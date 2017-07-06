/Поглед.инфо/ Лидерите на Китай и Русия заявяват, че ще работят заедно за намиране на мирно решение на нарастващата криза, свързана с ядрената и ракетната програма на Северна Корея. Тази съвместна дипломатическа стъпка е много по-различна от грубите заплахи и натискът, прилаган от Доналд Тръмп.

Съвместната руско-китайска декларация отразява по-широкото стратегическо сближаване между двете страни, което на Запад се правят, че не забелязват. Това сближаване донякъде е резултат от непредвидимите и немотивирани действия на Тръмп и произтичащите от това заплахи, свързани с отслабването на глобалното лидерство на САЩ.

Мощният съюз между Китай и Русия е огромна съкрушителна сила, която започва да се движи като гигантски локомотив. А Тръмп - като вечният простофил от комиксите, чиито крака са привързани към релсите, лежи точно на пътя на локомотива...

(рус.ез.)

Действия России и Китая демонстрируют непрофессионализм Трампа

Лидеры Китая и России заявили, что будут вести совместную работу с целью мирного разрешения усиливающегося кризиса, связанного с северокорейской ядерной и ракетной программами. Этот совместный дипломатический шаг резко отличается от грубых угроз и тактики давления, к которым прибегает Дональд Трамп.

Их совместная декларация отражает более широкое, непрекращающееся стратегическое сближение Китая и России, которое на Западе осталось в основном незамеченным. Этому сближению способствуют зачастую непредсказуемые, непродуманные действия Трампа, а также возникающие в результате этого возможности и угрозы, связанные с ослаблением американского глобального лидерства.

Мощный союз Китая и России — эта огромная сокрушительная сила — начинает движение, словно гигантский локомотив. А Трамп — словно вечный простофиля из комиксов, ноги которого привязаны к рельсам, — лежит прямо на его пути.

По сообщениям китайских СМИ, российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с двухдневным визитом в Москву, заявили, что договорились «совместно добиваться полного урегулирования… через диалог и переговоры» с Северной Кореей.

Позже Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о том, что две страны согласовали единую позицию, которая позволит разрядить напряженность, связанную с ракетной программой КНДР.

Их сотрудничество не ограничивается проблемами Корейского полуострова. «Китайский лидер подчеркнул необходимость активизации сотрудничества и „решительной поддержки друг друга в деле… защиты суверенитета каждой из стран, их национальной безопасности и интересов развития"», — сообщило официальное информационное агентство «Синьхуа».

Саммит лидеров двух стран стал третьей личной встречей Си и Путина в этом году. С момента прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин встречался со своим российским коллегой более 20 раз.

Путин назвал эту встречу на высшем уровне «центральным событием в двусторонних отношениях». В рамках визита планировалось подписать ряд экономических соглашений на общую сумму 10 миллиардов долларов. Путин также наградил Си Цзиньпина Орденом святого апостола Андрея Первозванного — одной из высших наград России.

Россия и Китай активно развивают сотрудничество по ключевым международным проблемам, часто одинаково голосуют в Совете Безопасности ООН. Позже на этой неделе лидеры двух стран отправятся в Гамбург на саммит «Большой двадцатки», где у каждого из них намечена встреча с Трампом.

Московская встреча двух лидеров по времени совпала с проведенным м Пхеньяном ракетным испытанием. Предполагается, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. Если информация об этом подтвердится, это будет означать значительный шаг вперед для наступательных возможностей Пхеньяна.

Испытание вызвало привычные протесты со стороны Японии и Южной Кореи. Но обе страны, являющиеся традиционными союзниками США, надеются получить помощь не из Вашингтона, а с севера. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он особенно рассчитывает на «конструктивную» роль Китая и России, из чего можно сделать вывод о том, что действия Трампа способствуют лишь ухудшению ситуации.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин был избран благодаря предложенной им программе возобновления сотрудничества с Северной Кореей, которая никак не соответствует подходу Трампа. После не особо результативной встречи, состоявшейся в Белом доме на прошлой неделе, Мун Чже Ин испытывает сильное давление со стороны Китая и России, которые требуют от него остановить развертывание американской системы противоракетной обороны THAAD, предназначенной для противодействия силам Пхеньяна.

Развертывание этой системы «наносит серьезный ущерб стратегическим интересам безопасности Китая, России и других стран региона», заявил Си Цзиньпин на этой неделе. В переводе с дипломатического языка это означает призыв прекратить развертывание системы. При этом постпред Китая в ООН предупредил о «катастрофических» последствиях, которые наступят, если не будет найдено дипломатическое решение.

Китайского и российского лидеров объединяет еще и то, что они никак не могут понять, как вести себя с Трампом. И оба видят возможность извлечь для себя выгоду. В апреле в ходе встречи с Си Цзиньпином во Флориде Трамп лично обратился к китайскому лидеру с просьбой оказать содействие в решении северокорейского вопроса. И позже он заявил, что все получилось.

Но после той встречи Белый дом выразил раздражение тем, что Пекин не принимает достаточных мер. Теперь блеф Трампа разоблачен. Он оказался в ловушке между своими громкими воинственными заявлениями и необходимостью дипломатической «победы», чтобы избежать войны.

В качестве платы за оказание помощи Трампу Си Цзиньпин во время их встречи в Гамбурге может потребовать дополнительных уступок по спорным вопросам двусторонних отношений. Правда, учитывая непредсказуемость Трампа, ему придется действовать осторожно.

У Трампа — более слабые позиции и по сравнению с Путиным, если учесть данные различных расследований его предвыборных отношений с Москвой. Для Путина, как и для Си Цзиньпина, Гамбург станет тем местом, где можно будет играть роль ответственного государственного деятеля мирового масштаба и при этом добиваться от оказавшегося в сложном положении Трампа действий, наиболее важных для себя — например, отмены санкций, связанных с Украиной.

Непрофессионалу Трампу следует подтянуться и повысить уровень игры. Такие приемы, как броски, неэффективны в борьбе с опытным дзюдоистом, обладателем черного пояса, сильным и властным российским лидером.

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