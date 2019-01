/Поглед.инфо/ Вестник The New York Times, който преди това съобщи, че бившият ръководител на кампанията на Тръмп Пол Манафорт, през 2016 г. е искал да предаде вътрешна информация за кампанията на руския бизнесмен Олег Дерипаска, публикува корекция. Оказва се, че данните са били предназначени за "украински олигарси". Както подчертава Fox News, ако първоначалната информация е вярна, тогава това ще бъде "ясен пример за връзка между кампанията на Тръмп" и Русия.

В публикация от 8 януари, The New York Times съобщи, че по време на изборната надпревара през 2016 г. бившият началник на предизборния щаб на Доналд Тръмп, Пол Манафорт, се е опитал да предаде вътрешна информация за кампанията "на руски олигарх, който поддържа тесни връзки с Владимир Путин". На следващия ден публикацията трябваше да бъде променена, пише кореспондентът на Fox News Самюъл Чембърлейн.

Както първоначално съобщаваха авторите на статията, позовавайки се на информация, която „случайно стана публично достояние” на защитата на Манафорт, бившият ръководител на щаба „излъга за прехвърлянето на данни от проучванията за предизборната кампания” на Константин Килимник, „руско-украински бизнесмен”, свързан, по мнението на американските власти, с руското разузнаване. Но The New York Times отиде още по-далеч в своята публикация и заяви, че според думите на някакъв "човек, притежаващ информация за ситуацията", Манафорт е казал на своя заместник Рик Гейтс "да помоли Килимник да предаде информацията на Олег Дерипаска".

Fox News припомня, че веднъж Дерипаска е сътрудничил с Манафорт и е поддържал бизнес контакти с него поне от 2006 до 2009 година. Така че, ако цялата история за прехвърляне на вътрешната информация от предизборния щаб на републиканския кандидат на руски бизнесмен е вярна, публикацията на The New York Times "ще хвърли светлина върху най-нагледния пример за връзката между кампанията на Тръмп и руските официални лица.

Да, ама не. В първоначалния си вид статията се появи в печатната версия на вестника в сряда сутринта, но в следобедните часове The New York Times беше принудена да отпечата корекция. „В предишната версия на тази статия лицата, на които Пол Манафорт поискал от руския си партньор да изпрати данни от проучвания, бяха неправилно посочени. Г-н Манафорт е искал информацията да бъде изпратена до двама украински олигарси, Сергей Левочкин и Ринат Ахметов, а не Олег Дерипаска, руският олигарх, свързан с Кремъл“, - такъв послепис сега може да се прочете в края на публикацията на The New York Times.

Когато попитаха редакцията как неправилната версия на статията се оказа в печата, представителите на вестника отговориха: „Публикувахме изчерпателна корекция, няма да има повече коментари“.

Миналата година Пол Манафорт се призна за виновен по обвинението в сговор, издигнато срещу него във Вашингтон. Той също очаква съдебно решение по друг случай във Вирджиния. Но нито едно от обвиненията, отправени срещу бившия ръководител на кампанията на Тръмп, не е пряко свързано с предполагаемото сътрудничество между Кремъл и екипа на републиканеца, подчертава Fox News.

Днес екипът на специалния прокурор Робърт Мюлер, твърди, че Манафорт е нарушил сделката с правосъдието за признаване на вината си, като е излъгал следователите за предаването на вътрешна информация от кампанията. Защитата на Манафорт настоява, че е излъгал непреднамерено, под натиска на следователите и поради болестта си и умората.

Превод: М.Желязкова

