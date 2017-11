/Поглед.инфо/ Продължава американският сериал за “руската следа” в най-новата политическа история на световния хегемон. Тръмп и републиканците изровиха за Хилари Клинтън корупционна схема с “Росатом”, а демократите издадоха “12 обвинения” срещу Манафорт, който перял парите, получени от “Русала” и от Украйна.

Докато страните продължават да пръскат отрова една върху друга, обещавайки съвсем страшни разобличения в работата за Путин на всички американски кандидати, зрителите седят в шок от това, че тях всичките са ги купили руснаците. Единствено не е ясно защо с такива “купени” кандидати, на Русия изобщо са й били необходими хакери, които, според съобщенията във Фейсбук са перфорирали мозъците едновременно на 126 милиона американци от 325 милиона изобщо живеещи в САЩ, в това число баби на преклонна възраст и кърмачета.

Пръв, както и обеща през лятото, удар нанесе Тръмп. Още на 18 октомври главата на юридическия комитет на Сената, републиканецът Чак Грасли започна формално сенатско разследване, имайки намерение да изясни по какъв начин “Росатом” е получил разрешение да купи компания, която владее 20% от американските уранови находища. А на 19 октомври президентът на САЩ обяви, че историята за преминаването на американските мощности по производство на уран в ръцете на Русия е най-въпиющия пример за руско проникване в Съединените щати”. “Демократите на Клинтън са виновни в голяма срепен, сега фактите се изсипват. Направете нещо!” - писа в своя Туитът Тръмп.

Става дума за купуването от “Росатом” през 2010 година на 51% от акциите на канадската компания Uranium One, която владее уранови мини в различни краища на света, в това число и в Съединените щати.

През април 2015 година The New York Times съобщи, че по време на сключването на сделката на “Росатом” с Uranium One фондът на Клинтън е получил доброволни пожертвувания на сума повече от 30 млн. долара от предприемачите, свързани с урановата компания. По време на провеждането на оценката на активите на Uranium One Бил Клинтън е получил от банката “Ренесанс-Капитал” за свое изказване хонорар от половин милион долара. В материал на NYT се отбелязва, че ръководителите на Uranium One са предали голям обем средства за финансиране на благотворителния фонд на семейство Клинтън. В частност Франк Гистра, основател на компанията UrAsia Energy, която в последствие се обединява с Uranium One предава $31,3 млн. А полза на Фонда на семейство Клинтън. Иън Телфер, заемал поста на председател на съвета на директорите в моментана поглъщането на подразделението й от “Росатом”, превежда $2,35 млн. Франк Холмс, изпълнителен директор на компанията US Global Investors, която през първото тримесечие на 2011 г. притежавала акциите на Uranium One на сума $4,7 млн. по оценката на NYT , превел във Фонда на семейство Клинтън от $250 хил. до $500 хил. Сделката е била одобрена през 2010 година от един от федералните комитети на САЩ , оценяващ рисковете от чуждестранните инвестиции. Държавният департамент на САЩ, който към този момент възглавява Хилари Клинтън е един от членовете на този комитет.

Има руска и казахска страни, които представлява бившия глава на “Росатом”, а днес зам. глава на администрацията на президента Сергей Кириенко. Освен това става ясно, че първоначално със съдбата на канадската Uranium One се занимавал Владимир Школник и президентът на Казахстан Нусрултан Назърбаев. От 2010 година с проекта Uranium One се занимава роднина на министъра на енергетиката на Казхастан Вадим Живов (дъщерята на Живов е омъжена за сина на Школник – Игор). От 2011 до 2014 година Живов от “Росатом” възглавява Urnium One. Но през 2014 година той спешно напуска Русия и заминава за Канада. През същата 2014 година специалните служби на САЩ арестуват Вадим Микерин, който бил начело на едно от американските подразделения на “Росатом” в САЩ.

С момента самой сделки минуло уже 7 лет, но вот на руках у республиканцев «совершенно случайно» оказалось целое «досье», где опубликован «целый букет» преступлений связанных с этой сделкой. Конкретных доказательств, как водится в США, пока нет. Конгресмены уже заявили, что в деле есть некий тайный осведомитель из ФБР, который и «слил» Клинтон. Теперь Трамп требует, чтобы работнику «под прикрытием» разрешили выступить и рассказать эту захватывающую историю, как Клинтоны продались Путину.

Беда для Клинтонов тут в том, что помимо «уранового дела» касательно коррупции на них заведено еще с десяток дел о коррупции. Так, в 2016 году французское издание Le Monde опубликовало шокирующую историю о том, как Клинтон «крышевала» французские предприятия в Сирии, которые работали на территории подконтрольной ТОЗР ИГИЛ. Продолжается расследование по «делу помощи Гаити», где чету Клинтон подозревают в похищении миллиардов долларов, собиравшихся на ликвидацию последствий землетрясения на Гаити 2010. Так что какой-то сверхновостью данное расследование не станет — за «Мадам» тянется такой след, что и Мавроди ей впору завидовать. Только раньше все обвинения в коррупции Хилари отвергала по принципу: «Врут враги» и переводила все в политику, а там и помогала им «затихнуть», а теперь, на фоне обвинения «человека Трампа», «урановое дело» будет набирать обороты.

