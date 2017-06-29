/Поглед.инфо/ „Не ни давайте повече никакви икономически препоръки”, заяви Сергей Караганов, председател на Съвета по външната политика и отбраната, по време на семинар във Вашингтон, организиран от Харвардския университет малко преди избирането на Путин. „Те ще бъдат хвърлени в кошчето”.

В предизборния си манифест „Русия в началото на новото хилядолетие”, Путин сочи: „За да достигнем БВП на глава от населението на равнището на съвременна Португалия или Испания – страни, които не принадлежат към лидерите на световната икономика – трябва да имаме поне 8% годишен растеж на БВП в продължение на 15 години.” Това означавар че трябва да се работи и то яко!

Реализмът никога не напуска Путин. Още в училището, когато един от учителите заявява, че комунизмът ще бъде построен през 1980 г., Володя скача. „Това е невъзможно. Това не е вярно. Никой не го вярва. Нека да гласуваме, момчета. Кой вярва?” Никой обаче не вдига ръка.

В студентските му години спортът отнема голяма част от времето му. Той обаче не се включи в университетския отбор, а остава при треньора си (Рахлин). Путин се проявява като праволинеен, дисциплиниран, спокоен, със силно чувство за хумор.

След завръщането си от Германия го запознават с Анатолий Собчак, който е станал виден демократ и ръководи Градския съвет на Ленинград. Собчак е и първият кмет на града, в посткомунистическата ера. Когато през 1990 г. Собчак му предлага да работи при него, Путин признал, че е служил в КГБ. "Отначало съпругът ми беше като треснат”, припомня си Людмила, вдовицата на Собчак. Но офицерите от спецслужбите се считали за много надеждни хора. И след малко, Собчак казва: "По дяволите, няма проблем."

Като ръководител на комисията по външно-икономическите връзки, Путин скоро се превръща в незаменим човек, с неговата проницателност, практичност и добро познаване на детайлите. През 1996 г. Собчак не е преизбран и Путин отказва да работи с новия кмет на Санкт Петербург. Използвайки връзките си, получава пост в Москва в президентската администрация. Много скоро на обкръжението на Елцин прави впечатление качествата на Путин и най-вече неговата преданност. Вероятно затова бързо израства в кариерата. Първо наблюдава регионите, след това става шеф на ФСБ, после секретар на Съвета за сигурност, а през август 1999 г. е назначен за министър-председател. През цялото време отново и отново доказа лоялността си пред Елцин, особено през 1998 г. и 1999 г., когато Думата му поиска импийчмънт.

„Той е много умен, част е от новото поколение, което не сме виждали досега”, казва за Путин Джеймс Уолфенсън – президент на Световната банка, който по време на изборите в Русия (когато Путин за първи път е избран за президент) е имал с него 9-часов разговор в Кремълския му апартамент. „За руски лидер, той е безкрайно честен. Всички, с които се срещах, казваха, че сега по-добър от него не може да се намери.”

(рус.ез.)

Загадочный властитель России

«Не давайте нам больше никаких экономических рекомендаций, — сказал председатель московского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, выступая в Вашингтоне на организованном Гарвардом семинаре незадолго до избрания Путина. — Они будут забракованы».

«Я знаю общее представление, бытующее здесь, в США, о том, что представляет собой Россия, — сказал мне Чубайс на обеде в Фонде Карнеги, который организовал профессор Стэнфордского университета и старший научный сотрудник фонда Майкл Макфол. — Россия это коррупция, взятки, олигархи, мафия, убийства. Я совершенно с этим не согласен. Это крайне поверхностное представление о тех силах перемен, которые лежат в основе революции. Если копнуть глубже, то станет ясно, что основополагающие институты, которых раньше в моей стране вообще никогда не было, сегодня нашли всеобщее признание». Он перечислил свободу слова, разделение властей, демократические выборы, частную собственность и российскую конституцию. «Тот факт, что сейчас выплачиваются зарплаты и пенсии, является наглядной позитивной тенденцией в российской экономике и в политической жизни». В своем предвыборном манифесте «Россия на рубеже тысячелетий» Путин заявил: «Для того чтобы достичь душевого производства ВВП на уровне современных Португалии или Испании — стран, не относящихся к лидерам мировой экономики, — нам понадобится примерно 15 лет при темпах прироста ВВП не менее 8% в год». (Это само по себе довольно утопическое представление.)

