/Поглед.инфо/ Всеки американски президент трябва да има своята велика война. Доналд Тръмп реши да започне с велика търговска война – без да се натоварва с дипломация при нейната подготовка. Под ударите на американските заградителни тарифи попаднаха едновременно Евросъюза, Китай и Канада. Китай и Канада обещават да си отмъстят, а ръководството на Евросъюза - не просто да отговори огледално,но и да създаде на Тръмп сериозни политически проблеми в САЩ.

Жан-Клод Юнкер, председателят на Европейската комисия предлага да бият по онези американски компании, които са разположени в „родните“ щати на ключовите американски сенатори и конгресмени, очевидно с цел дестабилизация на социално-икономическата обстановка пред предстоящите сенатски и губернаторски избори, които ще се проведат през есента. Под наказващата длан на Еврокомисията рискуват да попаднат американските „харлеи“, дънките и даже американското уиски. Но това е само началото. Ако като ответна мярка САЩ решат да ударят по привилегирования международен статут на американската валута, то последствията за икономиката на САЩ и амбициите на администрацията на Тръмп ще бъдат просто катастрофални.

Още в началото на януари ние предполагахме: твърдата протекционистка политика на Тръмп може да доведе до това, че срещу Америка ще се опълчат нейните близки съюзници: „Ако продължава така, Вашингтон ще се окаже в състояние на дипломатически и търговски конфликт не само с традиционните си конкуренти, такива като Китай или Русия, но и със страните, които преди това доста лоялно се отнасяха към американската външноикономическа политика.

Предсказанието се бъдна по-скоро, отколкото се предполагаше. Сега нещата са стигнали до там, че даже най-близкият съюзник на САЩ – Канада – готви ответни мерки, насочени срещу американските компании. Наблюдава се ситуация, която изглеждаше невероятна: Вашингтон се оказа във фактическа дипломатическа изолация и нищо не може да постигне с уговаряне или заплахи. Даже от страните, които никога не са били забелязани в антиамериканско противопоставяне. Ако гледаме на нещата съвсем прагматично и се оттласкваме от очевидната мисъл, че колониите не могат да бъдат дръзки с метрополиите и още повече не могат да въвеждат санкции против нейните корпорации, то се получава,че в икономически план „великата американска империя“ като цяло се е свила до Великобритания, Пуерто Рико и Украйна. Даже на Полша ще й се наложи да участва в търговската война против САЩ заради това, че Брюксел явно не иска да се примири с Вашингтон, а Полша все още е член на Евросъюза.

(рус.ез.)

На данный момент Трамп и его оппоненты предприняли следующие атакующие действия. В четверг лидер Штатов заявил о том, что он введет заградительные тарифы на импортную сталь и алюминий, которые поставляются в США. В ответ Евросоюз сформулировал план ответных действий, первый этап которого должен ударить по уязвимым американским компаниям, начиная от производителей мотоциклов и заканчивая производителями апельсинового сока и виски. Обозначена даже конкретная финансовая цель: нужно, чтобы были затронуты экспортные поставки на 3,5 миллиарда долларов. На следующем этапе Евросоюз планирует ввести зеркальные тарифы против США и вчинить администрации Трампа иск в рамках арбитража ВТО.

Китай на официальном уровне пока ограничился призывами "к сдержанности". Вероятно, Пекин ждет завершения переговоров, которые сейчас проводит с администрацией Трампа один из ближайших соратников Си Цзинпиня, Лю Хэ, однако, судя по тому, что Трамп уже заявил о введении тарифов и обозначил Китай как главного противника в торговой войне, шансы на положительный исход переговоров не очень велики. С угрозами ввести ответные меры против США выступил министр торговли Австралии Стивен Чиобо, а министр иностранных дел Канады Кристиа Фрилэнд заявила, что Канада готова защищать свои торговые интересы. С осуждением действий США выступила Бразилия. Даже МВФ выпустил официальное заявление, в котором было указано на то, что действия Трампа "навредят самим США". В ответ Трамп решил не сдавать назад, а резко удвоить ставки, пообещав ввести 25-процентные пошлины на немецкие автомобили и подчеркнув, что другие страны "смеются над тем, какими дураками были американские лидеры" в прошлом.

