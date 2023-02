/Поглед.инфо/ Вашингтон не очакваше, че Русия ще има толкова много съюзници и просто симпатизанти

Западът въведе девет санкционни пакета срещу Русия и подготвя десетия, който ще бъде въведен до годишнината от 24 февруари.

Сред различните направления на санкционните удари най-значимата е забраната за доставка на микрочипове и друга електроника за Русия. Такава забрана въведоха САЩ, Великобритания, Европейският съюз и др., както и Япония, Южна Корея и Тайван.

Говорител на Министерството на търговията на САЩ каза през март 2022 г.: „От началото на инвазията достъпът на Русия до полупроводници от всички източници е намален с почти 70 процента благодарение на безпрецедентните действия на коалиция от 38 държави... Не е удивително, че Русия сега полага огромни усилия в опити да се заобиколи контролът .

Колективният Запад очакваше, че до есента Руската федерация ще има проблеми с осигуряването на въоръжените сили с нови партиди оръжия и военна техника. Въпреки това, колкото и да е странно, не се забелязват спадове в предлагането, а при някои видове дори има увеличение на доставките.

Загубите, които Русия понесе от забраните на недружелюбните страни, до известна степен се компенсират от увеличаването на вноса на микрочипове от други страни. Това не са техни собствени продукти, а продукти на същите американски, европейски, японски компании. Компании, опериращи на територията на приятелски страни, са се занимавали с реекспорт на микроелектронни продукти, включени в санкционните списъци.

Вашингтон беше сигурен, че ще успее бързо да затвори всички дупки в санкционната завеса, но доставките за Русия дори се увеличиха.

През юли The Wall Street Journal съобщи, че през първите пет месеца на 2022 г. доставките на чипове от Китай за Русия са се удвоили до около 50 милиона долара на годишна база. През декември Ройтерс публикува СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД - Веригата за доставки, която поддържа потока на технологии към Русия . Ройтерс съобщи, че за седем месеца (от 1 април до 31 октомври) Русия е получила компютърни и други електронни компоненти на стойност най-малко 2,6 милиарда долара. Най-малко 777 милиона долара от тези доставки идват от продукти на западни компании, чиито чипове са открити в руски оръжейни системи: американската Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc. , както и германската Infineon AG . Сред тях особено се откроява Intel Corp , която още през март обяви, че е спряла всички доставки за руски клиенти. Ала по данни на руските митници вносът на нейните продукти в страната възлиза на 457 милиона долара.

Съвместно разследване на Ройтерс и базирания в Лондон мозъчен тръст Royal United Services Institute (RUSI) предостави подробно описание на глобалната верига за доставки, чрез която Русия продължава да се снабдява със западни компютърни компоненти и друга електроника. Разследването разкри цяла плеяда от малко известни вносители и износители, установи, че партиди полупроводници и други технологии продължават да влизат в Русия от Хонконг, Турция, Китай и други търговски центрове.

Митническите регистри показват пратки на електронни компоненти от Съединените щати, включително директно от Европейския съюз. Elmec Trade Oü , търговец на едро на електронни компоненти, базиран в Талин, е изпратил стоки на стойност най-малко 17 милиона долара в Русия между 1 април и 31 октомври, според руските митници. Сред тях са чипове, произведени от американската компания Analog Devices и други американски производители.

На 27 януари в холандската преса се появи публикацията Miljoenen chips Nederlandse fabrikanten belanden in Rusland ondanks sancties ( Милиони чипове от холандски производители влизат в Русия въпреки санкциите ). Това е разследване на холандските издания NOS и Nieuwsuur, което съобщава, че милиони чипове от холандски компании все още отиват в Русия.

От холандските производители NXP от Айндховен и Nexperia чиповете стигат до китайски посредници. Те от своя страна ги продават на три руски компании, които пренасочват чиповете към крайните потребители - предприятията от отбранителната промишленост на Руската федерация. Най-големият посредник, препродаващ холандски чипове на руснаци, е китайската Sinno Electronics .

„ Холандски чипове редовно се срещат в почти всички видове военни дронове в Русия “, се отбелязва в статията. Представители на холандските компании NXP и Nexperia честно признаха, че не могат да контролират маршрутите на движение на своите продукти до крайния потребител, тъй като годишно доставят микрочипове на десетки страни по света. Авторите на публикацията заключават: „ Експертите предполагат, че потокът от руски внос продължава и няма признаци, че е спрял .“

На 27 януари американското издание на The Hill публикува статия Russia can’t replace Western chips – so it gets them illegally (Русия не може да замени западните чипове – така че ги получава нелегално ). Статията започва с твърдението, че Русия изостава изключително много от водещите страни в света в областта на микроелектрониката.

След налагането на санкции от Запада Москва взе редица решения за заместване на вноса в областта на микроелектрониката. Около 44 милиарда долара са отделени за това до 2030 г., докато са необходими стотици милиарди.

За сравнение, Пекин обяви намерението си да инвестира повече от 143 милиарда долара в създаването на собствена екосистема за производство на полупроводници (система, която ще позволи по-нататъшно развитие на китайската микроелектроника в автономен режим, изключвайки всякакви доставки от чужбина). Четири частни компании - Micron, TSMC, Intel и IBM - планират да инвестират 180 милиарда долара само в производството на полупроводници в САЩ.

В статията се посочва, че от няколко месеца се наблюдава спад в доставките на микрочипове за Русия, но от края на лятото започна доста значително увеличение на техния внос. Доставката на чипове от Китай помогна отчасти, въпреки че това не бяха най-модерните проби. Започнаха покупките на чипове от последно поколение, произведени в САЩ и някои други страни от колективния Запад.

The Hill изразява съмнение, че Вашингтон ще успее да организира непроницаема завеса, блокираща доставките на микроелектроника за Русия.

Ще добавя от себе си: Вашингтон не очакваше, че Русия ще има толкова много съюзници и просто симпатизанти.

Превод: ЕС

