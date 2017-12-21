/Поглед.инфо/ В рамките на близките седмици Саудитска Арабия възнамерява да започне преговори с Вашингтон за сключването на споразумение, което ще и даде възможност за развитие на собствена ядрена програма. Първият търг за програмата се очаква през 2018 г., каза в сряда министърът на енергетиката Халид Ал Фаали.

"Ние отбелязахме, с нашите американски партньори, че възнамеряваме да локализираме цялата производствена верига в областта на ядрената енергия непосредствено в Кралство Саудитска Арабия", - каза министърът на енергетиката Халид Ал-Фалих в интервю за Ройтерс. Надяваме се, че чрез преговори с нашите американски партньори, които ще се проведат през следващите няколко седмици, ние ще намерим общ език, който ще позволи на правителството на САЩ да се впишат в техните законови изисквания. "



Вашингтон обикновено изисква от страните, подписали пакта за граждански ядрено сътрудничество, известен като "123 договор" - блокиране предоставянето на технологията за производство на ядрено гориво за военни цели. Рияд заяви, че иска да използва собствения си уран за "самозадоволяване в производството на ядрено гориво", и че не се интересува от ядрени технологии за военни цели. В хода на предишни преговори Саудитска Арабия отказа да подпише споразумение, което би го лишило от възможността да обогатява уран.

/рус.ез./

Оригиналът на статията: https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-searches-for-shale-oil-deal-1513782415

В октябре Эр-Рияд направил запросы производителям ядерных реакторов о предоставлении информации в рамках тендерного конкурса для двух атомных электростанций, на несколько миллиардов долларов.

Планируется построить 17.6 гигаватт (ГВт) атомных мощностей к 2032 году, что эквивалентно 16 реакторам. Фалих заявил в среду, что он планирует подписать контракты на строительство двух ядерных реакторов уже к концу 2018 года. Наследный принц Мухаммед Бен Салман поставил цель снижения использования ископаемых видов топлива в Саудовской энергетике с 75% до 40% к 2030 году.

Фалих заявил Reuters, что он надеется, что американские компании примут участие в подготовке исследования, которое начнется в ближайшие несколько недель, и в конечном счете будут конкурировать за контракты.

"Все, что мы сделаем, будет в строгом соответствии с международными соглашениями", - сказал Фалих. "Но мы не лишаем себя доступа к нашим природным ресурсам и возможности локализации отрасли, которую мы намерены использовать в долгосрочной перспективе".

Администрация Трампа, на прошлой неделе, ознакомила членов конгресса с тем, что Белый дом рассматривает свои стандарты в области нераспространения, по договору на продажу ядерных технологий в Саудовскую Аравию, но не оговаривалось, будет ли технология по обогащению урана частью этой сделки.

Некоторые сенаторы выразили озабоченность, связанную с нераспространением, говоря о том, что администрация, в переговорах с Саудовской Аравией, продвигается слишком быстро и без консультаций с Конгрессом, как того требует «закон 2008», президент обязан информировать комитеты в Палате представителей и Сенате, которые занимаются международным отношениям по любым инициативам и переговорам, касающихся «соглашения 123». Bloomberg, со ссылкой на свои источники, сообщил, что администрация может разрешить обогащение урана, в рамках соглашения с Саудовской Аравией

Министр энергетики США Рик Перри уже посетил в этом месяце Саудовскую Аравию, заявив Reuters, что новые переговоры, между двумя союзниками, по «соглашению 123», вскоре начнутся.

http://www.middleeasteye.net/news/saudi-looking-start-nuclear-pact-talks...

Saudi Arabian Oil Co «Aramko» участвует в предварительных переговорах о покупке корпорации Tellurian, разработчика сжиженного-природного газа в Хьюстоне, а также рассматривает инвестиции в два крупных американских нефтегазовых бассейна: Перми и Игл Форд. "С исторической точки зрения, это поражает", - сказал Джейсон Бордрофф, руководитель Центра Колумбийского университета по глобальной энергетической политике, сообщает The Wall Street Journal.

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