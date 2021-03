/Поглед.инфо/ Ръководителят на администрацията на Суецкия канал, Осама Рабия, подчерта уникалността на операцията по рециклиране на контейнерния кораб Ever Given.

Според Рабия това е "първата подобна операция в света", като се има предвид, че Ever Give е успял да плава, без да "разтоварва контейнерите". Преди това той отбеляза, че разтоварването ще бъде последният и нежелан начин за решаване на проблема. Рабия каза, че Ever Given "е напуснал местопроизшествието и е в езерото Болшой Горки", което е най-широката точка на канала и се намира северно от мястото на произшествието. До вторник сутринта Египет планира да преминат през Суецкия канал 113 кораба, стоящи в "задръстване", съобщава РИА Новости .

Според пресслужбата на второто по големина пристанище в Европа по трафик в Антверпен, Белгия, все още не е регистрирано, че "пристигат по-малко кораби". Пояснява се, че в пристанището на Антверпен „първите отключени кораби е трябвало да пристигнат в края на тази седмица или в началото на следващата, според обичайния график“. Когато „корабите могат да отидат до западноевропейските пристанища, вероятно ще има пик на трафика във всички тези пристанища“. Пресслужбата на пристанищната администрация смята, че „все още е твърде рано да се прецени колко значително ще бъде това въздействие“ за Антверпен, но спедиторските компании може да решат да „коригират графика и влизането в пристанището“, „терминалите, разбира се, са подготвени. "

Припомняме, че Суецкият канал беше блокиран от контейнеровоз, който се насочваше от Китай към Холандия и заседна на 151-ия километър на канала. В понеделник навигацията беше възобновена , като първите кораби започнаха да преминават през Суецкия канал.

Превод: ПИ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели