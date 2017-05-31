/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп смъмри съюзниците си от НАТО; и както и преди, той не каза, че подкрепя колективната гаранция на алианса за взаимна защита. СъюзнициТЕ на САЩ болезнено реагират, когато виждат как Тръмп се чувства по-комфортно с такива авторитарни лидери като Владимир Путин и филипинския Едуардо Дутерте, отколкото с лидерите на европейските страни от НАТО.

Иън Бремер, оглавяващ консултантската компания Eurasia Group, заяви: "Путин се радва на всичко, което може да посее раздор между САЩ и съюзници им. Това е победа за Путин", каза той в интервю за Aftenposten.

Хорхе Бенитес, старши анализатор в аналитичния център на Atlantic Council изрази същото. В публикация за списание Foreign Policy той характеризира поведението на Тръмп на срещата на върха на НАТО като "чиста победа за Путин."

В Брюксел Тръмп остро разкритикува съюзниците, че не искат да плащат дори недостатъчните 2% от бюджетите, за да дадат отговор на днешните реални чудовищни заплахи. Той също призова страните от военния алианс за стриктен контрол върху имиграцията.

(рус.ез.)

Трамп подвергается жесткой критике после саммита НАТО. Это победа для Путина

Дональд Трамп отругал союзников по НАТО и по-прежнему не сказал, что поддерживает коллективные гарантии альянса, направленные на защиту друг друга.

Союзникам США больно видеть, что Трампу, похоже, гораздо комфортнее с такими авторитарными лидерами, как Владимир Путин и филиппинский Эдуардо Дутерте, нежели с лидерами европейским стран НАТО.

Это мнение Яна Бреммера (Ian Bremmer), возглавляющего консультативную компанию Eurasia Group. «Путин рад всему, что сеет раздор между США и их союзниками». Это победа для Путина, говорит он в беседе с Aftenposten.

Старший аналитик Хорхе Бенитес (Jorge Benitez) из аналитического центра Atlantic Council разделяет это мнение. В журнале Foreign Policy он характеризует поведение Трампа на саммите НАТО как «чистую победу Путина».

«Это лишь еще больше усиливает те сомнения и тот страх, который союзники испытывали еще до саммита», — говорит он.

Встреча в Брюсселе в четверг стала первой встречей между Трампом и другими руководителями альянса. По пути на саммит Трамп произнес небольшую речь перед фрагментом Башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке — памятника жертвам терактов 11 сентября 2001 года.

Многие надеялись, что Трамп открытым текстом заявит о своей поддержке пятой статьи Атлантического пакта, в котором говорится, что нападение на одну страну НАТО будет рассматриваться как нападение на всех. Статья была задействована один-единственный раз — именно после терактов 11 сентября.

Отругал страны НАТО за то, что они не платят

Вместо этого Трамп выступил с довольно суровой речью, в которой обрушился с нападками на прочих союзников и на то, что лишь 5 из 28 стран выполняют поставленную задачу: использовать на оборону 2% ВВП. «Многие страны задолжали огромные суммы», — заявил Трамп.

Он охарактеризовал «двухпроцентную цель» как «абсолютный минимум» из того, что необходимо. «Даже 2% недостаточно, чтобы дать ответ на сегодняшние весьма реальные и чудовищные угрозы», — заявил Трамп.

Контроль за иммиграцией

Трамп также призвал военный альянс к тому, чтобы играть более активную роль в контроле за иммиграцией. «В наши страны проникают тысячи и тысячи людей и распространяются повсюду. Во многих случаях мы и понятия не имеем о том, кто они. Мы должны быть решительными, сильными и бдительными. В будущем НАТО должна сосредоточить внимание на терроризме и иммиграции, так же, как и на угрозах со стороны России».

Томас Райт (Thomas Wright), политолог из аналитического центра Brookings Institution, считает «шокирующим и разрушительным» то, что Трамп ни словом не упомянул о пятой статье. Он тоже думает, что Путину это доставит радость.

«Опасные последствия»

В передовой статье The Washington Post пишет, что «зарубежный вояж Трампа будет иметь опасные последствия. И они уже стали проявляться».

По мнению газеты, то, что Трамп пообещал союзникам США в арабском мире, что США не будут учить их правам человека, удивительно контрастирует с его резкой критикой европейских союзников США.

The New York Times пишет, что Трамп, видимо, смотрит на НАТО как на чистое соотношение затрат и выгод, а не как на важнейший альянс, «благодаря которому удается сохранять мир 70 лет и чью ценность невозможно измерить долларами и центами».

В передовой статье газеты говорится, что в этой связи «то, что Трамп несколько раз обрушивался на НАТО с нападками, — не только унизительно, но и болезненно».

The Wall Street Journal, напротив, берет Трампа под защиту. В своей исполненной сарказма передовой статье консервативная газета пишет, что критика в связи с тем, что президент не стал выражать явных восторгов по поводу статьи пятой, преувеличена.

«Намекать без каких-либо доказательств на то, что США не станут исполнять свои обязательства, связанные с НАТО, на пользу только Владимиру Путину. Это либо душит ростки доверия между союзниками, либо делается для того, чтобы выставить Трампа в дурном свете», — пишет газета.

Раскол

Бреммер полагает, что действия Трампа приведут к тому, что Европа начнет дистанцироваться от американцев.

«Произойдут изменения: действия будут координировать только в отношении европейской безопасности, с США координации станет меньше», — говорит он в интервью The Washington Post.

Начиная со времен после Второй мировой войны, ось из США через Атлантику была ядром политики безопасности в демократических странах Западной Европы.

На пресс-конференции по итогам саммита в четверг на генсека НАТО Йенса Столтенберга обрушился град вопросов. Впрочем, он считает, что нет никаких сомнений в том, что США сохраняют верность своим обязательствам в НАТО.

«Трамп неоднократно подчеркивал, что у США есть обязательства по отношению к НАТО. Невозможно иметь обязательства по отношению к НАТО и не иметь их по отношению к пятой статье, потому что НАТО — это прежде всего коллективная оборона», — заявил Столтенберг.

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