/Поглед.инфо/ Най-накрая, беше обявен методът на международните разплащания на Русия, предназначен да стане основен или един от основните в условията на санкционната блокада

На 21 ноември Вашингтон обяви нов кръг от антируски санкции. Повече от 100 руски организации и лица фигурират в последния черен списък на САЩ. Това е четвъртият пакет от американски санкции срещу Русия тази година. Този пакет включва главно организации от руския финансов сектор: банки, регистратори и депозитари. От формална гледна точка (като брой физически и юридически лица) това е най-малкият от четирите пакета. Припомням, че февруарският пакет включваше около петстотин физически и юридически лица. През юли - около 300. През август - около 400.

Но според експерти най-болезнен може да се окаже четвъртият пакет, само със стотина „обвиняеми“. Защото засяга сферата на международните плащания и сетълменти за руски износ и внос.

Малко по-подробно за съдържанието на последния американски пакет от антируски санкции. В списъка има 16 лица, от които 11 са ръководители на Централната банка на Руската федерация, включително първите заместник-председатели Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, заместник-председателят Олга Полякова. И няколко директора на отдели на Банката на Русия.

Но това е най-безобидната част от пакета. Нека ви напомня, че Вашингтон въведе санкции срещу ръководителя на Централната банка на Руската федерация и първия заместник-ръководител на Централната банка на Руската федерация още през септември 2022 г.

Пакетът включва и дузина и половина регистратори и депозитари: агенцията „Регионален независим регистратор“, „Поддържане на фирмени регистри“, депозитарна компания „Регион“, Евразийски регистратор, Професионален регистрационен център, „Регистратор-Капитал“ и др.

Най-големият брой банки в пакета е петдесет. Най-големите от тях са: «Газпромбанк», «Дом.РФ», «БКС-банк», банка за непрофилни активи «Траст». Също така под санкции попаднаха и банките: «Агророс», «ББР-банк», Братский народный банк, БКФ, «Гарант-инвест», «Викинг», «Итуруп», «Кремлевский», МФО „Междудържавна банка“, Национална резервна банка, „Славия“, „Хлинов“, „Фора- банка”, “Финсервиз”, “Центрокредит”, “Енерготрансбанк”, “Примсоцбанк” и др.

Юридическите лица от последния пакет са включени в списъка SDN, което означава най-строгия режим на санкции. По-специално пълно изключване от международната доларова система. Също така блокиране на работата на веригите за доставки на компания, ако поне една от връзките съдържа юридическо или физическо лице от САЩ.

Разбира се, основният играч в този пакет е Газпромбанк, третата банка в Русия по отношение на активите. Но по-важното е, че тя има статут на „упълномощена банка“. Газпромбанк е извършвала и продължава да извършва плащания за руски газ с чуждестранни (главно европейски) партньори.

Нека ви напомня, че мястото на Газпромбанк в износа на природен газ беше определено с указ на президента на Руската федерация, подписан през март 2022 г. Чуждестранните купувачи на руски газ трябваше да открият две сметки в посочената банка: валутна и рублова.

Вносителят внася във валутна сметка необходимата сума за плащане на газ; Банката обмени тази валута на Московската борса за рубли, които бяха кредитирани по рубловата сметка на клиента в Газпромбанк. След въвеждането на санкции срещу Московската борса Газпромбанк започна да обменя валута за рубли на извънборсовия пазар. Тоест чрез директни транзакции с различни финансови организации.

Така Газпромбанк се превърна в акумулатор на валута. В прессъобщение на американското министерство на финансите (отговорно за подготовката на пакети от санкции и наблюдението на тяхното прилагане) се отбелязва, че валутата на Газпромбанк е била използвана за покупки на машини и оборудване на световния пазар, които след това са били изпратени на руската отбранителна индустрия. Тоест, крайната цел на блокирането на работата на Газпромбанк е да се предотврати укрепването на военно-икономическия потенциал на Русия.

За какви суми говорим? Страните от ЕС са платили 839,9 милиона евро за тръбопроводен газ от Русия през септември, което е с 30% повече от август тази година и с 36% повече от септември 2023 г.

Валутата за руски газ (и други експортни стоки) може да идва и през други руски банки. Следователно петдесет руски банки бяха включени в списъка на SDN през ноември. Последните санкции се прилагат и за чуждестранните клонове на Газпромбанк в Люксембург, Хонконг, Швейцария, Южна Африка и Кипър.

Американските контрагенти, съгласно заповедта на Министерството на финансите, трябва да приключат всички транзакции с Газпромбанк до 20 декември 2024 г. За проекта Сахалин-2 САЩ правят изключение за транзакции с участието на банката до 28 юни 2025 г.

Между другото, след ноемврийския пакет от антируски санкции, Министерството на финансите на САЩ на 4 декември взе решение за компанията TGR Group (пет юридически и пет физически лица, свързани с посочената компания, бяха включени в санкционните списъци).

