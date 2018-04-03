/Поглед.инфо/ Американският изследователски център Pew публикува резултатите от изследване на тема "Нужни ли ви евреи?", проведено през 2015-2016 г. в Полша и в редица други страни на Централна и Източна Европа.

Неясно е защо резултатите се публикуват точно сега. Вероятно заради наскоро приетия закон в Полша, въздигащ в клевета и съответно водещ към наказване на лица, които публично обвиняват поляците за съучастие в холокоста или други престъпления срещу човечеството. Новият закон предизвика загрижеността на евреите, най-вече от обстоятелството, че историята на антисемитизма и ксенофобията в Полша може да бъде подменена.

В изследването на центъра Pew са застъпени три въпроса:

- "Ще приемите ли евреин във вашето семейство?";

- "Искате ли евреи да станат ваши съграждани?"; и

- "Искате ли евреи да бъдат вашите съседи?"

Повечето от възрастните в Полша отговарят, че са готови да приемат евреи като съграждани, съседи и членове на семейството. Седем от десет поляци казват, че приемат евреите като съседи или съграждани. Почти всеки пети поляк (18%) казва, че не иска евреи като граждани на своята страна, а 20% казват, че не искат еврейски съседи. Почти една трета от възрастните поляци (30%) казват, че няма да приемат евреин в семейството си.

Далеч по-зле се отнасят поляците към мюсюлманите и циганите. 41% от тях не искат мюсюлмани като съграждани, 43% - като съседи, 55% - като членове на семейството. "Процентът" за циганите е съответно 30% - 38% - 49%.

(рус.ез.)

Институт Пью: Куда податься евреям в Восточной Европе?

Pew Research Center опубликовал результаты исследования на тему "А нужны ли вам евреи?", проводившегося в 2015-16 гг. в Польше и ряде других стран Центральной и Восточной Европы. Не знаю, почему результаты опубликовали только сейчас. Проводился опрос по трем пунктам: "Примите ли вы еврея в семью?", "Хотели бы вы, чтобы евреи стали вашими согражданами?" и "Хотели бы вы, чтобы евреи были вашими соседями?".

► Польша недавно приняла закон о клевете, направленный на наказание тех, кто публично обвиняет поляков в соучастии в Холокосте или других преступлениях против человечности. Новый закон вызвал обеспокоенность евреев тем, что история антисемитизма и ксенофобии в Польше может быть затушевана.

В Польше большинство взрослых говорят, что они готовы принять евреев в качестве сограждан, соседей и членов семьи. Семь из десяти поляков говорят, что примут евреев как соседей или сограждан. Почти каждый пятый поляк (18%) говорит, что не хотел бы видеть евреев как граждан своей страны, и аналогичная доля (20%) говорит, что они не хотели бы еврейских соседей. Почти треть взрослых поляков (30%) говорят, что не примут еврея в свою семью.

Правда, еще хуже поляки смотрят на другие евроменьшинства - мусульман и цыган. 41% поляков не хочет мусульман в качестве сограждан, 43% - соседей, 55% - членов семьи. "Процентовка" для цыган: 30%-38%-49%.

Отношение поляков к евреям типично для многих из 17 других стран, опрошенных исследовательским центром Пью в Центральной и Восточной Европе. Например, почти столько же русских, сколько поляков (14% против 18%), говорят, что они не желают принимать евреев в качестве граждан своей страны, в то время как более высокая доля русских, чем поляков (40% против 30%), говорят, что они не желают принимать евреев в качестве членов семьи.

При рассмотрении отношения к евреям через призму доминирующих в регионе религиозных групп – православных христиан и католиков - существенных различий нет. Равные доли православных христиан и католиков по региону (медианы 17% и 16% соответственно) говорят, что они не хотели быть соседями с евреями. То же самое относится и к мнениям о евреях как гражданах и членах семьи.

Отношение к евреям тесно связано с вопросами культурного разнообразия и национальной идентичности. 57% поляков говорят, что лучше, когда общество состоит из людей с одинаковым этническим, религиозным и культурным происхождением. 64% взрослого населения Польши связывают свою религию с национальной идентичностью, заявляя, что важно быть католиком, чтобы быть "настоящим поляком". 55% поляков согласны с утверждением "наш народ несовершенен, но наша культура превосходит другие."

Новый закон о клевете, который содержит исключения для академического и художественного выражения, позволяет прокурорам добиваться штрафов или тюремного заключения для тех, кто публично обвиняет поляков в содействии совершению Холокоста или других преступлениях против человечности. Однако правительства Соединенных Штатов, Израиля и других стран заявляют, что новый закон будет подавлять свободу выражения мнений.

Конечно, надо делать серьезную скидку на показную толерантность опрашиваемых. Далеко не каждый в Европе, даже анонимно, ответит три раза "да" на вопросы исследования. Но общий вывод понятен: "Таки в Армению не езжай, Украина - наше всё!".

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