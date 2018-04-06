/Поглед.инфа/ Виктория Скрипал, племенницата на предполагаемия отровен бивш руски агент Сергей Скрипал, предаде на руски журналисти от програмата "60 минути" на телевизионния канал "Русия", запис на телефонен разговор с Юлия Скрипал, дъщеря на „похитения”.

От разговора става ясно, че самата Юлия Скрипал сама е позвънила на Виктория. Тя казала, че телефонът не е неин, това е временен номер и съобщава, че сега не могат да я пуснат да излезе от Великобритания. "Нищо непоправимо не се е случило", потвърдила дъщерята на Сергей Скрипал, "всички сме живи". Водещите на програмата "60 минути" подчертават, че все още не могат да потвърдят автентичността на записа. Те имат само уверението на Виктория Скрипал, която сама е поискала разговорът да се огласи публично. (рус.ез.) "Папа здоров, меня уже выписывают" - дочь Скрипаля разоблачила вранье Лондона

Виктория Скрипаль, племянница якобы отравленного Сергея Скрипаля, передала российским журналистам запись телефонного разговора с Юлией Скрипаль, дочерью перебежчика.

Племянница якобы отравленного в Лондоне Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль передала в редакцию программы "60 минут" телеканала "Россия" запись телефонного разговора. Виктория заверяет, что говорит с Юлией Скрипаль - дочерью бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля.

По разговору ясно, что Юлия Скрипаль сама позвонила Виктории. Она говорит, что телефон ей не принадлежит - это временный номер, и настаивает, что сейчас забирать ее из Великобритании нельзя.

"Ты же знаешь, какая сейчас ситуация, - говорит Юлия Виктории. - Не волнуйся, мы все здоровы. Меня уже выписывают, папа тоже здоров, сейчас отдыхает".

Юлия Скрипаль настаивает, что визу, чтобы поехать в Лондон, Виктории никто не даст. Сейчас точно не дадут. А потом, может быть, что-то изменится, добавляет Юлия.

"Ничего непоправимого не случилось, - еще раз добавляет дочь Сергея Скрипаля. - Все живы".

Добавим, ведущие "60 минут" подчеркнули, что пока не могут подтвердить подлинность записи. Они располагают лишь заверением Виктории Скрипаль, которая сама просила огласить беседу публично.

Ранее Лондон настаивал, что Сергей Скрипаль находится при смерти после отравления "боевым газом "Новичок". Теперь появляются новые подтверждения того, что отравления, возможно, и не было. Несмотря на то что так называемое дело Скрипаля разваливается буквально на глазах, страны Запада продолжают агрессивную риторику против России. Ранее были высланы российские дипломаты. Однако Москва делает все возможное, чтобы провести реальное расследование инцидента со Скрипалями с привлечением ОЗХО.

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