В прессъобщение на Министерството на финансите на САЩ се посочва, че компанията е предоставяла услуги на богати руснаци, за да заобиколят санкциите. Това включва използването на криптовалути за пране на пари и теглене чрез предплатени карти; използвайки изпрани пари, тя е помагала на руснаци да купуват недвижими имоти и друга собственост в Обединеното кралство.

Разбира се, повечето от коментарите за последните американски санкции в руските и чуждестранни медии се отнасяха до Газпромбанк.

Обикновените руски граждани бяха най-засегнати от този аспект на санкциите срещу Gazprombank, като се блокираха картите UnionPay за плащане на стоки и услуги в чужбина. Газпромбанк беше една от малкото кредитни институции, които предлагаха такива карти на руснаците. След въвеждането на нови санкции, офертата за възможността за издаване на карта на платежната система UnionPay беше премахната от уебсайта на Gazprombank .

Решението за налагане на санкции срещу Газпромбанк силно разтревожи Европа. Много експерти и журналисти от европейски страни казаха, че тези санкции не са толкова срещу Газпромбанк и Русия, колкото срещу Европа. Зимата вече дойде и нуждата от гориво рязко нарасна. И тогава изведнъж се появи реална заплаха, че Европа ще остане без руски газ и топлина. Европа е в истинска паника.

Както винаги Унгария се обяви най-категорично против тази санкция. Министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто описа санкциите като „атака срещу унгарския суверенитет“, като каза, че САЩ „съзнателно искат да поставят някои страни от Централна Европа в трудна ситуация“. Редица европейски държави всъщност мобилизираха Брюксел (Европейския съюз) за преговори с Вашингтон по този въпрос.

Различни източници съобщават, че Брюксел вече е поискал от Вашингтон да смекчи или отмени санкциите срещу Газпромбанк. Bloomberg пише за това по-специално в статията „EU in Talks With US to Mitigate Effect of Russian Bank Sanctions“ („ЕС преговаря със САЩ за смекчаване на ефекта от руските банкови санкции“.).

По-специално се съобщава, че вече се водят преговори между Брюксел и Вашингтон по този въпрос: „... преговорите са поверителни, по време на преговорите се разглеждат въпроси като възможността за законно извършване на плащания чрез дъщерно дружество на Газпромбанк, базирано в Люксембург...”

Москва също отговори на санкциите на Вашингтон от ноември. Тази реакция беше изразена в Указ на президента на Руската федерация от 5 декември 2024 г. N 1033 „За изменение на указ на президента на Руската федерация от 31 март 2022 г. N 172 „За специалната процедура за изпълнение от чуждестранни купувачи на задълженията към руските доставчици на природен газ .

Указът предвижда възможност за кредитиране на средства в рубли за плащане на газ, получен от „трети страни“ от „упълномощена банка“, т.е. Газпромбанк. Тоест европейските вносители вече ще трябва да изпращат валута (почти изключително евро) на тези руски банки, които не са в санкционните списъци. Те променят валутата в рубли и ги прехвърлят в Газпромбанк.

В Русия също има резерв от „чисти“ банки (които могат да работят с чуждестранна валута). Според експертни оценки, санкциите все още не са засегнали около сто руски кредитни институции. Вярно, повечето от тях са малки и средни. Най-големите от категорията на „чистите“ банки са следните: Райфайзенбанк, Уникредит Банк, ОТП, Кредитна Европа Банк, АТБ, Интеза, Форщат, Солид, Ренесанс, Финам.

Ясно е, че и „чистите“ банки са под дамоклевия меч на санкциите. Затова Русия трябва да търси друг, по-надежден начин за противодействие на санкциите. И той вече се споменава в президентския указ. Според втория вариант, по инициатива на доставчика (Газпром), задължението за плащане на газ може да бъде „отменено частично или напълно чрез прихващане на насрещните искове на руския доставчик към чуждестранния клиент“.

И ето още един фрагмент от указа, който разкрива същността на втория вариант: „Разплащанията между руския доставчик и чуждестранния купувач... могат да се извършват... чрез прихващане на насрещните искове на руския доставчик към чуждестранния купувач по инициатива на руския доставчик или по друг начин, договорен от руския доставчик с чуждестранния купувач.

При извършване на плащания в рубли, съответните средства се кредитират по сметка в рубли, открита от руския доставчик в упълномощена банка, в размер, който е еквивалентен на размера на дълга към руския доставчик по договора за доставка на природен газ в чужбина във валута, която е валутата на плащане по такъв договор.“

И накрая, указът посочва метода на международни плащания в Русия, който според мен трябва да стане основен или един от основните в условията на санкционната блокада. Това е метод за равно погасяване на задължения за насрещно плащане и искове за плащане. Близки до него са бартерът и международният клиринг , за които писахме по-рано.

Превод: ЕС