Когда Володя Путин учил химию в старших классах ленинградской школы в 1970 году, он уже знал, что хочет быть разведчиком. Юноша решил поступать на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который открывал ему двери в КГБ, а также пошел на дополнительные курсы по коммунистической идеологии. Когда один из учителей объявил, что коммунизм будет построен к 1980 году, Володя даже подскочил. «Это невозможно. Это неправда. Никто в это не верит. Давайте проголосуем, ребята. Кто в это верит?» Руку не поднял никто«. Об этом рассказала одна из его учительниц по имени Раиса Сергеевна. Эта подвижная женщина живет в крохотной квартирке недалеко от школы на 20-долларовую пенсию. Она вытащила старую папку и показала, что Володя по прилежанию в учебе занимал второе место в школе.

«Отец Володи был с ним очень строг, но Володя никогда с ним не спорил», — говорит близкий друг Путина и крестный отец его старшей дочери Сергей Ролдугин. Ролдугин виолончелист симфонического оркестра Мариинского театра; он рассказывал Путину о классической музыке и давал его дочерям первые уроки игры на пианино и скрипке. По словам Ролдугина, отец Путина был заводским рабочим и сыном одного из сталинских поваров. Он прошел суровую школу войны и был членом партии, твердо верящим в нее. «Он ненавидел демократию», — говорит Ролдугин. Володя появился на свет, когда его отец был уже в возрасте. До этого у его родителей умерли два сына, и поэтому, по словам путинского одноклассника Александра Матвеева, «Володя был для них как свет в окошке». Когда он выиграл в лотерею автомобиль, семья могла продать его и жить на эти деньги несколько лет. Но они не продали, и Путин стал единственным студентом в университете, у кого была машина.

Студент Ленинградского государственного университета Путин в свои 18 лет был моложе многих своих сокурсников, отслуживших в армии. Спорт отнимал у него много времени, но он не стал членом университетской команды и отказался от привилегий, оставшись у тренера Рахлина. Путин был человеком целеустремленным, дисциплинированным, спокойным, но с развитым чувством юмора. Вспоминает его друг, прямолинейный сын советского генерала и любитель пианино Леонид Полохов: «Он сказал мне, что хочет быть разведчиком, и конечно же, я пытался отговорить его от этого». Но Путин был непреклонен. «У нас было довольно закрытое общество, — говорит другой близкий друг Путина и бывший заместитель премьер-министра Николай Егоров, работающий в юридической фирме „Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс", — и поэтому в глазах многих россиян того времени КГБ был очень авторитетной организацией, попасть в которую было очень трудно и считалось большой честью». Однокашник, а позднее коллега Путина Павел Кошелев говорит: «Мы пришли в КГБ, чтобы служить государству».

По словам путинского сослуживца Валерия Голубева, работа Путина в Ленинграде заключалась в «сборе информации у русских, которые контактировали с иностранцами». «Нас учили быть скрытными, — говорит Кошелев. — Нельзя было показывать свои подлинные эмоции». Сергей Ролдугин как-то спросил Путина, чем он на самом деле занимается. Тот ответил: «Я специалист по человеческим отношениям, по людям. Такова моя профессия». «Он никогда не рассказывал о КГБ», — заметил Ролдугин. «Цель заключалась в налаживании связей с людьми, когда они приезжали в российские города», — сказал Голубев. Он поделился со мной тем, что учебная группа Путина в КГБ изучала книгу Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей».

