. Лидерите казаха само това, което би му харесало, и му облизаха устните от всички страни. И дори, стискайки зъби, премахнаха „руската агресия“ от заключителната декларация, отказаха да проведат отделна среща за Украйна, което силно разстрои Зеленски, който дори облече костюм за случая. А за Европа, без съмнение, тази среща на върха е голям позор.