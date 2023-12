/Поглед.инфо/ За Хавиер Майли се говори достатъчно след избирането му за президент на Аржентина. И за връзките му с Америка. И че е интересен за света в контекста на борбата за ресурси (Илон Макс отдавна иска да вземе целия южноамерикански литий за себе си). И за стилистичната му прилика и почти имитация на Тръмп и Болсонаро (между другото и двамата вече са без работа). Всичко това е истина.

Има и още нещо: Майли е продукт на епоха, в която почти всички изведнъж станаха постмодернисти. И следователно всичко е несериозно, всичко е на шега и полушега, а иронията и сарказмът изгарят здравия разум, ценностите и конкурентите.

В същото време значенията се деконструират, а опитът да се говори сериозно се отрязва в корена. Хората - или електоратът - изглежда са уморени от сериозни политици, които се опитват да мислят за това, което наистина има значение.

Show must go on – това е основният постулат. И всичко трябва да се превърне в шоу. Ясно е, че всеки политик е по един или друг начин популист; Единственият въпрос е – до каква степен? и има ли нещо друго в него?

Майли се издигна на факта, че нахрани електората с ярко шоу, на факта, че с изключителен цинизъм и самочувствие съобщи, че, образно казано, когато вали, трябва да вземете чадър. За съжаление в нашата епоха много хора нямат нужда от повече. И това не е мърморене, а само суха, като петата на старец, констатация на факта.

Майли е присъда не само за политиката, но и за хуманитарното и интелектуалното състояние на обществото. Хората не просто се оставят да бъдат измамени – те искат да бъдат измамени.

Колкото по-луди, колкото по-невероятни са обещанията, толкова по-добре. Това е една от формите на продължително бягство от реалността, която днес се практикува толкова охотно и често.

Дали обаче Майли е само една? Ами другите? Най-очевидният пример е триумфът на постмодернизма в Украйна, където Владимир Зеленски дойде на власт, много бързо се превърна от талантлив медиен мениджър в кървав параноик, който усеща края си. Но как дойде на власт?

Все пак е факт, че много избиратели гласуваха не за реална личност, а за екранен образ. Между другото, този човек от екрана, Голобородко, всъщност е пълна противоположност на истинския президент Зеленски в сегашната му версия.

Да, животът само имитира изкуство, но понякога в напълно изопачен вид. Отново вместо истинска политическа програма на украинския електорат беше предложено развлекателно съдържание.

Триумфът на постмодернизма в Украйна обаче не свърши дотук. Напротив, това беше само пролог. Заедно със Зеленски дойде – или беше „пристигнал“ от – екип от медийни мениджъри, свикнали да отговарят основно за производството на съдържание.

Така "Слуга на народа" се превърна в "Да разлаем кучетата " (помните ли онзи филм с Де Ниро и Хофман?) с елементи от "Матрицата" и "Апокалипсис сега".

Реалността, ако все още продължава, е, че медийните мениджъри, макар да печелят гигантски пари от войната, знаят само как да създават картина; ето защо това е най-страховитото риалити шоу в света, само че кръвта в него е истинска. Украйна е върхът на постмодерната политика и политиката на постмодернизма, след което синусоидата пълзи надолу.

В същото време не трябва да забравяме, че нямаме работа с изключения, а напротив, с тенденция. Доналд Тръмп - кой е той повече: актьор или политик? Борис Джонсън, който толкова много напомня на Майли, започна кариерата си с телевизионно шоу.

Джими Моралес, президентът на Гватемала, и Марян Сареч, министър-председателят на Словения, бяха комици. Можем да продължим, но вече е ясно, че медиите отдавна са специална форма на власт, която дава истинска власт.

И това въпреки факта, че все още не е настъпила ерата на универсалната откритост, когато всеки може да стане известен чрез социалните мрежи и следователно всеки ще влезе в конкуренция с всички. Харесването вече не е само харесване, но и не е бюлетина в урната.

Защо е така? Има много конкретни причини за това. Този свят се се пигмеизира и политиката не прави изключение. По принцип политически фигури от нивото на Дьо Гол или Рузвелт практически не са останали и едва ли ще се появят. Същото обаче важи и за всяка друга област.

Днес всеки от тези, които за първи път идват на власт, е като балон, надут с реклама, глобалистки идеи и популизъм. В това няма нищо реално и всеки от тези герои може да бъде заменен с друг. Да, кадрите решават всичко, но какво да правя, ако тези кадри по принцип не съществуват?

Втората причина не е толкова очевидна. Тя се състои в това, че човечеството по принцип се отказа да бъде сериозно. Не е готово да обсъжда наистина важни теми. Всички дискусии около тях напомнят интервю с претендентка за титлата Мис Вселена, предаваща как тя копнее да установи мир в света.

Моля, обърнете внимание: натрапчив, лепкав смях може да се чуе отвсякъде. Хората се забавляват и се смеят, смеят се и се забавляват.

Жокера, този неудачник стендъп комик, е символ на новото време, безполезен човек, който мечтае да забавлява хората и оправдава всяка своя мерзост с това, че е жертва. Хей, някой тук наистина ли е готов да мисли? Може ли някой тук да проведе сериозен разговор?

Започнаха да се шегуват и да се смеят, защото ги беше страх. И сега не могат да спрат. Всичко това напомня на Острова на глупаците от Лунния град – с тази разлика, че Дейвид Линч помогна на Носов да го създаде.

Така че не е изненадващо, че хора като Зеленски и Майли се стремят към власт и идват на власт. Шутовете са на мода в наши дни. Проблемът е, че тези шутове са зли, суетни и глупави и следователно изключително опасни.

Както пише Дитрих Бонхьофер: „Глупостта е по-лоша от злобата. Можем да устоим на гнева, но сме безсилни срещу глупостта.”

Съдейки по това, което се случва сега, когато глупави пигмеи, компенсиращи липсата на интелигентност и мащаб с арогантност, разкъсват света, смехът, както в класическата история, става все по-кървав. И в него все повече се усещат прощални и истерични нотки.

Превод: СМ