По словам Полохова, прослужив несколько лет в КГБ, Путин начал проявлять беспокойство и захотел поехать за границу. К 1985 году, когда его отправили в командировку в Восточную Германию в город Дрезден, где он вербовал людей из «Штази» (тайная полиция ГДР) и следил за политическими деятелями из числа немецких коммунистов, Путин провел немало времени на учебе в Москве. Он также женился на стюардессе из самого западного российского города Калининграда, которую звали Людмила Александровна. В 1985 году у них родилась первая дочь Маша, а в 1986-м в Дрездене появилась на свет Катя. Немецкий стал для дочерей Путина первым языком.

Людмила летала на свидания в Ленинград. Эта прямолинейная и энергичная женщина посвятила себя дому, создавая комфортные условия для мужа, который был так занят, что не обращал внимания на время. Путин работал допоздна. Егоров рассказал мне, что как-то раз он был у них дома, когда пришел Путин. Людмила спросила его: «Ты обедал?» «Не помню», — ответил он. «А есть хочешь?» «Не знаю». «Но кушать-то надо?» «Да, наверное так».

«Женщины любят его, — говорит Ролдугин. — В нем есть какая-то загадка. Он знает, как обращаться с женщинами, как заботиться о них».

Когда в 1989 году пала Берлинская стена, а Россия никак этому не помешала, Путин, как и многие его коллеги, с изумлением увидел, что вокруг них рушится все то, ради чего они так упорно работали. «Каждое утро идти на работу и слышать, как тебя называют предателем, — говорит Павел Кошелев. — Это было хуже, чем крушение идеалов и ценностей. У нас было такое чувство, что нас предали лично». Путин был не особо заметен на своей работе, однако европейская пресса сообщает, что вскоре после его возвращения в Ленинград один из его агентов, бывший детектив «Штази», передал германской контрразведке сведения о 15 разведчиках из Восточной Германии, уничтожив тем самым многие результаты путинского труда и бросив тень на него лично. В своей книге «От первого лица», которая является его биографией, Путин рассказывает, что он отказался от престижной должности в Москве и решил вернуться в Ленинград. Там он, будучи подполковником КГБ и находясь в «действующем резерве», занял должность помощника ректора университета по международным связям. Там же он начал писать кандидатскую диссертацию по международному праву.

Через Егорова Путин познакомился с бывшим преподавателем права ЛГУ колоритным Анатолием Собчаком, который стал заметным политиком-демократом и руководителем Ленинградского городского совета. Собчак стал первым мэром города в посткоммунистическую эпоху. Когда он в 1990 году предложил Путину работать у него, тот признался, что служит в КГБ. «Вначале мой муж остолбенел, — вспоминает вдова Собчака Людмила. — Но офицеров спецслужб считали очень надежными людьми. Поэтому он сказал: „Черт с ним, все нормально"».

Он пошел на риск, и это принесло свои плоды. В качестве руководителя комитета по внешнеэкономическим связям Путин вскоре стал незаменимым человеком, поскольку был проницателен, практичен и прекрасно разбирался в деталях. По словам бывшего председателя городского совета Алексея Беляева, «он стал настоящим теневым мэром, потому что подписывал все указы, когда Собчак отсутствовал, а Собчак уезжал очень часто». Путин всячески избегал средств массовой информации, но его все равно вскоре прозвали «серым кардиналом». Без его ведома не делалось ничего. «Санкт-Петербург был очень открытым городом для приезжавших туда американских предпринимателей, — говорит юрист из Филадельфии Джером Шестак (Jerome Shestack), одно время работавший там. — В основном всех их Путин отбирал заранее. Здесь пригодилась его подготовка в КГБ». Были и другие визитеры, который встречал Путин, начиная с королевы Елизаветы II и кончая Тедом Тернером и Джейн Фондой. Он не раз переводил Борису Ельцину, когда тот встречался в Санкт-Петербурге с высокопоставленными немцами. В 1996 году Путин участвовал в предвыборной кампании, агитируя за Ельцина.

