/Поглед.инфо/ Тази сутрин в 5:49 часа пекинско време земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер разтърси окръг Динси в северозападната китайска провинция Гансу.

Епицентърът е бил на 34,91 градуса северна ширина и 104,58 градуса източна дължина. Трусът е бил на дълбочина 10 км.

Той е усетен най-силно в околиите Лунси, Джансиен, Уейюен и Линтао от окръг Динси, както и в околия Ушан на окръг Тиеншуй.

Няма съобщения за жертви. По данни на местните власти към 10:00 ранени са шестима души. Някои къщи в села в Лунси са повредени.

Местните пожарни и спасителни служби са изпратили екипи и техника в засегнатите райони, като информация за въздействието на земетресението все още се събира.