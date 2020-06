/Поглед.инфо/ Покана за участие в Международния интернет-конкурс «Младежта – Приятел на Крим».

Информацията е публикувана по-долу на руски и на английски език.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ

Дорогие юные друзья Крыма! Если вам от 11 до 17 лет (2003-2009 г.г. рождения) и вы являетесь иностранными гражданами, приглашаем вас принять участие в Международном интернет-конкурсе «Молодежь – Друзья Крыма», который пройдет с 1 июня по 15 июля 2020 года.

Этот конкурс станет для вас интересным и увлекательным виртуальным путешествием по Крыму, даст возможность глубже познакомиться с его историей, культурными и природными достопримечательностями, изучить традиции многонационального крымского народа. Крым – удивительный уголок нашей планеты, историческая часть России, один из регионов Российской Федерации.

В этом конкурсе победят самые пытливые и любознательные, а поощрительные призы и подарки получат все его участники.

С документацией о проведении конкурса и пройти викторину вы можете пройдя по ссылке bccrc.ru/конкурс

Успехов вам!

Директор Делового и культурного центра Республики Крым

Сергей Калмыков

........

WE ARE INVITING YOU

TO TAKE PART IN THE YOUTH INTERNET CONTEST

Dear young friends of Crimea! If your age is from 11 till 17 years old (born in 2003 – 2009) and you are citizens of foreign countries, we invite you to take part in the International Internet Contest «The Youth – the Friends of Crimea», which will last from the 1st of June till the 15th of July, 2020.

This Contest will become for you an interesting and fascinating virtual field trip around Crimea, will give you an opportunity to get profoundly acquainted with its history, culture, natural places of interest, to learn deeply the traditions of the multinational Crimean people. Crimea is a marvelous part of our planet, a region of the Russian Federation full of rich historical heritage.

All the participants will receive incentive prizes and gifts, and the most inquisitive and curious ones will win this Contest.

All the necessary information is available following this link https://www.iafc-forum.com/contest

Good luck to all of you!

Sergey Kalmykov

Director of the Business and Cultural Center of the Republic of Crimea

