Доналд Тръмп разкритикува разузнавателните служби на САЩ, които се разминаха с него при оценката на заплахите от страна на Иран, КНДР и „Ислямска държава", пише NBC. При това американският лидер посъветва разузнавателната си общност да се върне в училище, се казва в статията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува ръководителите на американското разузнаване за това, че му противоречат по въпросите на Иран, Северна Корея и ИД*, съобщава NBC.

Както отбелязва изданието, по-рано ръководителите на няколко американски разузнавателни служби говориха на слушания в Комитета на Сената по разузнаването, предупреждавайки за заплахи от страна на чужди държави.

„Хората в разузнаването изглеждат крайно пасивни и наивни, когато става въпрос за опасностите от страна на Иран. Те не са прави! Когато станах президент, Иран създаваше неприятности в целия Близък Изток и извън него”, написа Тръмп в своята страница в Twitter.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but....

Междувременно той добави, че след прекратяването на "ужасната иранска ядрена сделка" иранците са се променили много, въпреки че са останали "източник на потенциална опасност и конфликт".

„Те тестват ракети (миналата седмица) и много други неща. Приближават се много близо до ръба. Сега икономиката там се разпада и само това ги задържа. Бъдете внимателни с Иран! Може би разузнаването трябва да се върне в училище! - подчерта Тръмп.

Въпреки твърдението на Тръмп, че Иран продължава да работи за ядрени оръжия, лидерите на разузнаването казаха, че Техеран изпълнява условията на споразумението от 2015 г., за прекратяване на ядрената си програма в замяна на облекчаване на санкциите.

Сделката, официално наречена Съвместен всеобемащ план за действие, беше сключена по време на администрацията на Обама. Тръмп се оттегли от договора през май миналата година и отново въведе санкции срещу Техеран. Междувременно, други страни, участващи в това споразумение, включително Франция и Германия, обещаха да продължат работата по по-мащабна ядрена сделка с Иран.

"В момента, технически, те се съобразяват с всичко, но ние виждаме спорове между тях, защото не виждат икономическите ползи, които се надяваха да получат от сделката", заяви директорът на ЦРУ Джина Хаспел.

Тръмп също критикува разузнаването за оценката на заплахите от страна на ИД и КНДР. По-специално американските разузнавателни агенции не се съгласиха с ръководителя на Белия дом за постиженията на Тръмп в областта на външната политика и националната сигурност.

„Когато станах президент, ИД буйстваше неконтролируемо. Оттогава беше постигнат огромен прогрес, особено през последните пет седмици. Халифатът скоро ще бъде унищожен. Преди две години това беше немислимо - написа Тръмп в един от своите туитове.

По-късно той добави, че отношенията между САЩ и Северна Корея са станали по-добри от всякога и че има всички шансове за постигане на денуклеаризация.

Междувременно на заседанието на Комитета за разузнаване на Сената, директорът на Националното разузнаване на САЩ Дан Коутс посочи, че според американските разузнавателни служби Пхенян едва ли напълно ще се откаже от ядреното оръжие, тъй като северокорейското ръководство смята, че е критично важно "за оцеляването на режима".

Освен това, Коутс посочи, че ИД все още командва хиляди бойци в Ирак и Сирия и "възнамерява да се възроди".

Американското разузнаване също така стигна до извода, че страни като Русия, Китай и Иран могат да се стремят да окажат влияние на американската политика след усилията, предприети от Москва по време на предизборната кампания през 2016 г.

По-късно, в отговор на публикациите на Тръмп, бившият директор на ЦРУ Джон Бренън остро критикува Тръмп в Twitter, наричайки американския лидер заплаха за националната сигурност.

„Вашият отказ да признаете единодушната позиция на американското разузнаване за Иран, Северна Корея, ИД, Русия и много други неща демонстрира мащаба на вашата интелектуална несъстоятелност. Всички американци, особено членовете на Конгреса, трябва да осъзнаят опасността, която представлявате за националната сигурност”, подчерта Бренън.

* "Ислямска държава" (ИД) - организацията е призната за терористична с решение на Върховния съд на Руската федерация от 29 декември 2014 г.

Превод: М.Желязкова

