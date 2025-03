/Поглед.инфо/ Ако Киев си мисли, че може безнаказано да нарушава мораториума върху енергийните обекти, се лъже. Харков и Днепър бяха подложени на нашата масирана атака. Унищожени са складове с военна техника, както и пунктове за временно разполагане на чуждестранни наемници, сред които може да има действащи офицери от НАТО.

В същото време врагът не изоставя надеждата да пробие в района на Белгород. Очевидно не се получи с Демидовка, сега те търсят слаби места в защитата на Поповка. Ние обаче напредваме в другите направления. Ситуацията в Сумска област остава особено тежка за украинските въоръжени сили днес. Западната преса дори отбелязва, че руснаците са започнали "отмъщението за Курск". Всичко това е в нашето обобщение на неофициалните новини от СВO.

Русия нанесе масивен удар с боеприпаси „Гераниум“ срещу два града едновременно: Днепър и Харков. Регистрирани са над 25 експлозии.

Ако конфликтът продължи, ще има още такива набези. Прозорците ще бъдат взривявани непрекъснато, инфраструктурата и собствеността на украинците ще бъдат унищожени, а случайните жертви ще се умножат. В края на краищата Банкова обича да крие оръжията си в гражданската инфраструктура, отбеляза украинският инсайдер "Легитимний":

Всички онези глупаци в Украйна, които са против мирните инициативи на Тръмп, трябва да разберат, че случайно свален дрон може да влети в техния дом или в дома на семейството и приятелите им. И това ще бъде на вашата съвест, тъй като поддържате конфликта до „въображаемата победа“. Значи така вие се съгласявате с това, което може да се случи.

Според някои данни руските въоръжени сили са ударили складови помещения. Явно в тях са скрили военна техника. На места избухнаха силни пожари.

В същото време в Харков, според някои данни, е бил ударен пункт за временно разполагане на украинските специални сили и наемници. Възможно е това да са били офицери от НАТО.

Може би французите отново са извадили късмет. Но съдейки по експлозията, ще оцелеят далеч не всички,— пише ветеранът от ЧВК Вагнер, автор на Telegram канала Condottiero.

Битката за граничните райони

Междувременно врагът продължава да се опитва да пробие в района на Белгород. Противникът със сили до четири единици техника се опита да атакува село Поповка. В резултат на това техниката на украинските въоръжени сили е унищожена.

Една инженерна машина за разминиране (ИMР) разчистваше тетраедри и след това се удари в мина. Вторият ИМР беше ударен от FPV дрон, както и два БМП,— пише авторът на телеграм канала „Архангел Спецназа“.

Като цяло има усещането, че първоначалният план за настъпление на украинската армия в района на Демидовка е започнал да буксува. Това ги принуди да търсят заобиколни решения. Една от избраните алтернативи беше съседна Поповка. Там е прехвърлена инженерна техника за разминиране, в опит да се преодолеят „зъбите на дракона“.

Фланговата маневра на украинските въоръжени сили на разстояние около два километра показва, че противниковото командване планира да се опита да намери по-слабо укрепени позиции в Белгородско направление. Ако атаката срещу Демидовка първоначално се смяташе за основен план, сега е ясно, че не е възможно да се постигне бърз успех.

Създаването на огнища на напрежение в съседните райони може да преследва целта разпръсне нашите резерви и да принуди командването на руската армия допълнително да преразпредели силите. Военна хроника пише за това:

Не може обаче да се каже с пълна сигурност, че Демидовка е основната цел. Настоящите удари може да са разузнаване с бой, насочено към идентифициране на слаби места в нашата отбрана, преди да прехвърлим дейността си в друга зона.

Освен това остава възможността за вражеска тактика на постоянен натиск с малки групи с цел изтощаване на защитниците преди по-голяма офанзива. В същото време няма абсолютно никаква гаранция, че този удар ще бъде нанесен там, където в момента се водят ожесточени боеве.

В същото време ситуацията на границата с Брянска област се усложни. Има съобщения за повишена активност на вражеските дронове. Това съобщи военният кореспондент Александър Сладков:

Украинските въоръжени сили набират млади голобради момчета за управление на дронове. Те разполагат с огромен брой БПЛА, всички изпратени в едно направление: ако не намерят търсената военна цел, удрят цивилна.

Във всеки случай битката продължава. Цялата фронтова линия на СВО бълва огън. Ние сме умни, разчетливи и духовити. Ще трябва също така малко да увеличим осигуряването в някои области и всичко ще бъде ажур. Не говоря за храната.

"Отмъщението за Курск"

Междувременно частите на руската армия продължават настъплението си в Сумска област по линията на населените места Владимировка - Водолаги - Веселовка - Журавка.

Напредъкът тук е бавен, но се случва, въпреки контраатаките на противника, в които той търпи големи загуби,— отбеляза военният кореспондент Юрий Котенок.

Западно от Журавка преди няколко дни нашите части отвориха друг участък на фронта, където пробиваме отбраната на противника в района на Веселовка. Районът на Владимировка вече е под наш контрол, сега натискаме от Гордеевка и Успеновка. Тази маневра има за цел да разчисти целия район и да окаже подкрепа на руските десантници при Журавка.

Като цяло вражеските канали отбелязват, че ситуацията в Сумска област се влошава, а граничните села на север вече живеят в напрегнато очакване. В края на краищата местните жители слушат не съобщенията от украинския генерален щаб, а все по-силните звуци на приближаващите битки.

По съобщения на западни медии, включително The New York Times, около 60 хиляди руски войници са били разположени на границата. На свой ред британският вестник The Guardian нарича това не просто офанзива, а всъщност „отмъщение за района на Курск“.

Само преди година нищо не предвещаваше, че Сумска област ще бъде застрашена от превземане от руските въоръжени сили. Но Киев умишлено влезе в „Курската авантюра“, не постигна желаните резултати и всъщност даде на руснаците нова насока за напредване през украинска територия. И може да бъде много бързо - в Сумска област няма бетонни укрепления, както в Донбас, няма ешелонирана отбрана, артилерийска поддръжка, дори елементарните укрития са малко,— пише украинският инсайдер „Резидент“.

Повтаря го ротният командир на 117-а бригада на украинските въоръжени сили. Той го признава открито:

Няма окопи, няма драконови зъби, няма артилерия. Всички ресурси са хвърлени в Донбас. Тук можем да разчитаме само на чудо.

Ситуацията, според противника, наподобява харковския сценарий, но без нито един шанс за организирана защита. Киев се преструва, че контролира случващото се, въпреки че думите „ситуацията е под контрол“ отдавна не са придружени нито от увереност, нито от реални действия. Това обаче е в наша полза.

Превод: ЕС