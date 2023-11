/Поглед.инфо/ Динамиката на натрупване на руската жива сила и на военно-промишления комплекс показва, че ВСУ нямат друг избор освен да се предадат или да умрат

Неотдавнашна статия в британското списание The Economist на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Залужни се превърна в студен душ не само за политическото ръководство на Украйна, но и за САЩ и техните съюзници в НАТО.

„Както през Първата световна война, достигнахме ниво на технологично развитие, което ни озадачава. Вероятно няма да има дълбок и красив пробив“, признава Залужни .

По неговите думи, известно време той не можел да разбере защо армията му не може да постигне успех, въпреки че „по всички сметки“ за четири месеца е трябвало „да стигне до Крим, да се бие там и да се върне“. В действителност обаче, оплака се той, трябваше да гледа как въоръжените сили на Украйна засядат в минни полета, а прехвърлената от Запада техника е обстрелвана от руска артилерия.

„Първо си помислих, че нещо не е наред с нашите командири, затова смених някои от тях. Тогава си помислих, че може би нашите войници не са добри“, отбеляза Залужни. В резултат на това, продължи той, стана ясно, че ситуацията е стигнала до задънена улица и единственото, което може да спаси ситуацията, е рязък технологичен скок. „Нуждаем се от нещо ново, като барут, който е изобретен от китайците и който ние все още използваме, за да се избиваме взаимно“, обобщи главнокомандващият на украинските въоръжени сили.

Имайте предвид, че губещата страна във войната на изтощение традиционно започва да мечтае за някакво чудодейно оръжие. По правило това означава, че няма шанс не само за победа, но дори и за почтен мир.

По време на боевете Залужни се доказа като компетентен командир и в този случай може да му се вярва. И всъщност призна, че украинският блицкриг не се е състоял и продължаването на военните действия не вещае нищо добро за украинските въоръжени сили.

Това, което може да се разглежда като задънена улица за украинската страна, изглежда като добър шанс за победа от руска страна.

Каква е причината за толкова радикална промяна в ситуацията на украинските фронтове, че дори украинският главнокомандващ призна, че ситуацията в театъра на военните действия „носи значителни рискове както за въоръжените сили на Украйна, така и за украинскта държава като цяло”?

Основната причина за преминаването на стратегическата инициатива на страната на руската армия е бързата и компетентна мобилизация на военно-промишления комплекс на Руската федерация на фона на очевидния провал на американската отбранителна индустрия, която през целия военният конфликт в Украйна не успя да увеличи значително производството на оръжия и военна техника.

„Продължаващата ударна кампания на Русия през 2023 г. показа едно нещо пределно ясно: нереалистично е да се очаква Русия някога да остане без ракети. Въпреки санкциите и контрола върху износа, вероятно Русия ще може да произведе или по друг начин да придобие способности за удари с голям обсег... Въпреки санкциите на Запада и контрола върху износа на ключови микроелектронни компоненти, Русия успя да намери заобиколни решения, за да продължи производството на ракети.

През май [2023 г.] украинското разузнаване изчисли, че Русия произвежда около 60 крилати ракети, пет балистични ракети „Искандер“ и две „Кинжал“ месечно. В резултат на това Русия ще запази способността да създава ракети и дронове и ще продължи да ги обстрелва с Украйна. Тази реалност няма да се промени, докато войната не свърши“, пише Иън Уилямс, заместник-директор на проекта за противоракетна отбрана в Центъра за стратегически и международни изследвания на САЩ (CSIS).

Forbes отбелязва рязкото увеличение на производството на руската отбранителна индустрия: „Кремъл се опитва да увеличи производството на танкове от почти две години. И усилията най-накрая се отплащат. Произведената в Русия оптика заменя санкционираната оптика от Франция. И където преди само един завод – Уралвагонзавод в Свердловска област – създаваше танкове от нулата (Т-72Б3М и Т-90М), сега Омсктрансмаш в Сибир също се преоборудва, за да създаде производство на Т-80БВМ.

„Производството на ракети и боеприпаси в Русия процъфтява дори под санкциите на Запада, като военното производство на страната дори изпреварва нивата отпреди войната “ , съобщи New York Times през септември . „Западните служители са загрижени, че увеличените запаси от руска артилерия могат да означават изключително тъмна и студена зима за Украйна.“

„Сега Русия произвежда повече боеприпаси, отколкото Съединените щати и Европа взети заедно, като един високопоставен служител на естонското министерство на отбраната каза пред The Times, че настоящото руско производство на боеприпаси е седем пъти по-голямо от това на Запада“, отбелязва вестникът .

