/Поглед.инфо/ Карабинерите в Болоня арестуваха италиански гражданин от украински произход, заподозрян в убийството на италианския фоторепортер Андреа Рокели и руския му преводач Андрей Миронов, както и за раняването на френски фотожурналист Вилиам Роглон, на 24 май 2014 г. в украинския град Славянск.

Заповедта за задържането е подписана от съдията, отговарящ за досъдебното разследване на трибунала на град Павия, по искане на прокуратурата на Павия след приключване на разследването на полицейското управление на Милано и карабинерите на Павия.

Украинските власти класифицираха инцидента като "страничен ефект" от войната, инцидент, за който никой не е отговорен, в извършването на който няма точни мотиви. Но, както се вижда, италианското правосъдие не приема подобни „доводи”...

(рес.ез.)

Украина: поворот в расследовании убийства итальянского фоторепортера

Восточная Украина: ничья земля

Спустя три года арестован подозреваемый.

Итальянский журналист снимал на Донбассе конфликт между силами регулярной украинской армии и пророссийскими боевиками самопровозглашенной Донецкой народной республики. Во время работы он был убит выстрелом из гранатомета.

Карабинеры арестовали в Болонье гражданина Италии украинского происхождения, подозреваемого в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли (Andrea Rocchelli) и русского переводчика Андрея Миронова, а также в ранении французского фоторепортера Уильяма Роглона (William Roguelon) 24 мая 2014 года в украинском городе Славянске. Распоряжение о предварительном задержании было вынесено судьей, ответственным за досудебное расследование в трибунале города Павии по требованию прокуратуры Павии, и осуществлено отделом уголовной полиции Милана и карабинерами города Павии.

В донбасском регионе Украины 31-летний итальянский фотокорреспондент освещал конфликт между силами регулярной украинской армии и пророссийскими боевиками самопровозглашенной Донецкой народной республики. Фотокорреспондент, известный многочисленными репортажами из горячих точек, отражавшими страдания гражданского населения, находился на Украине с начала мая 2014 года вместе с российским переводчиком Андреем Мироновым, также убитым во время нападения, в котором французский фотокорреспондент Уильям Роглон был ранен.

Расследование, начатое информационным отделом карабинеров города Павии, а далее проводившееся специальным полицейским подразделением Милана в кооординации с прокуратурой города Павии (помощником прокурора Марио Вендитти, Mario Venditti, и заместителем прокурора Андреа Дзанончелли, Andrea Zanoncelli), по некоторым данным, установило, что ответственность за эти события несет гражданин Италии украинского происхождения. В конце 2013 года этот молодой человек вернулся на Украину и участвовал в столкновениях на Майдане в Киеве.

Сразу после этого он вступил в ряды вновь образованных добровольческих батальонов, сформированных внутри Национальной гвардии и напрямую подчинявшихся министерству внутренних дел Украины. 24 мая 2014 года стрельба из огнестрельного оружия и гранатометов по трем фотокорреспондентам началась с холма Карачун недалеко от небольшого города Славянска.

Украинские власти в результате длительного расследования классифицировали этот эпизод как «побочный эффект» войны, то есть как инцидент, за который никто не несет ответственности, в котором нет никаких точных мотивов. Но благодаря усилиям родителей Андреа, Элизе и Рино, благодаря упорству их адвоката Алессандры Баллерини (Alessandra Ballerini) и работе карабинеров специального полицейского подразделения Милана и прокуратуры Павии в мае этого года расследование было возобновлено.

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