Впрочем, музыка на улице Трампа играла не долго, не прошло и недели, как все первые страницы американской прессы заняло «дело 12 обвинений Манафорта», где выяснилось, что глава избирательного штаба Дональда Трампа тоже был куплен … Украиной.

Бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу в рамках "российского расследования" предъявили обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Ему инкриминируют сговор против США, сговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждения заявления в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" и семь случаев отсутствия представления отчетов об иностранных банках и финансовых счетах. По данным СМИ, бывшему главе штаба Трампа может грозить до 80 лет тюрьмы.

В понедельник также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая россиян. Правда, основные обвинения Манафорту были предъявлены из-за Украины. Как следует из обвинительного заключения, он и его деловой партнер Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006–2015 годах и при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов.

«Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов — украинской политической партии, чей лидер Виктор Янукович был президентом в 2010–2014 годах, — а также самого Януковича и Оппозиционного блока, преемника Партии регионов, сформированного после того, как в 2014 году Янукович бежал в Россию. Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от своей работы на Украину. Чтобы спрятать выплаты с Украины от властей США, с 2006 до 2016 года Манафорт и Гейтс отмывали деньги через десятки американских и иностранных корпораций, компаний и банковских счетов»,— говорится в обвинительном заключении. И все тут прекрасно, но связать работу на Януковича с Путиным у прокурора пока не выходит.

Ранее Манафорта пытались поймать на взятке в 60 миллионов долларов от «Русала» нашего олигарха Олега Дерипаска через офшоры под видом кредитов. Об этом сообщал американский телеканал NBC News. Однако, олигарх пообещал засудить журналистов, а следствие, по крайней мере пока, не нашло этому никаких реальных доказательств и тема сошла на нет.

Впрочем, спецпрокурор от демократов Клинтон Роберт Мюллер, который возглавляет независимое расследование по предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США, не опускает руки. Он даже, кажется, нашел настоящего подозреваемого — в понедельник, 30 октября, стало известно, что Джордж Пападопулос, бывший во время предвыборной кампании советником штаба Трампа по внешней политике, признал себя виновным в даче ложных показаний на допросе в ФБР, который состоялся в январе этого года. По версии следствия, гражданин с уже подозрительной для россиянина фамилией — Пападопулос, в начале 2016 года познакомился с неким российским профессором и представившейся родственницей Путина и гражданкой России, которые заявили, что имеют связь с Администрацией Президента и могут помочь организовать встречу Трампа и Путина. Имена профессора и гражданки не сообщаются. Понятное дело, у нас каждый профессор с ноги открывает двери к Путину и легко организовывает встречи на высшем уровне, а родня Путина только и делает, что вылавливает лично советников кандидатов в президенты. Однако это не смутило Пападопулоса, правда в документе есть сноска: «Впоследствии Пападопулос узнал, что россиянка не была родственницей президента Путина. Кроме того, Пападопулос надеялся, что профессор и россиянка представят его российскому послу в Лондоне, чего они не сделали». Судя по всей истории, советник врал ФБР не из-за связи с Путиным, а из нежелания признавать, что его элементарно «развели» аферисты.

Таким образом, связь советника Трампа и современного Остапа Бендера с напарницей из детей лейтенанта Шмитта была доказана. Теперь у Мюллера другая, более сложная задача — доказать, что этот «профессор» действительно связан с Путиным, а не просто развел бедного американца греческого происхождения.

И вишенкой на торте всеобщего абсурда с подкупом Клинтон и Попадопулосом с его российскими аферистами стало заявление руководства соцсети Фейсбук, согласно которой работающие на российское правительство русские тролли атаковали своим контентом около 126 миллионов американцев или половину всех избирателей США. Об этом говориться в письменных показаниях подкомитета по борьбе с преступностью и терроризмом Сената, копия которого была получена на CNN.

Как же атаковали бедных американцев несчастных бедных американцев «злые русские тролли». «Большинство сообщения, кажется, сосредотачиваются на спорных социальных и политических сообщениях через идеологический спектр, затрагивая темы ЛГБТ, к вопросы расы для право на оружие», - пишет он. «Количество сообщений побуждало людей следовать по странице, что, в свою очередь, создавало популярность постов на одинаково заряженные темы», — сообщает американское ТВ. То есть, дорогие русские, знайте — если вы у себя в соцсети напишите что-то нехорошее про педерастов, то автоматически вмешивались в их выборы, становитесь «русским троллем», чью запись могут прочитать наивные американцы и выбрать не того. Правда, могут и не прочитать.

«Facebook правда не знает, сколько из этих 126 млн человек реально видели хоть один из тех постов, которые должны размещать там русские или сколько прокрутили эти новости или просто не вошли в тот день, когда один из постов был помещен в их Ленте Новостей», — сообщает CNN. Если говорит коротко, то Фейсбук ничего не знает, кроме того, что «русские тролли» атакуют. Как тут не вспомнить: «Видишь суслика. Нет, а он есть».

Вообще, надо отдать должное американским СМИ — в том же CNN разбирательствам с покупкой Путиным американской элиты посвящена вся главная страница и половина эфира. О России там говорится чуть не столько же, сколько по «России 24» и точно больше, чем по «Раша Тудей». И если прочитать и поверить всему, то бедный наивный американец уже должен хвататься за Кольт или учить кириллицу — кругом русские, а коррупция наверху такая, что хоть Навального выписывай срочно.

