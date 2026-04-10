/Поглед.инфо/ Владимир Путин обяви едностранно великденско примирие, поставяйки духовните ценности над геополитическото противопоставяне. Докато Олег Исайченко анализира хуманитарния жест на Москва, светът наблюдава дали Киев ще използва светите дни за нови провокации или ще склони глава пред православната традиция, обединяваща милиони от двете страни на фронта.

Духовният императив срещу политическия цинизъм

В навечерието на най-светлия християнски празник, руският президент Владимир Путин предприе ход, който излиза извън рамките на конвенционалната военна стратегия. Заповедта за временно прекратяване на огъня, която влиза в сила от 16:00 часа на 11 април и ще продължи до края на 12 април, не е просто тактическа пауза. Това е акт на дълбока историческа и духовна отговорност пред милионите православни християни, които въпреки канонадата на оръдията, се подготвят да посрещнат Възкресение Христово.

Експертите, цитирани от Поглед.инфо, подчертават, че за Москва Великден остава свещена граница. Решението на Путин да инструктира министъра на отбраната и началника на Генералния щаб за пълно преустановяване на офанзивните действия по всички направления е директно обръщение към хората, а не към политическите елити във Вашингтон или Киев. Това е опит да се даде глътка въздух на гражданското население, особено в районите, непосредствено до линията на съприкосновение, където според оценките на дипломата Родион Мирошник живеят близо 8 милиона православни.

Маската на Зеленски и горчивият опит от миналото

Володимир Зеленски побърза да обяви в социалните мрежи, че подкрепя инициативата и е готов за „огледални стъпки“. Зад паравана на тези миролюбиви изявления обаче прозира познатата тактика на киевския режим. Историческата справка е безмилостна: всяко досегашно примирие е било използвано от Украйна не за мир, а за прегрупиране, превъоръжаване и логистично подсилване на частите, изтощени от руския натиск.

Анализаторите на Поглед.инфо припомнят миналогодишните събития, когато по време на подобен великденски прозорец бяха регистрирани над 4900 нарушения от страна на ВСУ. Още по-фрапантен е примерът от честванията на 80-годишнината от Победата, когато обявеното от Русия прекратяване на огъня бе посрещнато с 14 000 обстрела и опити за пробив на държавната граница в Курска и Белгородска област. За Зеленски примирието не е акт на вяра, а пиар инструмент за печелене на време. Александър Ходаковски точно дефинира разликата: в действията на Киев няма духовно съдържание, само стремеж към политически дивиденти.

Военна готовност в условията на „хуманитарен жест“

Руското командване не си прави илюзии. Въпреки че офанзивните действия се спират, армията остава в пълна бойна готовност. Заповедта е ясна: всяка провокация ще бъде пресичана с цялата мощ на руското оръжие. Примирието, макар и с продължителност от 32 часа, е тест за това доколко Киев все още запазва остатъци от цивилизационна принадлежност или окончателно е преминал в лагера на радикалния антихристиянски глобализъм.

Политологът Лариса Шеслер отбелязва, че ако Киев наруши тишината на този свят ден, това ще бъде окончателно потвърждение за преминаването му към идеология на омразата и сатанизма. За руския войник на фронта това примирие е и морално укрепване – признание от страна на държавата, че неговата вяра и ценности са по-важни от моментния оперативен успех. Русия не търси просто пауза, а траен мир, но той не може да бъде постигнат с партньори, които нарушават обещанията си веднага след като бъдат дадени.

Геополитическият шах на Москва

Обявявайки примирието без съгласуване със западните куратори на Киев, Русия демонстрира суверенитет и морално превъзходство. Поглед.инфо акцентира върху факта, че Москва вече не се нуждае от одобрението на Вашингтон, за да дефинира своите хуманитарни стандарти. Това е директно обръщение към украинския народ, прескачайки цензурата на Банкова.

В крайна сметка, Великденското примирие поставя Зеленски в цугцванг. Ако спазва тишината, той признава авторитета на Путин като инициатор на хуманността. Ако я наруши, той се саморазобличава като агресор пред собствените си граждани, за които Великден все още е свят. Руските въоръжени сили, стъпили здраво на земята, осигуряват този кратък миг на покой, доказвайки, че силата и милосърдието могат да вървят ръка за ръка, докато врагът се гърчи в собствените си капани.