Агрессивные действия Вашингтона, который сейчас в рекордные сроки портит отношения даже с самыми близкими союзниками США, указывают на то, что у Америки уже нет былого авторитета. Кумир Трампа, президент Рональд Рейган, в аналогичной ситуации в 1985 году без каких-либо торговых войн и дипломатических скандалов легко принудил Германию, Японию, Францию и Великобританию уничтожить значительную часть своего экспортного потенциала, увеличить импорт американских товаров и "задушить" собственный экономический рост ради экономического роста США. Япония, Германия, Франция и Великобритания безропотно согласились с тем, чтобы США искусственно занизили курс доллара в отношении других валют, тем самым сделав американский экспорт более конкурентным на европейских и японских рынках, одновременно лишив японских и европейских производителей части их собственных площадок сбыта и возможности удержаться на рынках США. Соглашение, которое позволило Рейгану спасти американскую экономику, получило название Plaza Accord, а экономический кризис, разразившийся в Японии из-за его подписания, — "Потерянное десятилетие".

В силу сравнительной закрытости советского информационного пространства, в современной России мало кто знает или помнит о том, что в конце 80-х в информационном пространстве западного мира Япония занимала роль, которая сегодня принадлежит Китаю. Японская экономика росла быстрее американской, была более высокотехнологичной, и разница в производительности труда и качестве образования была явно не в пользу США. Считалось, что будущее будет японским. Стоит напомнить, что даже один из символов американского капитализма — легендарное здание по адресу Пятое Авеню, 666 — в то время принадлежал японскому финансовому конгломерату "Сумитомо". Все надежды на японское экономическое доминирование были уничтожены одним росчерком пера. Уже через 10 лет после подписания судьбоносного соглашения Япония была в кризисе, а "экспертный консенсус" сходился на том, что глобальная история закончилась и США уже навсегда будут мировым гегемоном. Проблема Трампа, семье которого, кстати, и принадлежит сейчас то самое легендарное здание на Пятой Авеню, заключается в том, что Китай не Япония и даже современная Европа не хочет ложиться под финансовый топор США ради спасения американской экономики.

США сейчас в одиночку воюют практически со всем миром, так что, даже если арбитры ВТО станут на сторону США, это мало чем поможет Вашингтону. ВТО, в котором останутся одни США, вряд ли может считаться серьезным инструментом международного влияния. Если Трамп не остановится сейчас или его не остановят напуганные конгрессмены, которые должны одобрить начало торговой войны, то есть риск, что рано или поздно те страны, против которых американский президент пытается ввести пунитивные меры, отбросят свои противоречия и перейдут к координированным действиям против Штатов. Например, в случае крайней необходимости они могут принять соглашение о полном исключении доллара из расчетов в международной торговле. Эта мера будет, мягко говоря, сомнительной с точки зрения правил, но на фоне художеств Трампа вряд ли остановит его противников. Зато с точки зрения экономической эффективности такие действия приведут к ужасающим последствиям для американской экономики, кредитного рейтинга и американских финансовых рынков. Даже рейтинговое агентство "Мудис" считает, что именно особый статус американской валюты в международной торговле позволяет США функционировать с гигантскими бюджетными дефицитами. Если доллар лишится этого международного статуса, то у Вашингтона возникнут проблемы не с торговым балансом, как сейчас, а с избежанием полномасштабного экономического коллапса.

Вряд ли президент США готов довести ситуацию до такого катастрофического сценария, но вполне возможно, что у него просто нет другого выхода, кроме как пойти на этот риск и надеяться на то, что Китай, Европа и другие страны, страдающие от американской внешней политики, не смогут между собой договориться (или побоятся идти на радикальные ответные меры). Кому-то такой подход может показаться смелым, кому-то — безумным, однако в случае полномасштабного конфликта по схеме "США против всего мира", скорее всего, победит совсем не вашингтонская команда.

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