/Поглед.инфо/ Новите антируски санкции, одобрени от Конгреса и Сената на САЩ, трябва да се разглеждат в контекста на борбата между изпълнителната и законодателната власт на Съединените щати за влияние над глобалния нефтогазов пазар. По същество, санкциите целят да наказват предприятия, участващи в руски проекти в сферата на енергетиката. Докато САЩ поставят на карта своята енергийна хегемония, Европа рискува да загуби частично своя суверенитет, след като трябва да „избира” между природния и втечнения газ.

За Германия е важно да се реализира проекта „Северен поток-2”, а Италия е заинтересувана от завършване изграждането на газопровод от Русия към Турция, който ще премине през Балканите. Противоречията между американския президент Доналд Тръмп и германския канцлер Ангела Меркел стават все по-многобройни и по-очевидни по различни въпроси, независимо дали те се отнасят до борбата с глобалното затопляне или ролята на НАТО и ЕС в света. Но по отношение на санкциите срещу Русия, позициите на двамата лидери са много близки, макар и по различни причини.

(рус.ез.)

Антироссийские санкции

США одобрили новый пакет санкций против России.

Дональд Трамп был вынужден подписать соответствующий законопроект против своей воли…

США одобрили новый пакет санкций против России. Дональд Трамп был вынужден подписать против своей воли соответствующий законопроект, который Москва охарактеризовала как «торговую войну» между двумя странами. Все это вызывает опасения Европейского союза, особенно, Германии. Меры, принятые Конгрессом США, по сути преследуют цель наказывать предприятия, участвующие в российских проектах в области энергетики. Прежде всего это касается строительства нефте- и газопроводов, например, незавершенного проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ должен транспортироваться из России в Германию по дну Балтийского моря.

Конгресс и Сенат США практически единогласно решили расширить антироссийские санкции из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Но это было сделано и для того, чтобы продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, пообещавшему «открыть новую эру» во взаимоотношениях с Россией, какую силу может иметь законодательная власть в США, если объединяются обе партии. Президент не оставил это без ответа и заявил, что в законе о санкциях «есть серьезные изъяны» и что некоторые его положения «явно противоречат Конституции США», в частности потому, что «посягают на полномочия исполнительной власти вести переговоры».

Белый дом вступил в конфликт с Капитолием, а Россия выступает в нем «козлом отпущения». Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил вчера, что подписание законопроекта об ужесточении санкций является попыткой американской правящей элиты «поставить Трампа на место». Председатель российского правительства пошел еще дальше в своих обвинениях Конгресса и Сената: «Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа». Медведев предрек, что хозяин Белого дома будет подвергаться новым атакам, «конечная цель которых — отстранение его от власти». Напомним, что сын и зять лидера США являются фигурантами расследования возможного вмешательства России в президентские выборы США.

Если оставить в стороне эту битву американских элит, антироссийские санкции не приветствуются в Европе, где их рассматривают как попытку поддержать американских производителей сжиженного газа. «Газпром» осуществляет в настоящее время реализацию двух проектов строительства газопроводов (между Россией и Германией и между Россией и Турцией), в которых принимают участие европейские компании, прежде всего, немецкие. Бывший канцлер Германии социал-демократического толка Герхард Шредер сегодня является председателем правления компании Nord Stream AG, которая участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Для Германии важно реализовать этот проект в области энергетики, а Италия заинтересована в завершении строительства газопровода из России в Турцию, который пройдет через Балканский полуостров. Противоречия между Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель по разным вопросам становятся с каждым днем все более очевидными, будь то меры борьбы с глобальным потеплением или роль НАТО и ЕС в мире. Но в том, что касается санкций против России, позиции обоих политиков весьма близки, хотя и по разным причинам.

В любом случае, новые антироссийские санкции, одобренные Конгрессом и Сенатом США, должны рассматриваться в контексте борьбы между исполнительной и законодательной властью США за сферы влияния и глобальной торговой войны за господство на мировом нефтегазовом рынке. США ставит на карту свою гегемонию в области энергетики, Европа рискует частично потерять независимость в выборе между природным и сжиженным газом, а Дональд Трамп пытается спастись от нападок со стороны выдвинувшей его партии.

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