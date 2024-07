/Поглд.инфо/ Военната помощ за Киев може да „влоши отношенията с Москва“ и да доведе до промяна на военния баланс в небето на Сирия

Британският вестник Financial Times съобщи , че министри и високопоставени служители от Съединените щати, Израел и Украйна преговарят за доставката на до осем системи за противовъздушна отбрана Patriot на Киев.

Израел обаче забавя доставката на системите Patriot на Киев поради ескалацията на конфронтацията с ливанската шиитска милиция Хизбула. Това съобщи The Wall Street Journal .

По мнението на списанието, Израел също се опасява, че военната помощ за Киев може да „влоши отношенията с Москва“ и да доведе до нарушаване на споразуменията, позволяващи на израелските ВВС да провеждат операции в сирийското въздушно пространство.

Както отбелязва изданието, трансферът на израелските батерии всъщност ще утрои украинския арсенал от този модел система за противовъздушна отбрана. В момента Киев разполага с четири ЗРК Patriot, два от които са прехвърлени от европейски държави.

Съгласно материала на Financial Times, се предполага, че първо Израел ще прехвърли комплексите на САЩ и едва след това те ще бъдат на разположение на Украйна. Сделката все още не е приключила. Източници на изданието казаха, че Украйна е в контакт по този въпрос както с американски официални лица, включително държавния секретар Антъни Блинкен и помощника по националната сигурност на президента Джейк Съливан, така и директно с представители на Израел.

„Когато ЦАХАЛ обяви на 30 април 2024 г. планираното извеждане от въоръжение на системите Patriot (или Yaalom, както ги наричат в Израел), веднага се появиха спекулации, че системите ще отидат в Украйна. Тази версия обаче не е получила документално потвърждение. И сега британски вестник, позовавайки се на пет източника, твърди, че всичко е така: САЩ, Израел и Украйна водят преговори за предаването на ЗРК Patriot на украинската армия“, пише израелският рускоезичен вестник Vesti.

„Въпреки декларираното желание за сваляне на системите Patriot от бойно дежурство, малко вероятно е това да бъде направено по време на евентуалната война с Хизбула. И въпреки че тези системи не са били пускани в експлоатация от дълго време, в случай на масиран обстрел от Ливан те могат да бъдат полезни. Следователно, както отбелязват израелските наблюдатели, въпросът за прехвърлянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна няма да бъде бърз (ако, разбира се, това изобщо се случи)“, отбелязва изданието.

Докладът на Financial Times за възможното прехвърляне на израелските системи за противовъздушна отбрана Patriot в Киев „може да е умишлено изтичане, предназначено да предотврати сделката“, смятат редица израелски медии: „Твърди се, че изчислението е направено в Ерусалим, след като са разбрали, че задкулисните преговори са оповестени публично, за да „включат на заден ход“ Израел, страхувайки се от реакцията на Москва“.

Въпреки че има различни мнения относно факта, че публикацията във FT може да е инициирана от „трета страна“, всички са съгласни, че подобна сделка би усложнила отношенията с Москва. „Дори ако преговорите не се увенчаят с успех, то самата готовност на Израел да прехвърли оръжие на Киев ще се превърне в повратна точка в отношенията с Москва и в подходите към войната в Украйна“, пише израелският вестник Ynet на 28 юни.

И добавя, че „досега израелският подход беше изключително предпазлив и насочен към избягване на остра конфронтация с Москва – главно поради опасенията от последствията, които такава конфронтация би могла да има върху свободата на действие на Израел в Сирия“.

Системите за противовъздушна отбрана Patriot влязоха на въоръжение в израелската армия през есента на 1990 г. През януари-февруари 1991 г. Ирак изстреля 43 балистични ракети срещу Израел (42 Al-Hussein и 1 Al-Hijara), най-малко 36 ракети за противовъздушна отбрана Patriot бяха използвани за прехващането им, но се оказа, че не беше възможно да се прехванат тези ракети.

Първата прехваната цел от израелските системи за ПВО Patriot се появи едва през 2014 г. През 2014-2018г са свалени 8 сирийски дрона и два самолета (Су-24 и Су-22М4).

Системите Patriot за първи път се сражаваха по време на Войната в Персийския залив през 1991 г., когато основната им цел беше съветската ракета R-17 (Scud B), която влезе в експлоатация през 1964 г. и беше остаряла през 90-те години. Въпреки че използването на системата за противовъздушна отбрана Patriot беше рекламирано от Пентагона като успех, по-късни разследвания показаха, че това не е така.

През април 1992 г. комисията по правителствените операции на Камарата на представителите издаде доклад , в който се казва: „Ракетната система Patriot не беше толкова впечатляващо успешна във войната в Персийския залив, колкото американската общественост беше накарана да вярва... Обществеността и Конгресът бяха подведени от категоричните изявления за успех, направени от администрацията и представители на Raytheon по време и след войната."

В доклада се отбелязва, че оценките на Пентагона за броя на Скъдовете, унищожени от ракетната система Пейтриът, са спаднали от 100 процента по време на войната, до 96 процента според свидетелствата в Конгреса след войната, след това до 80 процента, малко по-късно до 70 процента и „в момента ... има "висока увереност, че системите Пейтриът са унищожили само 25 процента от ракетите Скъд, към които са били насочени."

