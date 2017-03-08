/Поглед.инфо/ Останали са още 4 свободни места за вице-президенти. Желаещите могат, съгласно т. 7.2 от Устава на организацията, „да се запишат и да предадат за своите намерения в бюрото на Социнтерна...“ в подходящ момент съгласно установения ред.
ELECTED BY THE XXV SI CONGRESS
Cartagena, Colombia, 2-4 March 2017
President: Secretary General:
Mr. George Papandreou (Greece) Mr. Luis Ayala (Chile)
Vice-Presidents:
Albania Mr Edi Rama
Angola Mr Julião Mateus Paulo
Argentina Mr Jesús Rodríguez
Armenia Mr Mario Nalpatian
Austria Mr Alfred Gusenbauer
Belgium Mr Elio di Rupo
Brazil Mr Carlos Lupi
Bulgaria Ms Kornelia Ninova
Cameroon Ms Chantal Kambiwa
Chile Ms Isabel Allende
Costa Rica Mr Bernal Jiménez
Finland Mr Eero Heinäluoma
Ghana Mr Johnson Asiedu Nketiah
Guatemala Ms Sandra Torres
Haiti Mr Victor Benoit
Hungary Mr Attila Mesterházy
Israel Ms Colette Avital
Italy Ms Pia Locatelli
Japan Ms Mizuho Fukushima
Mauritania Mr Ahmed Ould Daddah
Mexico Ms Elsa Espinoza
Moldova Mr Vlad Plahotniuc
Mongolia Mr Sükhbaataryn Batbold
Namibia Ms Pendukeni Iivula-Ithana
Palestine Mr Nabeel Shaath
Portugal Mr Carlos César
Russian Federation Mr Alexander Romanovich
Senegal Mr Ousmane Tanor Dieng
Spain Mr Javier Fernández
Turkey Mr Umut Oran
Uruguay Mr Rafael Michelini
Venezuela Mr Henry Ramos
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Présidents honoraires convenus par le XXV Congrès de l'IS
Carthagène, Colombie, 2-4 mars 2017
Mustapha Ben Jaafar (Tunisie)
Rubén Berríos Martínez (Puerto Rico)
Cuauhtémoc Cárdenas (Mexique)
Tarja Halonen (Finlande)
Mahamdou Issoufou (Níger)
Lionel Jospin (France)
Horacio Serpa (Colombie)
Jalal Talibani (Iraq)
Извлечение от устава на Социнтерна...
7.2 ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ
а.Които ще бъдет избрани от Конгреса на Социнтерна отразяват географската и политическа реалност на своите партии. Броят на вице-президентите е минимум 2 и максимум 36.
б.Кандидатите трябва да се запишат и да предадат за своите намерения в бюрото на Социнтерна най-късно един месец преди Конгреса.