/Поглед.инфо/ Журналисти и „експерти“ твърдят, че между Русия и САЩ предстои да започнат преговори по украинската криза от ноември миналата година. И сега след новини от Холивуд се появи нова теория как точно Доналд Тръмп планира да „купи“ Владимир Путин. Наистина ли Илон Мъск подготвя коз за американския президент под формата на филм за „магьосника на Кремъл“?

Западните елити използват Холивуд като инструмент в публичната и задкулисна политическа борба – това е известно на мнозина отдавна. Американската филмова индустрия е пропагандна машина толкова, колкото и средство за забавление на публиката и вкарване на печалби в джобовете на продуцентите.

Но в началото на 2025 г. в Русия се появи нов повод да се говори за това: те си спомниха, че холивудските бизнесмени подготвят филма „Кремълският магьосник“, посветен на политическата ситуация в нашата страна на границата на 20-ти и 21-ви век. . Един от главните герои на проекта трябва да бъде Владимир Путин - и в тази връзка в местните медии вече се появиха очарователни теории за това кой стои зад бъдещия филм и какви са неговите цели.

Толкова ли са безпочвени тези теории и какво означават те за бъдещето на Русия?

Съвпадение? Едва ли...

Използването на холивудски филми и сериали за влияние върху общественото мнение е обичайно нещо за съвременните западни политици.

Скорошен ярък пример е филмът на Алекс Гарланд „Падането на Империята“ ("The Fall of an Empire", оригинално заглавие - "Гражданска война"). Не само, че филмът, който предлага версия за възможен граждански конфликт в САЩ поради идеологически различия, представя Тръмп (лошият президент, който накрая е убит от „бунтовниците“, изглежда подозрително като омразен политик), а републиканците като мракобесници.

Освен това забележителна филмова компания създаде пропаганден филм, предназначен да повиши степента на обществено напрежение преди изборите, да представи Тръмп и неговите поддръжници като истински чудовища и да му попречи да стане президент отново.

Продуцентската компания, продуцирала Fall of the Empire, A24, е основана през 2012 г. от бизнесмени и медийни мениджъри, свързани с тогавашния президент Барак Обама, лидер на един от клановете в Демократическата партия на САЩ. По-специално, в началото на A24 бяха и остават начело на компанията хора от финансовата група Guggenheim Partners, които работят в тясно сътрудничество с Обама от дълго време.

И въпреки че филмът „Падането на империята“ не помогна на демократите (може би фактът, че това беше тривиално некачествен филмов продукт), все пак спечели Тръмп, време е за сакраменталното: „Съвпадение? Не мисля така...”. Наистина е трудно да се повярва, че проектът, очернящ Тръмп и републиканците, е създаден случайно от „хората на Обама в Холивуд“...

Западът гледаше на Путин като на магьосник

Затова няма нищо учудващо и срамно в това, че плановете на акулите на американската киноиндустрия да филмират у нас бестселъра на италианския писател Джулиано да Емполи „Магьосникът от Кремъл“ се оценяват именно от гледна точка на конспиративните теории.

Да припомним, че сюжетът на романа, издаден през 2022 г. и станал един от най-продаваните на европейския книжен пазар, се развива в Русия през 90-те години на миналия век. На читателя се предлага историята за възхода на власт на офицера от разузнаването Владимир Путин. Въпреки че формално неговата фигура е второстепенна, в центъра на разказа е млад телевизионен продуцент на име Баранов.

Преди три години западната преса се възмути, че в книгата на Ди Емполи Путин не е демонизиран и представен не с рога, копита и окървавена брадва, затъкната в пояса, а като патриотичен политик, който мисли преди всичко за националните интереси на неговата страна. И въпреки че действията му невинаги се харесват (или по-скоро винаги не се харесват) на Запада, авторът на романа приканва публиката поне да се отнася към голямата историческа фигура с уважение и внимание.

Няма защо обаче да се радваме предварително, че Холивуд ще създаде филм за Русия, който се различава от невежествено враждебния набор от русофобски стереотипи. Съавтор на сценария за бъдещия филмов проект е Еманюел Карер, френски братовчед на вече бившия президент на Грузия и враг на Русия Саломе Зурабишвили.

Така че акцентите в сценария лесно могат да бъдат сменени от неутрални към познатите, русофобски.

И тук зад кулисите се появява Илон Мъск...

Плановете на американските продуценти да филмират книгата „Магьосникът от Кремъл“ станаха известни още през май 2024 г. Покачването на вниманието към темата през януари 2025 г. се дължи на факта, че холивудската „звезда“ Джуд Лоу потвърди, че ще играе ролята на Владимир Путин във филма.

