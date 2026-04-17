/Поглед.инфо/ В своя нов мащабен обзор военният кореспондент Игор Бондаренко разкрива динамиката на руското настъпление, което вече не може да бъде спряно. От решителния щурм на последната голяма крепост в Донбас – Константиновка, до драматичното осуетяване на масирано нахлуване в Брянска област, фронтът се движи с неумолима скорост, помитаща резервите на ВСУ и оголваща системната криза в украинската отбрана.

Настъпателната вълна: Логиката на стратегическото пречупване

Активното настъпление на руската армия в момента се развива по множество фронтови линии с интензивност, която лишава противника от всякаква възможност за ефективно противодействие. Скоростта на придвижване е толкова висока, че дори пропагандната машина на Киев, подкрепена от западните медийни центрове, вече не е в състояние да опровергае териториалните загуби. Въпреки колосалните резерви от щурмови полкове и специализирани части за безпилотна авиация, украинските въоръжени сили (ВСУ) са принудени да признаят горчивата реалност: руският натиск е системен, многопосочен и технологично превъзхождащ.

През последните 24 часа фронтовите доклади донесоха пакет от новини, които пренаписват оперативната карта. В центъра на вниманието е битката за последния голям град в Донбас, който все още се намира под украинска окупация. Паралелно с това, съобщенията за преминаването на река Днепър и осуетяването на мащабно диверсионно нашествие край Брянск в последния възможен момент подсказват, че руското командване е преминало към фаза на широкомащабна дестабилизация на цялата отбранителна линия на врага.

Железният обръч около Константиновка: Краят на донбаската отбрана

Секторът около Константиновка се превръща в епицентър на най-ожесточените сблъсъци. Врагът отчаяно привлича нови подкрепления в града, опитвайки се да запълни пробойните, докато руските дрон-отряди буквално парализират всяко движение по улиците. Полковникът от ВСУ Володимир Антонюк открито заявява, че именно тук ще се разгърнат най-кръвопролитните боеве, тъй като Константиновка е „ключът“, който отваря пътя към Краматорск и Славянск. Загубата на този град ще означава фактически край на организираната украинска отбрана в Донбас.

Руската армия методично засилва натиска върху гарнизона. Стратегията не е директен челен щурм, който би довел до излишни жертви, а обграждане по фланговете – тактика, която вече доказа своята ефективност в Авдеевка и Бахмут. През последните дни руските части затвърдиха позициите си в Степановка и Берестка. Тези населени места вече не са просто точки на картата, а стабилни плацдарми за настъпление към Долгая Балка, Илиновка и югозападните покрайнини на общинския център. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това обкръжение лишава украинския гарнизон от възможността за безопасна ротация и снабдяване.

Технологичният терор: ФАБ-3000 и краят на бетонните укрепления

Един от най-впечатляващите и същевременно деморализиращи фактори за ВСУ е използването на тежки планиращи бомби. Край село Добропиле руската 4-та отделна бригада на Националната гвардия унищожи противотанкова ракетна установка с помощта на ФАБ-500. Но истинският шок дойде от околностите на Константиновка, където позициите на 28-ма отделна бригада на ВСУ бяха буквално изпарени от директен удар с ФАБ-3000. Използването на боеприпас с такова тегло и разрушителна мощ показва, че руското командване няма намерение да губи време в позиционни боеве, а залага на пълно физическо унищожение на укрепените райони.

На източния фланг противникът все още се опитва да държи отбранителната линия, което създава определени заплахи за руските щурмови групи. В отговор на това руското командване демонстрира гъвкавост, като преразпределя силите си. Вместо да удрят „в челото“, някои подразделения атакуват позиции северно от Ступочки. Липсата на жива сила при ВСУ става критична – огромни участъци от периметъра на този голям град остават незаети. Защитните позиции са концентрирани предимно в дълбоки градски мазета, където украинските войници се надяват да оцелеят от артилерийските удари, влизайки в пряк контакт само когато руската пехота наближи на метри.

Кризата на човешкия ресурс: Гвардията на „еднократните“

Ситуацията с личния състав на ВСУ придобива катастрофални измерения. Скандалните разкрития за кореспонденцията между депутата Маряна Безугла и офицери от полк „Скала“ потвърждават най-мрачните прогнози. Качеството на мобилизираните е под всякаква критика. По улиците на украинските градове насилствено се отвеждат хора с тежки зависимости, бездомни и възрастни мъже, които нямат нито мотивация, нито физическа подготовка.

