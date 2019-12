/Поглед.инфо/ Според чуждестранните медии, разговаряйки с журналисти от всички краища на Русия на ежегодната си пресконференция, президентът Владимир Путин отново „изигра любимата си роля на баща на нацията“. Ръководителят на Кремъл решаваше вътрешни проблеми, повтори позицията на Русия по редица глобални въпроси, застана на страната на американския си колега в скандала с импийчмънта и също така даде нееднозначни отговори на въпросите за плановете му за бъдещето.

На 19 декември Русия беше домакин на традиционната голяма пресконференция на президента Владимир Путин, която, както и в предишните години, привлече вниманието на журналистите не само в страната, но и в чужбина.

Тази година мероприятието продължи 4 часа 25 минути. Както обърна внимание британският вестник The Independent за няколкото години, през които се провежда срещата на руския лидер с журналистите в края на годината, пресконференцията нарасна значително по мащаби - както по отношение на продължителността, така и на броя на участниците. За сравнение: първото събитие продължи само час и половина. Тази година пресконференцията счупи рекорда за присъстващи журналисти - Кремъл акредитира 1895 души.

Самият президент според изданието се е възползвал от възможността отново да се яви като „мъдър и решителен световен лидер“, при когото всичко е под контрол и за чието внимание журналистите се карат. „Путин отново изигра любимата си роля на баща на нацията“, коментира белгийският вестник Le Soir.

"Царят дава прием"

Според ABC News Кремъл провежда пресконференция, за да "създаде илюзия за откритост около Путин". Междувременно в действителност медиите в Русия, според канала, са под строг държавен контрол и „да стигне“ до президента може далеч не всеки. The Washington Post от своя страна припомни: за да привлекат вниманието на ръководителя на Кремъл, участниците от отдалечените региони често идват на срещата в национални костюми, носят подаръци, отчаяно размахват своите плакати с имената на техните публикации или теми от въпроси. Този път например журналист от България донесе икона със себе си, а представител на Мордовия донесе национален музикален инструмент.

Според Der Standard ежегодната пресконференция на Владимир Путин вече е „твърдо включена в руската коледна програма“, като съветската романтична комедия „Ирония на съдбата“ в руската Нова година.

Според швейцарския канал SRF, въпреки факта, че "руският президент постоянно държи юздите", пресконференцията все още е "интересно събитие, защото дава представа за настроението на Путин и неговия възглед за света". Пресконференцията на Путин е „повече от годишен ритуал“, въпреки това е далеч от пресконференция в разбирането на западните журналисти - „по-скоро царят е домакин“. Ресурсът отбеляза, че тази година Путин "направи впечатление за отпуснатост, самочувствие и добро настроение". Защо не, годината мина добре за него, добави каналът, споменавайки военните успехи на Русия в Сирия, сближаването с Китай и появата на по-активни призиви за сближаване с Москва в Европа.

„Барометър“ на руската политика

Противно на традицията, този път руският лидер не започна "внимателно проработената" си пресконференция с обръщение, в която обикновено говори за състоянието на руската икономика, но веднага се обърна към въпросите и отговорите на тях, отбеляза South China Morning Post.

Както обикновено, пише The Washington Post, на срещата с журналистите беше повдигнат широк спектър от теми, като се започне от цената на полета със самолет до отдалечени региони на Русия, събирането на боклука, здравеопазването и промените на климата. Вестникът нарича пресконференцията „барометър“, който помага да се проследят промените във външната и икономическата политика на Русия. Това, както подчертава The Guardian, е добър шанс за Москва да коментира различни теми, които вълнуват населението, като същевременно избягва допълнителните въпроси от журналистите.

Поразително е, че външната политика е „това, което наистина интересува Путин“. За такива теми той „наистина говори вдъхновено”, казва SRF. Вестник Handelsblatt също реши, че отговорите на президента относно външната политика изглеждаха по-резки: "Относно вътрешната политика - скромно, за външната - откровено". Така, наред с други неща, Путин показа своята твърда позиция по отношение на „Северен поток“ и за убийството в Берлин.

The New York Times също така смята, че президентът отговаряше по-малко уклончиво на външнополитически въпроси, но в по-голямата си част руският лидер повтори „добре отработените откази от широко известни намеси“ и скандали, с участието на Москва в чужбина, включително украинския конфликт и неотдавнашното решение на WADA да не допусне Русия до Олимпийските игри и други международни състезания.