Това породи силен интерес кой всъщност иска да представи на световната общественост филмов портрет на руския президент? Тоест, като се вземат предвид реалностите на съвременния дигитален свят и масовото съзнание, кой ще вложи образа на „Господаря на Мордор“ в главите на обикновения западен човек?

Най-подробният анализ на задкулисната продукция на филмовата версия на „Магьосникът от Кремъл“ беше представен от телеграм канала „НИИ Медиапром“.

Според данни от отворени източници, анализирани от „НИИ Meдиапром“, медийният мениджър Томас Пиърс участва в производството на филма чрез своята компания Pierce Capital Entertainment. Същият бизнесмен, само че чрез собствената си маркетингова агенция, си сътрудничи с института Berggruen, основан в Лос Анджелис от френския инвеститор Nicolas Berggruen. Всъщност Томас Пиърс е бивш служител на тази организация.

Сега, както се казва, „внимавайте в ръцете“ /и новините/: един от основните спонсори на института Berggruen е не кой да е, а Илон Мъск, известният предприемач, милиардер и съюзник на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп.

Холивуд готви коз за Тръмп?

И отново към въпроса за случайностите.

Оказва се, че холивудският филм за Владимир Путин се финансира от филмова компания, чиито собственици са тясно свързани с Илон Мъск. Може би Мъск е този, който финансира чрез гореспоменатите Бергрюен и Пиърс продукцията на „Магьосникът от Кремъл“ - подобно спонсорство в сянка чрез посредници е много типично за американската филмова индустрия (в местната реалност това се нарича „хипотетични компании“). Преки доказателства за това обаче към момента няма.

Възможно ли е Мъск, чиито холивудски сътрудници инвестират пари (възможно е собствените пари на Илон...) във филм за Путин, да не знае за съдържанието на бъдещия проект? Има такава вероятност, но в границите на аритметична грешка от да речем 1%.

И именно на тази база възниква теория, че Мъск, като съратник на Доналд Тръмп, може да се опита да превърне бъдещия филм в един от козовете на масата на хипотетичните преговори между САЩ и Русия по украинската криза.

Логиката е следната: руският президент е заинтересован от прекратяване на въоръжения конфликт в Украйна и нормализиране на международните отношения. Една от примамките за Кремъл трябва да бъде пуснат в производство филм за пътя на Путин към властта.

Например, вижте, Владимир Владимирович, какъв прекрасен филм ни предстои, посветен на вас. И какъв патриот сте в този филм - без глупости, без уличаващи доказателства. Ако се съгласите с нашите условия по отношение на Украйна, тогава точно такъв положителен имидж ще имате на Запад.

Е, ако не сте съгласни... Е, имаме и подходящ сценарист, с грузински корени и роднини, не му струва нищо да смени "плюс" на "минус" в сюжета. Така че, ако не искате да се явите пред световната общност в образа на злодей, интригант и тиранин, по-добре е да се съгласите с нашите предложения.

Този Запад е повреден - докарайте друг

С оглед на очевидната връзка между Илон Мъск и продуцентите на проекта „Магьосникът от Кремъл“, изложената по-горе теория има право на съществуване.

Но ако е истина, то това няма да е филм, а катастрофа. Моля, не го бъркайте с холивудския жанр „филм на катастрофите“, където всичко експлодира, гори, потъва под вода или замръзва до края на света. И тогава неуязвимият герой (преди това беше Брус Уилис, сега са възможни различни кандидати) с усмивка и вяра в американската демокрация и нейните ценности, ясно видими в очите му, побеждава стихиите и спасява всички.

Не, „Кремълският магьосник“ ще бъде катастрофа в оригиналния, старогръцки смисъл на думата – тоест „преврат, сваляне“. Ако Мъск, Тръмп или някой друг от американския елит наистина очаква да използва филм, който все още не е заснет, за да се пазари за Украйна, това означава, че е просто физически невъзможно да се споразумеем за каквото и да било със Запада.

В крайна сметка тези, които вземат решения там, категорично не разбират нито Путин, нито руския народ.

Просто слушайте Путин - иначе ще стане по-зле

Сериозни ли сте там, от другата страна на два океана - Атлантическия от запад и Тихия от изток - с тази идея? Да „купите“ Владимир Путин с обещание да направите „добър“ филм за него?