Одна из обязанностей Путина заключалась в том, чтобы присматривать за энергичной женой Собчака, которую он дважды сопровождал в поездках в США. Как-то раз они были в Монако и ехали в маленьком лифте вместе с престарелым родственником князя Ренье. Собчак дрожала от холода в своем платье с вырезом на спине. «Я знаю точки на теле, которые надо трогать, чтобы согреть человека», — заявил похотливый аристократ. «А потом он укусил меня за шею», — вспоминает Людмила Собчак. Путин прошептал на русском языке: «Знаете, Людмила, я пропал. Я должен защищать вашу честь, но не могу его бить, потому что он родственник князя». В этот момент дверь лифта, слава Богу, открылась.

Путин пришел в политику в благоприятный момент. Людям вскружили голову идеи демократии и капитализма, но большинство россиян не знали, как жить и что делать. Ролдугин рассказывает, что в какой-то момент Путин хотел пригласить в Санкт-Петербург Аугусто Пиночета, чтобы расспросить его о том, как он сотворил «экономическое чудо» в Чили, но потом отказался от этой затеи. Собчаку и Путину надо было кормить голодный город без поддержки со стороны Советского Союза, который распался в 1991 году. «Иногда он допускал ошибки в оценке людей, — говорит главный советник Собчака и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ватаньяр Ягья, который восхищается Путиным. — Вместе с честными, талантливыми и конструктивными людьми пришли люди с низменными, аморальными интересами…. Появились новые возможности брать взятки и заниматься коррупцией».

Самый известный скандал, в котором был замешан Путин, относится к бартерной сделке по продаже нефти, древесины и металлов в обмен на продовольствие, которая была заключена в начале 1992 года. Из Санкт-Петербурга ушло материалов на 92 миллиона долларов, а поступило всего несколько бутылок растительного масла. И не только это. Контракты заключались лишь на малую долю тех денег, которые можно было получить от продажи этих ресурсов на мировом рынке. Эту схему ранее использовал КГБ, чтобы в первые дни перестройки выводить из страны деньги для руководителей коммунистической партии. Началось расследование, и главным фигурантом в этом деле стал Путин. Проводила его депутат горсовета Марина Салье, у которой есть документы, показывающие, что Путин подписал два необычных контракта. Его вызвали в горсовет в качестве свидетеля и обвинили, как говорится в отчете о следствии, в «полной некомпетентности», но не в извлечении личной выгоды. Совет хотел отправить его в отставку, однако Собчак отказался. Одна из проблем, говорит Беляев, заключалась в том, что не было конкурентных предложений. В этой ситуации он повел себя как человек КГБ — одно лицо перед одним человеком, другое перед другим. Беляев не верит, что Путин брал взятки, однако признает: «Это было самое начало системной коррупции». Сегодня Санкт-Петербург считается самым криминальным городом в России.

В 1996 году Собчака не переизбрали. Путин отказался работать с его преемником Владимиром Яковлевым, который прежде был одним из заместителей Собчака. «Он сказал, что лучше быть повешенным как изменник, чем предать [моего мужа]», — говорит Людмила Собчак. Три месяца Путин и Собчак проводили время вместе на даче Собчака и горевали. Затем через свои санкт-петербургские связи Путин получил должность в Москве в президентской администрации. Его поставили курировать юридическое управление, и он начал заниматься приватизацией российской собственности за рубежом стоимостью сотни миллионов долларов.

Между тем, у Собчака начались серьезные проблемы из-за нарушений при приватизации жилья в Санкт-Петербурге. Его жена называет это «клеветой». Когда федеральная прокуратура допрашивала Собчака, ведя при этом видеозапись, Людмила ворвалась в комнату и сказала: «Анатолий, у тебя больное сердце». Собчак немедленно заявил, что ему плохо, и вызвал скорую. Укрывшись на несколько недель в больнице, он бежал в Париж на частном самолете. Путин регулярно звонил ему. Когда Ельцин назначил Путина главой правительства, тот добился, чтобы Собчак мог вернуться в Россию, и чтобы никто не предъявлял ему никаких обвинений. А в феврале он не скрываясь плакал на похоронах Собчака. Ельцинская «семья» заметила все эти проявления преданности.

