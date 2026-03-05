/Поглед.инфо/ Днес в Пекин беше открита Четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители.

На първото заседание премиерът Ли Цян представи доклада за работата на правителството през изминалата година, в който очерта и приоритетите за развитието на националната икономика.

Според доклада през 2026 г. Китай ще се стреми към ръст на БВП между 4,5% и 5%, се посочва в изнесения на днешното първо заседание на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП от премиера Ли Цян доклад за работата на правителството.

В него се предвижда също равнището на проследяваната безработица в градовете да бъде около 5,5%, като в градските райони трябва да бъдат създадени над 12 милиона нови работни места.

Очаква се индексът на потребителските цени, основният показател за инфлацията, да нарасне с около 2%, а доходите на населението да се увеличават със същото темпо като икономическия растеж.

Планира се международният платежен баланс да остане като цяло стабилен, производството на зърно да достигне около 700 милиарда тона, а въглеродните емисии на единица брутен вътрешен продукт да намалеят с приблизително 3,8%.

В доклада се подчертава още, че Китай ще продължи да прилага умерено разхлабена парична политика.

Ли Цян посочи, че 2025 г. е заключителната година на 14-ия петгодишен план на Китай. През изминалите пет години, под ръководството на ЦК на ККП, държавата и гражданите преодоляха ефективно редица извънредни предизвикателства, включително пандемията от Ковид-19. Тези усилия доведоха до нови значими постижения в развитието, като същевременно бе поставено успешно начало на новия етап по пътя към реализиране на целта за превръщането на Китай до 2049 г. в просперираща и мощна, демократична, цивилизована, хармонична и екологично красива модерна социалистическа държава.

Икономическите показатели за 2025 г. показват стабилно развитие с постепенно подобрение. Брутният вътрешен продукт на страната е нараснал с 5%, достигайки 140,19 трилиона юана, се посочва още в доклада.

В доклада се подчертава и необходимостта от ускоряване на стремежа към висока степен на научна и технологична самостоятелност и самоусъвършенстване. Според доклада Китай трябва да се възползва от историческите възможности, предоставени от новия кръг на научно-технологичната революция и индустриална трансформация, като цялостно повиши капацитета си за независими иновации и осигури по силна научна и технологична подкрепа за висококачественото развитие на икономиката.

Документът поставя акцент върху засилването на фундаменталните изследвания и пробивите в ключови технологии. Предвижда се чрез предимствата на новата национална система да се постигнат технологични пробиви по цялата индустриална верига, да се реализират големи научно-технологични проекти и да се засили стратегическото развитие на авангардни области, за да бъдат постигнати повече оригинални научни резултати.

„Трябва да развиваме и разширяваме индустриите на бъдещето, включително енергията от ново поколение, квантовите технологии, въплътената интелигентност, интерфейсите мозък-компютър и 6G“, заяви премиерът в доклада.