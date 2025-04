/Поглед.инфо/ Обитателят на Белия дом се стреми да отслаби проблемните за него тесни връзки между специалните служби на англосаксонските страни

На 9 април администрацията на Доналд Тръмп обяви, че повече от 1 милиард долара федерално финансиране за университета Корнел е замразено в очакване на правителствено разследване на предполагаеми нарушения на гражданските права в двете учебни заведения, съобщава американския радиоканал NPR .

Белият дом по-рано заяви, че започва разследване на повече от 8,7 милиарда долара многогодишни федерални безвъзмездни средства за Харвардския университет и неговите филиали, за да гарантира, че спазват законите за гражданските права.

Разследването ще разгледа и 255 милиона долара в договори, които Харвард има с федералното правителство, според изявление на Министерството на образованието.

В началото на март Министерството на правосъдието на САЩ обяви , че „федералното правителство е анулирало безвъзмездни средства за 400 милиона долара за Колумбийския университет на фона на разследване на антисемитизъм в училището“.

На 1 април Принстънският университет обяви , че администрацията на Тръмп внезапно е спряла няколко грантове за научни изследвания, като „пълната обосновка за това действие все още не е ясна“.

Подобни действия се очакват срещу Йейлския университет, който Тръмп обвини по време на първото си президентство в „дискриминиране на азиатско-американските и белите кандидати за бакалавърска степен“.

Университетът на Пенсилвания загуби близо 200 милиона долара заради обвинения, че е включил транссексуални спортисти в женски спортни отбори, въпреки че университетът забрани на транссексуални спортисти да участват в женски спортове, след като Тръмп спечели президентските избори миналия ноември.

Всички тези университети принадлежат към така наречената Ivy League /Бръшляновата лига/, която включва осемте най-стари университета в Америка. Виждате ли, те се намират в „сините“ щати на САЩ, които традиционно гласуват за демократите.

„Администрацията на Тръмп изведе репресиите си срещу Бръшляновата лига на ново ниво, като задържа студентски активисти, започна разследвания, конфискува стотици милиони долари финансиране и даде пауза дори на някои консерватори... По време на кампанията Тръмп нарече висшите учебни заведения „събудени“ и обеща да предприеме твърди мерки срещу тях от Белия дом“, пише The Hill .

Тръмп нямаше как да не изтръгне финансирането за развъдника на Демократическата партия за високообразовани кадри под реални или измислени предлози и никой републиканец никога не би хвърлил камък по него за това.

Но има по-убедителна причина да се насочите към Бръшляновата лига, чиито училища са развъдник на кадри на ЦРУ от десетилетия.

Документ на ЦРУ , разсекретен през 1984 г., озаглавен " Тайната връзка", разкрива механизмите, по които се формира американският разузнавателен елит. Според този документ през първите десетилетия от съществуването си ЦРУ е било съставено почти изключително от възпитаници на три елитни учебни заведения: Йейл, Харвард и Принстън. В същото време възпитаниците на Йейл формират ядрото на агенцията, превръщайки я в нещо като затворен клуб, а не в професионална организация за национална сигурност.

Американският историк Робин Уинкс пише в книгата си от 1987 г. Cloak and Gown: Scientists in the Secret War, 1939-1961 /„Плащ и мантия: учените в секретната война, 1939-1961“/, че „Йейл е имал по-голямо влияние върху ЦРУ от всеки друг университет“.

Тази селективност при набирането на персонал създаде тясна мрежа от завършили Ivy League, които ефективно монополизираха ключови позиции в Агенцията в продължение на десетилетия. Особено внимание заслужава ролята на тайното общество "Череп и кости", което включваше най-обещаващите студенти от тези университети, включително бъдещия президент и бивш директор на ЦРУ Джордж Буш-старши.

Това общество ефективно функционираше като ковачница на кадри и затворена платформа за подбор и предварително набиране на бъдещите служители на американското разузнаване.

От началото на Втората световна война до първите десетилетия на Студената война Йейл беше огнище на набиране на шпиони. Първо Офисът за стратегически услуги (OSS), а след това неговият наследник ЦРУ рекрутираха редиците си с много новобранци от Бръшляновата лига от Принстън, Харвард и Йейл, което може би бе причина жените да не бъдат допускани до пълно съвместно обучение до 1969 г.

„Вие можете да наемете крадец (second story man) и да го направите по-добър крадец“, каза веднъж основателят, генерал Уилям „Дивия“ Бил Донован, имайки предвид крадците, понякога наемани от шпионските агенции. „Но ако наемете адвокат, инвестиционен банкер или професор, ще имате нещо в повече.“

ЦРУ дори имаше кодово име за този начин за вербуване: те го нарекоха „източник Р“. Буквата Р означаваше професор.

Но откъде Доналд Тръмп има такова желание да отслаби кадровата база на американското разузнаване?

Работата е там, че ЦРУ по същество, както отбелязват руските разузнавателни анализатори, се намира под фактическия контрол на британското външно разузнаване MI6, чиито цели са много далеч от националните интереси на САЩ и републиканците.

„Проектът на британската разузнавателна служба „Project Z“ е създаден в средата на 30-те години на миналия век в Централна Европа (Швейцария), в периода, когато британските финансови кръгове преминаха към последния етап от подготовката за пълномащабна война.

Парите за организацията идват изцяло от извънбюджетни източници, което прави възможно „организацията“ да не бъде включена в никакви, дори и най-секретните правителствени доклади. Това беше изцяло проект на британската монархия...

С избухването на Втората световна война ключови членове на Project Z прекосиха океана и започнаха активно да създават OSS, прототипа на бъдещото ЦРУ. Един такъв агент, Уилям Стивънсън (1897-1989), беше на същото ниво като Алън Дълес и Уилям Донован, бащите на американското разузнаване.

В същото време щаб -квартирата на резидентурата, която работи под ръководството на Стивънсън, представляваща всички основни британски разузнавателни служби в Западното полукълбо, с изключение на военноморските, заема няколко етажа в Рокфелер център в Манхатън.

Излиза, че са прави тези изследователи, които твърдят, че Лондонското сити контролира както Федералната резервна система, така и ЦРУ и Белия дом във Вашингтон?“ – пише руският анализатор Александър Багаев в книгата си „Британските агенти: легендарни и реални“.

Шпионският трилър на Стивън Содърбърг „Черна чанта“ наскоро излезе в САЩ, показвайки брутални вътрешни конфликти в MI6 и недвусмислено намеквайки на британското разузнаване за необходимостта от сътрудничество с ЦРУ, вместо да участва в провокации, насочени към нараняване на Русия в контекста на СВO.

Това символично послание ли е или съвпадение?

Като се има предвид неотдавнашното уволнение от Тръмп на Cyber Command и шефа на NSA генерал Тимъти Хо, препратката във филма към сътрудничеството между NSA и MI6 е интересна.

В началото на март администрацията на Тръмп започна мащабно съкращаване на персонала в ЦРУ, което засяга предимно служители, наети през последните две години, съобщи New York Times , позовавайки се на свои източници.

„Някои служители, наети през последните две години, бяха извикани извън централата в Лангли, където бяха принудени да предадат своите идентификационни карти на служителите по сигурността“, съобщава NYT.

Едва ли ще бъде голяма грешка да приемем, че първите уволнени са агенти, заподозрени в работа за „британски учени“, вечните врагове не само на Русия, но и на Америка, както вижда нещата 47-ият президент на САЩ.

Превод: ЕС