Както и в предишните години, и този път Путин не се поколеба да използва момента, в който, както твърди The Independent, да „заплаши останалия свят с юмрук“ и, както казва Le Figaro, „да пусне малко присмех към Съединените щати“, обяснявайки, че глобалната общност не може да бъде контролирана само от една държава. Въпреки че, според мнението на австрийското издание Der Standard, във връзка например с Украйна, ръководителят на Кремъл този път избягваше суровите забележки и сравнително кратко докосна темата за Донбас.

Много журналисти отбелязват, че руският лидер сподели мнението си за промените на климата. Вестник Le Figaro се възмути, че ръководителят на Кремъл поставя под въпрос почти единодушното мнение на учените за човешката отговорност за промените на климата. Според руския лидер никой не може да каже със сигурност какво го е причинило. Междувременно, както припомни Bloomberg, Москва има най-високата декемврийска температура от 133 години насам. L'Obs нарече руския президент "климатичен скептик" не по-лош от Доналд Тръмп.

Ако говорим за американския лидер, тогава, разбира се, чуждестранните публикации не пренебрегват коментарите на Владимир Путин за импийчмънта, обявен от Палатата на представителите на САЩ на американския лидер Доналд Тръмп малко преди пресконференцията.

Според The New York Times, Путин "осмива" опитите на Демократическата партия по някакъв начин да променят резултатите от президентските избори през 2016 г., в които настоящият президент на САЩ спечели. Изявленията на руския лидер, че импийчмънтът е обявен по „измислени” причини и ще се провали в Сената, припомни публикуването на думите на републиканците.

Испанският канал ABC подчерта, че ръководителят на Кремъл "не за първи път влиза в схватка в подкрепа на своя американски колега, който направи същото за руския лидер - и това въпреки сегашното плачевно състояние на отношенията между двете страни". Според Kronen Zeitung Путин вярва, че Тръмп ще остане президент на САЩ.

Бъдещи планове

На фона на продължаващия политически хаос в САЩ "непоколебимата" фигура на президента Путин в Русия изглежда особено контрастна, отбеляза The New York Times. Въпреки това, както подчерта The Daily Telegraph, по време на пресконференция ръководителят на Кремъл беше попитан няколко пъти в един или друг формат дали ще остане на власт и какво мисли за идеята да прехвърли част от правомощията си на парламента.

Най-голям интерес според The Washington Post бяха думите на президента за възможни промени в Конституцията. И така, Путин каза, че е възможно да се отмени уговорката „подред“ по отношение на правилата, според които един човек може да заема поста президент не повече от два мандата. Изданието се пита дали тези коментари трябва да се считат за знак, че Путин вече няма да се кандидатира след втория си пореден президентски мандат през 2024 г., или това означава, че той, напротив, ще влезе отново в предизборната надпревара благодарение на, например, нова конституция или нови правила.

След подобни думи, хипотезите за плановете на ръководителя на Кремъл за 2024 г., които и без това вече се появиха не малко след последните избори през 2018 г., се увеличиха още повече, обърна внимание TV 5 Monde. Някои смятат, че Путин възнамерява да запази властта чрез „нови функции“, други, че той временно ще стане премиер. Във всеки случай руският лидер никога не е посочвал възможен наследник, а Кремъл преди това „е считал за преждевременно да повдига този въпрос“.

Споменавайки хипотезите относно плановете на президента за бъдещето, Les Echos цитира „източник, близък до Кремъл“, който казва, че Путин е твърде „уморен от властта“ и може да подаде оставка преди следващите избори през 2022 година. „На международно ниво това ще покаже, че той не е диктатор и също ще заглуши западните коментатори, които го обвиняват в авторитаризъм. В домашни условия това ще ви позволи нежно да си подготвите смяна." А швейцарският вестник Le Temps цитира мнението на политолога Алексей Макаркин, който смята, че Путин не иска да удължи президентския си мандат, като белоруския лидер Александър Лукашенко, и предпочита „казахстанския модел“, където президентът Нурсултан Назарбаев напусна поста след дълъг престой, но като продължава да контролира случващото се в страната.

Путин не даде директен отговор и запази плановете си като бъдещата тайна, обобщи The New York Times. "Коментарите му в четвъртък бяха толкова мъгляви, че предизвикаха нова вълна от съдби по чаените листа на Кремъл."

„Горд, че играе важна роля за разрешаването на политическия хаос, който царуваше в Русия при неговия предшественик Борис Елцин, Путин направи стабилността - или, както казват критиците, стагнацията - основен елемент на неговото пребиваване във властта в продължение на 20 години“, коментира изданието.

Превод: М.Желязкова

