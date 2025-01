/Поглед.инфо/ Днес разработчиците по целия свят работят за създаването на агенти с изкуствен интелект (AI), които могат автономно да изпълняват милиони полезни задачи , като резервиране на самолетни билети, оспорване на такси по кредитни карти и дори търговия с криптовалута.

Един изкуствен интелект, наречен Truth Terminal, наскоро влезе в новините, като стана първият AI милионер, като популяризира криптовалутата, която притежава. Въпреки че все още не са напълно автономни, вероятно до края на тази година някои AI агенти, за разлика от вирусите, ще могат да бродят в интернет сами, което ще доведе до значителни промени в реалния свят.



Аз съм изцяло за AI и какво може да направи за човечеството, но какво се случва, ако програмист умишлено и завинаги премахне контрола на AI бот?



Остатъчните изкуствени интелекти имат потенциала да предизвикат хаос. Но по-специално един вид AI агент все повече се обсъжда във финансовите кръгове – автономни AI, предназначени единствено да правят пари.



Предприемачи като мен са загрижени, че този конкретен ИИ може да има сериозни последици за финансовия свят. Нека да разгледаме един луд сценарий, който наричам „ИИ парична хегемония“ – нещо, което може вече да се случи през 2025 г.



Напълно автономен AI агент е програмиран да влиза онлайн и да създава портфейли за криптовалута, след това да създава криптовалути и след това безкрайно да създава милиони свои копия, които искат да търгуват с тази криптовалута.



Сега да приемем, че всички тези AI са програмирани да се опитват да увеличат стойността на своите криптовалути за неопределено време , което правят по същия начин като хората – чрез рекламиране и след това обмен на своите криптовалути за по-ценни. Освен това, автономните AI правят своите криптовалути достъпни за търговия с хора, създавайки функциониращ пазар на блокчейн за всички.



Този план изглежда от полза за всички страни, дори ако хората твърдят, че създадените от AI криптовалути са по същество само пирамидални схеми . Но това не са пирамидални схеми, защото има безкраен брой AI, които постоянно изглежда купуват и продават все повече и повече криптовалути.



Не е нужно да си гений, за да осъзнаеш, че ИИ, които се размножават безкрайно и действат по този начин, могат бързо да натрупат много повече цифрово богатство, отколкото цялото човечество взето заедно.



Това ми напомня за моя оксфордски професор Ник Бостром, който веднъж предложи: Какво ще стане, ако програмираме самообучаващ се AI да създава кламери от всичко? Ако този AI беше достатъчно мощен, за да не можем да го спрем, щеше ли да прави кламери от всичко, с което влезе в контакт? Сгради, животни, дори хора? Може би Той може да унищожи цялата Земя.



Същият проблем може да възникне при безкрайно репликиране на AI, предназначени да правят пари. Те могат да намерят начини да създадат повече пари, отколкото е разумно полезно или разбираемо.



Но стига философстване. Ако програмистите пуснат автономни AI в интернет, какво вероятно ще се случи? Първо, това вероятно ще доведе до огромна инфлация. В крайна сметка, ако трилиони долари бъдат добавени към финансовия свят (дори цифрово), това ще бъде естествен резултат. Друго предизвикателство ще бъдат възходите и паденията на ИИ за автономна търговия. Подобна дейност може да бъде толкова значителна, че човешките пазари по света ще се покачват и падат с нея.



Положителната страна е, че някои човешки предприемачи биха могли да станат много богати, може би трилионери, ако успеят по някакъв начин да се възползват от богатството на тези ИИ . Освен това свръхбогатият AI може да бъде решението за нарастващата дългова криза в САЩ и да премахне необходимостта страни като Китай да продължат да купуват нашия дълг, за да можем безкрайно да печатаме долари. Наистина, може ли Америка да пусне свои собствени AI агенти, за да създадат достатъчно криптовалути, за да изкупи дълга си?



Естествено, съществува риск тези AI в крайна сметка да се опитат да купят други финансови инструменти, като съществуващи облигации и акции. Но е малко вероятно те да успеят да направят това, освен ако голяма част от икономиката на САЩ не премине към криптовалута и не стане базирана на блокчейн. Освен това, AI ботовете все още нямат право да имат традиционни банкови сметки.



Каквото и да се случи, ясно е, че правителството на САЩ спешно трябва да се заеме с този проблем. Като се има предвид, че тези ИИ може да започнат да се разпространяват през следващите няколко месеца, предлагам Конгресът и администрацията на Тръмп незабавно да създадат работна група за справяне с потенциала за финансова хегемония на ИИ .



Истинската опасност е, че дори и с регулация, програмистите все още ще могат да пуснат автономен AI в дивата природа - както вече се случва в интернет, въпреки съществуването на закони.



Програмистите могат да произвеждат такъв AI за забавление, други може да се опитат да извлекат печалба от него, а някои дори може да го направят като форма на тероризъм, за да разстроят глобалната икономика. Каквито и да са причините, създаването на автономен AI скоро ще стане реалност. И бдителността и предвидливостта ще бъдат необходими, тъй като тези нови ИИ започват автономно да нарушават нашето финансово бъдеще.

Автор: Золтан Ищван. Той пише и говори за трансхуманизма, изкуствения интелект и бъдещето. Той е автор на книгата The Transhumanist Wager и биографичната книга Transhuman Citizen: Zoltan Istvan's Hunt for Immortality и документалния филм Immortality or Bust.



Превод: ПИ