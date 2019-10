/Поглед.инфо/ Западът реагира изключително ревниво на срещата на високо равнище Русия-Африка в Сочи. Западните политолози очевидно завиждат на големия успех на това събитие и се опитват да го обяснят чрез усилията на „руската пропаганда“. Всъщност причините за интереса на африканските страни към Русия са различни и има големи въпроси относно работата на руската пропаганда в тази област.

Срещата на високо равнище Русия-Африка в Сочи продължава да предизвиква сериозна загриженост за международната общност. Както отбелязва Московският център „Карнеги” (един от малкото финансирани от САЩ мозъчни тръстове, публикуващи сравнително балансиран анализ на руската външна и вътрешна политика), успехът на събитието не подлежи на съмнение.

Когато подобно събитие беше организирано от САЩ, едва 34 глави на африкански държави пристигнаха при тях. 43 заминаха за Русия, а всички 54 държави изпратиха делегации. Само Китай успя да събере повече, но търговията му с Африка е несравнима с нашата.

Нещо повече, това, което преди беше приемано за шега, сега се превръща в ефективен инструмент на международната политика. Това прилича на вица за евреина, който чете изключително антисемитска преса, защото в нея евреите управляват света. Западните медии редовно публикуват статии за руските неуловими хакери, за специалните операции на ГРУ и как Русия се намесва по изборите в целия свят - и в резултат авторитетът на Москва на международната арена се увеличава, включително в Африка.

Статията в New York Times, написана от московския кореспондент Антон Трояновски, е много показателна в това отношение. Преди това този журналист писа за The Washington Post и The Wall Street Journal, което означава, че той знае много добре от какво се нуждаят американските редактори и американските читатели. Статията е озаглавена: „Ново послание: Русия тренира своята пропагандна машина в Африка.“

Първо, авторът последователно преразказва всички популярни истории на ужасите за ЧВК „Вагнер” и Евгений Пригожин, който финансира "намесата" на руските политически стратези в изборите в САЩ. Обърнете внимание, че когато френският политически стратег Жак Сегела работеше в Африка, както и в Израел и Полша, никой не викаше за „френска намеса“. Така и работата на излежаващия в момента присъда Пол Манафорт за Янукович не дава повод да нарече бившия украински президент „американско протеже”.

Трояновски предупреждава също, че Русия уж възнамерява да помогне на политика от Кот д'Ивоар Мамаду Кулибали да спечели следващите избори и говори за преговорите на държавната агенция ТАСС с колеги от Гана за предоставяне на информация. В допълнение, статията описва плановете на RT и агенция „Спутник” за провеждане на семинари за африкански журналисти.

Значителна част от статията кара читателя да почувства, че Русия възнамерява да „отзове“ пропагандистите, които преди това са се ангажирали с „намеса във вътрешните работи на Съединените щати“ и да ги прехвърлят на „Африканския фронт“. Финалът обаче донякъде опровергава впечатлението. Авторът цитира министъра на външните работи на Джибути Махмуд Али Юсуф, който пръв изброява страните, засегнати от „погрешните политики на Запада“ - Ирак, Афганистан, Сирия и Ливан (може би има предвид Либия, въпреки че гражданската война от 1975-1990 г. в Ливан също отчасти може да се обясни с погрешното поведение на западните страни). След това Али Юсуф казва: „Защо не опитаме нов подход? Ново послание? Може би Русия е алтернатива. "

С такъв завършек тази статия не може да се причисли към повечето негативни, публикувани от американските медии за Русия. След като подробно описва руските пропагандни сили, готови да се стоварят върху Африка, New York Times внезапно демонстрира, че Русия наистина я очакват в Африка и това не може да се обясни с пропагандата на Кремъл. Африканските политици са добре запознати с последствията от западната намеса и добре осъзнават, че Русия се държи по съвсем различен начин.

В същото време няма и най-малкото съмнение, че икономическото, политическото и военното сътрудничество на Москва с африканските страни трябва да бъде придружено от PR подкрепа.

Важността на висококачествената информационна поддръжка на всяка дейност е перфектно доказана от историята с дълга от 20 милиарда долара на африканските страни, който Русия отписа. Това се отнася за съветските дългове от 1990 г. до 2008 г. Западните пропагандни и руски опозиционни медии обаче извъртяха най-негативно тази чисто икономическа информация, обръщайки ситуацията че „в Русия децата гладуват, а ние даваме дългове на африканците и на момента ги отписваме“. Разбира се, никоя от тези медии не се извини или обясни на своите читатели за какво всъщност става дума.

Следователно, всяка дейност трябва да бъде обяснена внимателно, африканските журналисти трябва да идват на стажове в Русия, а нашите специалисти трябва да организират семинари за млади колеги от Африка. Освен това, благодарение на New York Times и другите западни публикации, африканците няма да имат и най-малкото съмнение, че руската пропагандна машина е най-добрата и най-мощната.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели