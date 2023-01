/Поглед.инфо/ САЩ се изкачват по стълбата на ескалацията в Украйна, въпреки всички рискове.



По всяка вероятност съобщението, предадено на руския външен министър Сергей Лавров от американския му колега Антъни Блинкен чрез новия външен министър на Израел Ели Коен, се отнася до украинска ракетна атака срещу Макеевка (Донецк) в новогодишната нощ, при която загинаха 89 руски военнослужещи, пише бившият индийски дипломат М К Бхадракумар.

Руските изявления подчертават, че в атаката са използвани американски ракети HIMARS. Това място беше пункт за временно разполагане (професионално училище, временно използвано като казарма за десетки новомобилизирани войници).

Инцидентът предизвика нова вълна от публична критика относно състоянието на руските въоръжени сили и решението да се използва гражданска инфраструктура за настаняване на войници. Това съобщи пред журналисти първият заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Той каза, че вече е станало очевидно, че основната причина за инцидента е активирането и широкомащабното използване, противно на забраната, на лични телефони в обсега на вражеските оръжия.

Този фактор позволи на врага да се ориентира и да определи координатите на местоположението на военния персонал за ракетен удар. В момента се предприемат необходимите мерки за недопускане на подобни трагични инциденти в бъдеще.

Очевидно е започнала игра на обвинения - според тях "главната причина" за трагедията е поведението на войниците, които са използвали мобилни телефони на фронта. Но това ще има последствия.

Общественият натиск може да се увеличи, изисквайки максимално използване на сила за бързо прекратяване на конфликта в Украйна. Винаги има опасност от ескалация, ако в хода на военните действия бъдат прекрачени определени неписани, неизказани червени линии.

Възможно е параметрите за „стратегическо разрешаване на конфликти“ в стила на Студената война да са били разработени между Генералния щаб в Москва и Пентагона, за да се избегнат грешни изчисления или всякакъв набор от действия (от двете страни), които биха могли да доведат до ненужен конфликт.

Американски и руски войски са активни в Сирия от години и линията за комуникация, използвана ежедневно, е помогнала и на двете страни да избегнат пряка конфронтация.

Сега новогодишната атака идва в момент, когато администрацията на Байдън се опитва да предостави на Украйна оръжия на стойност милиарди долари, като същевременно заявява, че предотвратяването на пряка конфронтация с Русия е основен приоритет на САЩ.

Във всеки случай, докато руското разузнаване вероятно има ясна представа за местонахождението на офицери от НАТО, които провеждат операции в Украйна, досега те не са били набелязани. Ето защо решението на руското министерство на отбраната в понеделник да подчертае, че доставените от САЩ ракети HIMARS са убили десетки руски войници в неделя вечерта, трябваше да предизвика известно безпокойство във Вашингтон.

Големият въпрос е дали Москва сега също ще се изкачи по стълбата на ескалацията и директно ще се насочи към американския военен персонал, разположен в Украйна.

Разбира се, всяко убийство на американски военен персонал в Украйна би генерирало много опустошителни заглавия за администрацията на Байдън в новинарския цикъл на САЩ. Досега не е регистриран нито един случай на пристигане на чувал с трупове от Украйна. Това вероятно е обезпечено от руските генерали.

В руски доклади често се споменава публично, че високотехнологичните ракетни системи HIMARS, доставени на Украйна, всъщност се управляват от американски персонал.

Министърът на външните работи Сергей Лавров каза пред агенция ТАСС миналата седмица, че режимът в Киев умишлено наводнява с най-модерните оръжия, включително оръжия, които все още не са приети на въоръжение от западните армии, очевидно за да види как ще действат в бойни условия.

Междувременно западните страни казват, че предпочитат да останат "над сблъсъка" и смятат пряката конфронтация между НАТО и Русия за неприемлива, което е чисто лицемерие. Членовете на НАТО вече са станали де факто страни в конфликта: западни частни военни компании и военни инструктори се бият на страната на украинските войски. Американците предават сателитни и други разузнавателни данни на украинското командване почти в реално време и участват в планирането и провеждането на военни операции.

Нито Вашингтон, нито Брюксел някога са се опитвали да опровергаят тези изобличителни руски твърдения. Вместо това те предпочитат да стъпват леко, тъй като публичната дискусия може да застраши деликатната договореност за „стратегическо разрешаване на конфликти“, разработена с руския генерален щаб.

Не е изненадващо, че Вашингтон се дистанцира от подлата атака в новогодишната нощ в Макеевка, която проля руска кръв. Цитирайки неназован израелски дипломат, The Times of Israel съобщи, че държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен в понеделник се е обадил на новоназначения израелски външен министър Ели Коен и го е помолил да „предаде съобщенията на Лавров, но не уточнява какви са те“.

В руска стенограма на телефонен разговор между Коен и Лавров във вторник се споменава, че последният е информирал израелския си колега за някои аспекти на ситуацията в Украйна в контекста на специалната военна операция на Русия.

Лавров очевидно изрази мнението си относно шарадата на Блинкен, че САЩ нямат нищо общо с убийството на 89 руски войници.

Фактът, че цели шест смъртоносни ракети HIMARS бяха изстреляни в бърза последователност към една и съща цел в 12:02 ч., показва високо ниво на увереност от страна на украинската страна и/или техните западни ментори, че ще бъдат нанесени максимални щети.

Разузнавателни данни в реално време разкриват прякото участие на Америка в ужасяващата операция срещу новогодишното парти на руските наборници, точно когато започнаха наздравиците. Разбира се, разпалването на обществените настроения в Русия срещу Путин е основната цел на Америка в тази война.

Навлизаме в сива зона. Очаквайте "хирургически удари" и от руските войски. В края на краищата, в един момент, съвсем скоро, се оказва, че сосът за гъската е и сосът за гъсока. Това, което беше ясно, беше алюзия към поговорката What's sauce for the goose is sauce for the gander.

Превод: СМ

Абонирайте се за Youtube канала на новото музикално предаване "Рефлексии" и ще преживеете прекрасни мигове с музиката на Барока: https://www.youtube.com/watch?v=HoGUFCffd70

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели