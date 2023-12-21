/Поглед.инфо/ Разговор на Георги Стамболиев с генерал-лейтенант Румен Миланов за мигрантските вълни, заливащи Европа през последните години и проблема с интеграцията на мигрантите.
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