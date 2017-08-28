/Поглед.инфо/ "Въпреки че Русия не го признава, ние знаем, че тя се стреми да преначертае международните граници със сила", каза министърът на отбраната на САЩ Джеймс Матис по време на посещението си в Украйна миналата седмица. Според Матис, обмисля се възможност да се предостави на Украйна такава помощ, която да увеличи възможностите й да противостои на руска агресия.

Според Матис, с изключение на източната част на Украйна, в останалите случаи Русия заявява, че действията й се ограничават само до подкрепа на желанието на местното население (на Приднестровието, Абхазия, Южна Осетия) да се отдели от националните си правителства. Страните, към които официално принадлежат тези региони обаче (Молдова, Грузия), считат така наречените "мироопазващи мисии" на Русия за окупация.

Борис Гризлов, пълномощен представител на Русия в контактната група за Украйна и бивш шеф на партията "Единна Русия", отхвърли обвиненията на Матис, заявявайки, че подкрепяните от Русия опълченци приемат изявлението на Матис да се достави на режима на Киев смъртоносно оръжие, като "много лош и заплашителен сигнал".

(рус.ез.)

Джеймс Мэттис: Россия хочет перечертить карту Европы с помощью силы

Три года после Майдана

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса (James Mattis), Вашингтон не верит заявлениям Москвы о том, что она не хочет менять границы европейских государств с помощью силы.

«Хотя Россия и не признается в этом, но мы знаем, что она стремится перечертить международные границы с помощью силы, ведя подрывную деятельность против суверенных и свободных государств Европы», — заявил Мэттис во время своего визита на Украину в четверг, 24 августа.

Россия отправляла свои войска на территорию Украины, Грузии и Молдовы, несмотря на протесты национальных правительств этих трех стран.

Россия аннексировала Крым и теперь считает его частью своих территорий, одновременно оказывая поддержку вооруженному ополчению на востоке Украины. Москва также включила молдавское Приднестровье, а также грузинские Абхазию и Северную Осетию в свою цепь военного командования, хотя она рассматривает их как независимые республики.

Во всех случаях, кроме востока Украины, Россия заявляла о том, что ее действия ограничиваются исключительно поддержкой стремления местного населения отделиться от их национальных правительств. Однако страны, к которым официально принадлежат эти регионы, считают так называемые «миротворческие миссии» России оккупацией.

По словам Мэттиса, он рассматривает возможность оказать Украине такую поддержку, которая увеличит ее возможности в противостоянии агрессии России, и «укрепить» отношения Вашингтона и Киева.

«Если говорить об оборонительном летальном оружии, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе, и, исходя из того, что я увидел и что я узнал, я буду, конечно же, информировать госсекретаря и президента об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать осуществить», — сказал Мэттис.

Соглашение о поставке смертоносного оружия на Украину не является официальным, однако если такое соглашение будет закреплено на бумаге, это станет большим шагом вперед по сравнению с тем, на что была готова пойти предыдущая администрация в поддержке нового прозападного правительства Украины.

«Оборонительное оружие не является провокационным, если оно не в руках агрессора, и очевидно, что Украина не агрессор, поскольку именно на ее территории разворачиваются боевые действия», — сказал Мэттис в ответ на критику, с которой Россия ранее выступала против подобных планов.

Борис Грызлов, полномочный представитель России в Контактной группе по Украине и бывший глава партии «Единая Россия», попытался опровергнуть заявления Мэттиса, сказав, что поддерживаемые Россией ополченцы воспримут стремление получить смертельное оружие как «очень плохой и угрожающий сигнал».

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