Российские журналисты сообщают и о других скандалах, связанных с именем Путина, однако президентская пресс-служба их игнорирует. Если новости не показывают по телевидению, они не считаются и не имеют никакого значения. Самым интригующим примером предполагаемой противозаконной деятельности было то, что Путин давал деньги на восстановление православного женского монастыря в Израиле из «фонда непредвиденных расходов» мэра Санкт-Петербурга. Журналиста Владимира Иванидзе, который вместе со своей женой Агатой Дюпарк (Agathe Duparc) вскрыл скандал с фирмой Mabetex, облили грязью в местной санкт-петербургской газете лишь за то, что он задавал обычные вопросы о банке, работавшем в городской мэрии, и о строительной компании, с которой был связан Путин.

Как-то раз Сергей Ролдугин спросил Путина напрямик: «У тебя нет где-нибудь маленького свечного заводика?» Путин ответил: «Знаешь, у меня нет ничего». Но Ролдугин не сдавался. «Чиновники существуют для того, чтобы брать взятки, и не может быть, чтобы ты ничего не брал». По словам музыканта, Путин тогда ответил более твердо: «Знаешь, Сергей, я и без этого проживу». «Но он знает цены, знает суммы, которые берут окружающие его люди, — продолжил Ролдугин. — Он сказал мне: „Если бы я брал взятки, то сейчас я был бы очень богат… Я бы ничего не делал, а только передавал информацию, и люди предлагали бы мне за это деньги. Но я этого не делал, и поэтому сейчас я очень дорого стою"».

В Кремле Путин работал у Павла Бородина, который был начальником Управления делами президента. Швейцария предъявила ему обвинение за причастность к скандалу с Mabetex. Начиная с 1996 года, Путин ежегодно получал новое, более высокое назначение. Сначала он курировал регионы, потом возглавил ФСБ, после этого стал секретарем Совета безопасности, а в августе 1999 года был назначен премьер-министром. Естественно, возникает вопрос: как можно работать на стольких людей, замешанных в скандалах, и самому оставаться непричастным?

«В России нет незапятнанных политиков», — сказал мне политолог Вячеслав Никонов. Путин, может, и не стал богатым, но он продвинулся вперед. «Ельцин использовал его в качестве „смотрящего"», — заявил Никонов. И Путин снова и снова доказывал свою преданность, особенно в 1998 и 1999 годах, когда Дума хотела объявить Ельцину импичмент. Один работающий в Москве американский обозреватель сказал мне: «Всякий раз, когда Ельцин попадал в серьезную передрягу в Думе, вмешивался Путин и ФСБ. ФСБ запаслась информацией на ельцинских врагов, и пользовалась ею».

Теперь, оказавшись у власти, Путин якобы чувствует себя иначе. Объясняя, что Путин имел в виду под «диктатурой закона», Егоров говорит об уверенности своего друга в том, что чиновники не имеют никакого права оборачивать закон в свою пользу. «Он очень умен, являясь частью нового поколения, которое мы прежде не видели, — говорит глава Всемирного банка Джеймс Вулфенсон (James Wolfensohn), который во время избрания Путина провел с ним девять часов в его кремлевских апартаментах. — Для российского лидера он довольно честен. Все, с кем я встречался, говорят, что лучше его сейчас не найти».

«Шпион должен быть очаровательным», — сказал мне Эднан Агаев, который участвовал в переговорах по сокращению вооружений как член советской делегации. Но есть более важная вещь, чем ухаживания за западными инвесторами и ведение переговоров о списании долгов. Путин должен убедить россиян, что они могут снова верить в свою Родину. Они должны соблюдать закон, платить налоги и доверять государству. «Историческая миссия Ельцина заключалась в ненасильственном разрушении коммунизма, в том, чтобы поставить Россию на новые рельсы, а затем открыть двери в будущее, — говорит Агаев. — А задача Путина — пройти через эти двери».

