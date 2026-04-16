/Поглед.инфо/ Днес Държавното статистическо управление публикува данните за икономическото развитие на Китай през първото тримесечие на 2026 г.

Според предварителните изчисления, брутният вътрешен продукт (БВП) за периода януари-март възлиза на 33,42 трилиона юана при постоянни цени. Това представлява ръст от 5,0% спрямо същия период на миналата година и ускоряване с 0,5 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на предходната година.

През първото тримесечие добавената стойност на селското стопанство (растениевъдството) нараства с 3,7% на годишна база. Добавената стойност на промишлените предприятия с над определен мащаб се увеличава с 6,1% спрямо същия период на миналата година, което е ускорение с 1,1 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г.

За периода общият оборот на дребно на потребителските стоки възлиза на 12,77 трилиона юана - ръст от 2,4% на годишна база.

Общият обем на вноса и износа на стоки достига 11,84 трилиона юана, което представлява увеличение от 15,0% спрямо същия период на миналата година.