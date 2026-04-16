/Поглед.инфо/ На 15 април в Нинбо, провинция Джъдзян, стартира Филмовият културен карнавал, организиран под ръководството на Държавното филмово бюро, съвместно с Китайската медийна група.

На събитието присъства заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн.

Заместник-директорът на КМГ Ци Джуцюен заяви в речта си, че КМГ ще използва това събитие като възможност да работи съвместно с различни среди, за да помогне на китайското филмово изкуство да тръгне към още по-широко бъдеще и да обедини силни духовни сили за изграждането на Китай като културна сила.

2026 г. също така е и Година на насърчаване на филмовата икономика. Използвайки тези възможности, Филмовият културен карнавал представя серия от иновативни дейности, съчетавайки филмовата индустрия с различни сфери на икономиката, създавайки уникален празник за всички почитатели на филмовата култура.