«Многие люди из окружения Путина настроены решительно против Америки. Может быть, это результат [натовских бомбардировок] Косово. Сейчас между Россией и США совершенно иные отношения, — говорит корреспондент газеты „Коммерсант" Наталия Геворкян. — В этом нет ничего хорошего». Геворкян была старшей в группе корреспондентов, отобранных для проведения интервью с Путиным при написании книги «От первого лица». Ей кажется, что Билл Клинтон нравится Путину как человек. Но избрание Путина и ноябрьские президентские выборы в США ознаменовали новую эру в российско-американских отношениях. В докладе Специальной рабочей группы конгресса, который выйдет в этом месяце, республиканцы наверняка подвергнут критике Эла Гора за ту существенную роль, которую он в последние восемь лет играет в российско-американской политике. А Ричард Чейни использовал свое влияние в компании Halliburton на посту ее руководителя для ведения лоббистской деятельности в конгрессе и Госдепартаменте. Там он пытался добиться отмены запрета Госдепа на выдачу подозрительной нефтяной компании из России кредита на 490 миллионов долларов, из которых почти 300 миллионов должны были отойти Halliburton.

«Десять лет мы были посмешищем для всего мира, заявлявшего, что мы ничего не можем производить, ничего не можем правильно делать. Это вызвало мощную негативную реакцию, — говорит Павел Фельгенгауэр. — А теперь США думают, что к власти придет какой-нибудь лощеный прозападный либерал? Вряд ли!»

«Путин не демократ, — говорит Валерий Голубев, несколько лет проработавший с ним в одном кабинете на четверых человек. — Что означает слово „демократ"? В российских условиях это в определенной степени ругательство».

«Демократия в России стала бранным словом, — сказал мне Владимир Познер. — Если написать „дерьмократ", это будет игра слов в русском языке. Власть дерьма. За последние 10 лет из-за всего того, что случилось, для многих людей демократия стала дерьмом, потому что она разрушила их источники существования, их культуру. Кроме того, существуют специфические антизападные, особенно антиамериканские настроения, и в этом заключается подлинная проблема. Сначала демократия их очаровала. Но в итоге она принесла многим россиянам страдания и невзгоды». Работающий в Москве шведский журналист Ян Бломгрен (Jan Blomgren) сказал мне: «Я уверен, Путин не подходит для демократии, но он подходит для России. Демократия сегодня далеко не высший идеал».

«Даже самая антироссийская администрация в Вашингтоне не нанесет большего вреда нашей стране, чем „истинные друзья России" из команды Клинтона, — сказал один российский политический комментатор. — Усиление изоляционистских тенденций в США станет подарком судьбы».

«На самом деле, вопрос стоит так: можно ли установить закон и порядок, и соблюдать конституцию, как она написана?— говорит Познер. — Путин пользуется поддержкой большинства населения, которое говорит: давайте пока ограничим демократию, а потом вернемся к ней». Более того, продолжает Познер, Путин испытывает «мощное давление со стороны различных группировок. У него есть нравственные обязательства перед олигархами, которые привели его к власти. Не думаю, что на него давят либералы — у них нет никакой власти и влияния. Но мне кажется, что он испытывает давление со стороны военных и наиболее националистических сил страны, которые считают, что Россия должна вновь стать сверхдержавой». Как сказал магнат из 90-х Константин Боровой, «Россия важна только тогда, когда ее боятся. Если ты не можешь решить старые проблемы, ты создаешь новые».

«Расширение НАТО было невероятной пощечиной, или по крайней мере, сигналом тревоги, указывающим на то, что Россия должна снова обратить внимание на интересы и потребности своей безопасности», — говорит Клиффорд Гэдди (Clifford Gaddy) из Института Брукингса, внимательно следящий за действиями Путина. Польша, Чехия, Венгрия — все стали членами Североатлантического альянса, а Россию демонстративно туда не пускают.

Теперь Путину наверняка придется умерить свои мечты о новом превращении России в сверхдержаву. Когда затонула лодка «Курск», губернатор Курской области Александр Руцкой сказал, что Россия «потеряла не подводную лодку — она потеряла национальную идею». Перед Владимиром Путиным стоит тяжелейшая задача: сохранить надежду не только для страны, но и для себя самого.

Морин Орт — специальный корреспондент Vanity Fair и лауреат премии National Magazine Award.

(край)

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