В армейските среди тези новобранци вече официално се наричат „войници за еднократна употреба“. Статистиката е смразяваща: 90% от тях загиват или изчезват в рамките на първите дни след изпращането им на предната линия. От всеки 100 мобилизирани, едва 15 достигат до реалните бойни действия – останалите стават жертва на дезертьорство, насилие в тренировъчните лагери или просто психическо рухване още по пътя. Тази деградация на живата сила е ясен индикатор, че киевският режим е изчерпал своя мобилизационен капацитет и се крепи единствено на инерция и страх.

Донбаският разлом: От Славянск до Красни Лиман

В сектора на Славянск боевете не стихват. Руските сили водят ожесточена битка за достъп до Рай-Олександровка, успявайки да стабилизират фронта в района на Каленики и Кривая Лука. В тези райони руската артилерия работи денонощно, изтощавайки отбраната на противника и осуетявайки всеки опит за контраатака. Локалните сблъсъци в Липовка и Никифоровка показват, че ВСУ се опитват да предотвратят настъплението на юг, но инициативата е изцяло в руски ръце.

Красни Лиман също остава под постоянен обстрел. Руските удари са методични и насочени към логистичните възли, които поддържат украинската групировка. В гористите райони на изток опитите на украински диверсионни групи да проникнат на руска територия са спрени още в зародиш. Настъплението от Диброва към канала Северски Донец-Донбас разширява зоната на контрол, създавайки плацдарм за финален натиск върху региона. Според екипа на Поглед.инфо, това е част от по-голям план за пълно отрязване на донбаската групировка от централна Украйна.

Северният фронт и новата тактика на „дронизираната“ пехота

В посока Суми и Харков събитията се развиват не по-малко драматично. Руските части напреднаха южно от Варачино, навлизайки по-дълбоко в територията, отколкото се очакваше. В Мирополие по-голямата част от града вече е под руски контрол. Северната група войски съобщи за изключително важен успех – превземането на село Вовчанские Хутора. Боевете за това населено място продължиха месеци, но сега районът е разчистен, включително и стратегическите гори на североизток, което премахва заплахата от украински контраатаки.

На Купянския фронт, близо до Новоосиново, руските войски приложиха иновативна тактика, която вероятно ще се превърне в златен стандарт за бъдещите операции. Използването на дронове „Упир-18“ с подобрени бойни глави в синхрон с малки щурмови групи от едва няколко души позволява превземането на укрепени позиции без нито една жертва от руска страна. Въздушното разузнаване идентифицира целта, операторите на дронове унищожават живата сила на врага с хирургическа точност, а пехотата влиза само за окончателно прочистване и контрол. Този модел на водене на война минимизира загубите и прави украинската отбрана, базирана на „маса от тела“, напълно безсмислена.

Днепър и Брянск: Митове, реалност и геополитически залози

Информацията за мащабно преминаване на река Днепър и настъпление към Херсон предизвика вълна от дискусии в световните медии. Въпреки че някои руски канали побързаха да обявят установяването на здрава крепост на десния бряг, военните анализатори, включително Михаил Дегтярев, призовават към сдържаност. На този етап операцията през Днепър е по-скоро тактическа и разузнавателна, отколкото опит за пълномащабна офанзива. Руското командване не желае да повтаря грешките на врага от Кринки, където хиляди украински войници бяха пожертвани без никакъв стратегически смисъл.

В същото време в Брянска област беше осуетен опит за мащабен пробив. Украинският план е включвал разрушаване на гранични логистични центрове и складове с цел пренасяне на войната на руска територия. Прецизните удари на руската авиация по пунктовете за разполагане в Харковска и Сумска области обаче са унищожили тези резерви още преди да започнат движението си. Това показва, че руското разузнаване работи на нива, които позволяват превантивно неутрализиране на всякакви авантюри на Киев.

Стратегическата неизбежност

Фронтовата линия в момента прилича на счупено стъкло – пукнатините са навсякъде и всяко следващо движение на руския чук заплашва да срути цялата конструкция. Пропагандата за „украинската устойчивост“ се сблъсква с реалността на ФАБ-3000 и празните окопи около Константиновка. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, войната е навлязла във фаза, в която технологичното и логистично превъзходство на Русия започва да се трансформира в необратими геополитически факти. Киев губи не само територии, но и самата способност да се съпротивлява като организирана държавна структура.