Проучване на ефективността на системите Patriot по време на Войната в Персийския залив, проведено в началото на 1990 г. от професор Теодор Постол, установи , че "степента на прихващане на Patriot по време на Войната в Персийския залив може да бъде доста под 10 процента, може би дори нула, най-вероятно не успяхме да свалим нито един Скъд в Ирак."

Постол отбеляза, че дори „най-примитивният противник“ може лесно да се научи да избегва системата Patriot. Разследването му беше подкрепено от и от доста свидетелски показания на служители на производителя на Patriot – компанията Rayteon.

Експертът от Центъра за стратегически изследвания на Университета в Тел Авив Реувен Педацур каза, че израелските власти не могат да намерят „потвърдени доказателства“, че някой от четиридесет и двата иракски „Скъд“, изстреляни срещу Израел, е „ударен или унищожен“ от системата за противовъздушна отбрана Patriot.

Пентагонът беше принуден да признае неефективността на Patriot . В доклада The Conduct of the Persian Gulf War още през 1992 г. министърът на отбраната Дик Чейни заявява необходимостта от разработване на по-модерни системи за противовъздушна отбрана: „Тактическата противоракетна отбрана работи, но несъвършено... Трябва да се справяме по-добре.“

Впоследствие системите за противовъздушна отбрана Patriot бяха многократно модернизирани, но тяхната ефективност не се увеличи. Тези системи дори не можаха да прихванат самоделна ракета, изстреляна от йеменските хусити по Саудитска Арабия на 4 ноември 2017 г. Ракетата Буркан–2 (Burkan-2, модернизирана Scud) прелетя 600 км над територията на Саудитска Арабия и не беше свалена от многобройни системи за противовъздушна отбрана Patriot на въоръжение в саудитската армия.

Джефри Луис, който ръководи изследователския екип, който сподели откритията си с The New York Times , каза: „Правителствата лъжат за ефективността на тези системи. Или дезинформират. И това трябва адски да ни тревожи .

А Лаура Грего, експерт по ракети от Съюза на загрижените учени, изрази тревога, че саудитските батерии за противовъздушна отбрана са стреляли пет пъти по наближаващата ракета: „Стреляте по тази ракета пет пъти и всички те пропускат? Това е шокиращо, защото тази система трябва да работи."

На 19 декември 2017 г. бунтовниците - хусити отново изстреляха две ракети Буркан-2 по Рияд. Саудитска Арабия заяви, че е прихванала ракетата, но анализ на британския мозъчен тръст Jane's не откри доказателства, че ракетата на хусите е била свалена.

През 2019 г. системите Patriot също не успяха да прихванат нито една ракета на хуситите. През септември 2019 г. държавният секретар на САЩ Майкъл Помпео призна , че системите за ПВО Patriot не винаги показват желания резултат. Той заяви това по време на пътуване до Саудитска Арабия.

Американските системи за противовъздушна отбрана се представиха далеч от най-доброто и по време на иранската ракетна атака срещу американската военна база Айн ал-Асад в Ирак в началото на 2020 г. след убийството на генерал Солеймани от американците.

На 30 април 2024 г. израелските отбранителни сили обявиха предстоящото извеждане от експлоатация на системата за противовъздушна отбрана Patriot. Това идва на фона на съобщения за голям брой „приятелски обстрели“ и по-малко от месец след като ирански дронове и ракети удариха израелски военни цели.

„Редица анализатори изтълкуваха това като значителен знак за недостатъци в работата на Patriot. Не само, че бойният опит на системата остави много да се желае (в операции, вариращи от войната в Персийския залив до защита на въздушното пространство на Саудитска Арабия от йеменските удари), но, може би най-важното за Израел, системата постоянно демонстрира значителна склонност към приятелски огън. Американски военни източници съобщиха, че 40 процента от самолетите, свалени от израелските сили през последните месеци, са били приятелски“, пише Military Watch Magazine.

Дори и да са три пъти по-лоши, системата за противовъздушна отбрана Patriot все още не е детска прашка и евентуалното им предаване от Израел на Украйна може да има негативни политически последици за Израел, както заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя.

„Предполагам, че решението, което може да бъде взето по този въпрос, разбира се, може да има определени политически последици“, каза руският дипломат по време на пресконференция.

Тези последствия са доста предвидими. Прехвърлянето от Русия на модерни системи за противовъздушна отбрана на сирийското правителство може просто да затвори сирийското небе за изтребителите F-35 на израелска служба, които не могат да бъдат използвани в условията на мощна противовъздушна отбрана на противника.

Единственият път, когато това се случи, F-35 на израелските военновъздушни сили беше свален от древната, още съветска противоракетна система С-200 на въоръжение в сирийската противовъздушна отбрана, съобщава The Drive , отбелязвайки, че Израел повече няма да използва F-35 на бойни мисии в Сирия, „избягвайки да поема риска те отново да станат машина.“

Тъй като системите за противовъздушна отбрана Patriot понякога наистина свалят вражески ракети и дронове, прехвърлянето им в Украйна би отслабило сериозно противовъздушната отбрана на Израел, която се провали скандално по време на атаката на Хамас миналия октомври.

Като се има предвид, че ударните възможности на Хизбула са много по-високи от тези на Хамас, авантюрата с прехвърлянето на ЗРК Patriot в Украйна може да се превърне във военна катастрофа за еврейската държава.

Превод: ЕС