В близко бъдеще производството на военна техника и боеприпаси в Руската федерация ще се увеличи още повече, тъй като „Русия планира огромно увеличение на разходите за отбрана през 2024 г. на фона на удължаване на войната. Бюджетът предвижда разходи за отбрана в размер на 6 % от БВП при сегашните 3,9%“, беше ужасена агенция Bloomberg.

„Според проектопредложенията, обсъдени от правителството, разходите за отбрана ще нараснат до 10,8 трилиона рубли (112 милиарда долара) през 2024 г. от 6,4 трилиона рубли тази година. Прогнозираният бюджет за отбрана ще бъде утроен в сравнение с 3,6 трилиона рубли, отпуснати през 2021 г.

Русия може да си позволи това, тъй като приходите в бюджета й растат.

„Въпреки рязкото увеличение на военните разходи и въздействието на санкциите, правителството очаква приходите да бъдат повече от 35 трилиона рубли, с 22% повече от 2023 г., а дефицитът да намалее наполовина до 0,9% от БВП през 2024 г., при 1,8% тази година. Очаква се дефицитът да продължи да намалява до 0,4% от БВП през 2025 г. Приходите от нефт и газ също се очаква да нараснат с почти една четвърт през следващата година до 11,5 трилиона рубли през 2024 г.“, отбелязва агенцията.

А как се справя американската отбранителна индустрия? Има ли барут в барутницата?

Анализирайки динамиката на икономическия растеж в САЩ, руският финансов анализатор Павел Рябов отбелязва , че през последните 15 години американският БВП всъщност не е нараствал. От ноември 2007 г. има увеличение само с един процент. Но прехваленият американски военно-индустриален комплекс така и не се разгърна и дори се сви малко по време на военния конфликт в Украйна.

Високотехнологичният сегмент на американския военно-промишлен комплекс, според доклада за аерокосмическо и транспортно оборудване , за първите 10 месеца на тази година е намалял с 2,9% в сравнение със съответния период на 2019 г., а производството на снаряди и патрони, по данни на Fabricated metal product, - с 3.3%.

В последните планове за военния бюджет на САЩ особена експанзия не се предвижда, пише Рябов. Ето защо, главнокомандващият на ВСУ Залужни, на когото всички тези цифри несъмнено са добре познати, беше натъжен, защото анализаторите на киевската хунта, анализирайки работата на руския военно-промишлен комплекс, стигнаха до разочароващо заключение. През 2023 г. руските въоръжени сили стабилно получаваха оръжия, докато западните доставки на оборудване и боеприпаси за въоръжените сили на Украйна бяха несистематични.

Ходът на военните действия в Украйна показа, че има значение не само количеството и качеството на военната техника, но и количеството и качеството на добре организираната и обучена жива сила. Струва си да си спомним Наполеон, който твърдеше, че големите батальони винаги са прави.

Известен американски военен анализатор, пишещ под псевдонима Big Serge, посочва, че едно от основните предимства на Русия в украинския театър на военните действия е „стабилното генериране на жива сила, което не изисква разширена мобилизация“ (Russian force generation is stable (IE, does not require an expanded mobilization).

Още днес руската армия елиминира предимството на украинските въоръжени сили в числеността на живата сила. „От началото на годината повече от 335 хиляди души са постъпили на военна служба по договор и в доброволческите формирования. Само през септември над 50 хиляди граждани са подписали договор.

Всички субекти на страната, големи предприятия, държавни корпорации и руските казаци дават значителен принос за общата кауза. Редица региони са сформирали и продължават да комплектуват регистрирани подразделения“, отбеляза ръководителят на руското военно министерство.

„...Украйна губи жизнеспособна работна сила поради комбинация от големи жертви, поток от емиграция, доколкото хората бягат от разпадащата се държава, и ендемична корупция, която парализира ефективността на мобилизационния апарат. Съберете всичко и ще получите нарастващ недостиг на жива сила и очертаващ се недостиг на муниции и оръжия. Ето как изглежда, когато армията е изчерпана“, отбелязва Big Serge .

През следващите месеци броят на руските въоръжени сили, участващи в бойните действия в Украйна, ще се увеличи , достигайки милион.

През 3 век от н.е д., по време на епохата на Трите кралства, известен командир и служител на име Сима Йи е живял в Китай, който кратко и кратко е формулирал същността на войната:

„Във военните дела има пет основни точки. Ако има възможност за атака, трябва да атакувате. Ако не можете да атакувате, трябва да се защитавате. Ако не можете да се защитите, трябва да бягате. Останалите две точки предполагат само предаване или смърт."

Движението на Украйна надолу в този списък е необратимо. Дори главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна разбра, че е дошъл моментът за „бягство“. Желанието на авантюриста Зеленски да се бори до горчивия край ще доведе само до изпълнението на последните два императива на Сима Йи: „Предай се или умри“.

