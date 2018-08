/Поглед.инфо/ Евростат направи равносметка по FDI (преките чуждестранни инвестиции) за 2017 година.

Резултатите са следните:

At the same time, investment flows into the EU were negligible, almost ten times lower than the year before (€37bn in 2017, against €340bn in 2016).

Превеждам: „В същото време инвестиционните потоци в ЕС са били незначителни, почти десет пъти по-малко отколкото предната (2016) година. (€37 млрд през 2017, срещу €340 млрд през 2016).

Къде се дянаха почти €300 млрд? А ето къде:

Fall linked, in particular, to net disinvestments of US companies on the EU market (€-274bn) and, similarly, net disinvestments of EU enterprises on the US market (€-67bn)

Превеждам: „Падането е свързано в частност с „Деинвестициите“ на американските компании на европейския пазар (€-274 млрд) и също с „деинвестициите“* на европейските предприятия на американския пазар (€-67 млрд).

*деинвестиции: това е продажба или ликвидация на активи или субсидиарии (subsidiary е компания на пазара, в която инвеститора владее контролния пакет), тоест „деинвестициите“ включват в себе си не само извеждането на капитали чрез продажбата на бизнеси, но и закриване/ликвидиране на бизнеси.

По РФ също извеждане на средства и ликвидация: европейците са извели от РФ €7.4 млрд, а РФ е извела от ЕС €0.4 млрд.

Превод: М.Желязкова