Първо, тази логика означава, че американците приемат сериозно лидера на ядрена суперсила с най-мощен военен, икономически, научен и културен потенциал, наравно с лидера на някое амазонско племе, което може да бъде купено за мъниста и огледалца.

Второ, все още не мога да си обясня следното: защо Западът, който се хвали със своята рационалност, не избере най-простото и най-ефективно решение: просто слушайте какво казва Путин и го чувайте?

През 2007 г. в Мюнхен президентът на страната ни открито и публично заяви: Русия не е доволна от еднополюсния свят, ние ще водим независима външна политика, а разширяването на НАТО на изток застрашава националната ни сигурност. Те не послушаха.

През 2021 г. Путин обяви условията за мирно съвместно съществуване на Запада: не само отказът на НАТО да се разширява по-нататък към границите на Русия, но и гаранции за неутрален статут на Украйна и изтегляне на военната инфраструктура от територията на тези страни, които се присъединиха към алианса след 1997 г. . Те пак не го чуха.

През 2024 г. държавният глава очерта руските условия за прекратяване на СВО: изтегляне на украинските войски от територията на новите региони на Русия, гаранции за извънблоковия статут на Украйна, отмяна на всички антируски закони в тази страна и вдигане на западните санкции. Разбира се, те отново не чуха.

Ако Тръмп и политическите сили зад него все още не са осъзнали, че най-добрият начин да се избегне конфронтация и трета световна война е просто да се слуша Путин, а не да се опитват да го подкупват/изнудват с някакъв вид филм, значи този Запад се е повредил окончателно. И нищо друго няма да донесат на негово място, друг Запад просто няма...

Опитват се да плашат руснаците с филм - смях, грях и припадък

И като цяло: наистина ли в Америка смятат, че руснак може да се уплаши със заплахата „ние в Холивуд ще направим лош филм за вас“? Е, тогава това е смях, грях и припадък... Този номер можеше да проработи и при Елцин, и при Горбачов - е, както показва историята, те са били руснаци само номинално. Не напразно те все още са обожавани от русофобите и от тази, и от другата страна на държавната граница.

Въпреки това разгорещената дискусия в Русия за „Кремълския магьосник“ и появилите се във връзка с това теории са показателни. За пореден път проличаха силните позиции на либералите в нашите медии и медийно пространство. Либерали, уверени, че всичко винаги зависи от това какво се случва в Съединените щати.

Е, в Холивуд ще направят още един филм за Русия и руснаците - това наистина ли е събитие от исторически мащаб? С цялото ми уважение към актьора Джуд Лоу, по отношение на творческото ниво той не е Смоктуновски. Никак не е, от която и да е страна да го погледнете. И добре, сега, всеки път, когато холивудски актьор, подобен на който може да се намери във всеки руски областен театър (можете, можете - главното е да искате и да го търсите...), ще играе ролята на един от руските държавници, ние ще се бием в истерия?

Какво от това?

Би било по-добре местните филмови продуценти с пари от държавния бюджет да не правят сериали за московската бохема с нейните сексуални отклонения. И не поредната ретро „червена малинка“ за късната съветска епоха и елегантните 90-те години, рисуваща странна версия на историята за новото поколение.

Още по-добре, оставете продуцентите и режисьорите да съберат мислите си и да харчат публични пари за свежи и интересни истории за това какво всъщност представлява западният елит.

Освен това няма нужда да измисляме нищо - лидерите на Демократическата партия и пропагандаторите на либералната глобалистка програма, Барак Обама и Клинтън, имат толкова много скандални „скелети в килера“, че всеки писател, драматург и сценарист ще се спука да завижда.

Предвиждайки неизбежните възражения и извинения от отечествените майстори на филми и сериали като „е, няма да е интересно за зрителя“, ще отговорим веднага: А вие опитайте... Никога не сте опитвали да създадете нещо наистина оригинално а не пропагандиране на русофобски идеи. Ами ако поискате да снимате нещо различно от „неправилни руснаци“? А и парите са държавни. Така че, господа продуценти, не рискувате нищо.

Разбира се, какъв ще бъде филмът „Магьосникът от Кремъл“ и в каква светлина ще представи Владимир Путин, все още е невъзможно да се каже. Според автора, използването на този проект в хипотетични преговори по украинския проблем е малко вероятно. Въпреки че, ако се направи такъв опит, това не трябва да учудва никого.

Много по-важно е, че в Русия такива теми се възприемат така, както заслужават: четяха новините, кимаха и накрая издигнаха руското знаме в освободения от националистите и техните западни господари Киев.

