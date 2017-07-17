/Поглед.инфо/ В 17 часа на 17 юли приключи подаването на документи за участие в конкурса за генерален директор на БНТ.

В деловодството на СЕМ постъпиха концепциите на деветима кандидати: Стоил Рошкев, Теодор Ангелов, Сашо Йовков, Валерий Тодоров, Тома Иванов, Радостслав Главчев, Иван Гарелов, Константин Каменаров и Емил Кошлуков.

Ако на 23 август конкурсът завърши с победител, за пръв път от 2004 г. насам мъж ще застане начело на БНТ.

http://www.cem.bg/displaynewsbg/503

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