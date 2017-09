/Поглед.инфо/ Когато чух изявлението на специалния представител на Държавния департамент за Украйна Кърт Волкър, се сетих за великолепните думи, казани някога за Леонид Андреев от Лев Толстой: „Той заплашва, а мен не ме е страх!” Той заплаши Русия с пълна изолация, ако не върне дори не Крим, а Донбас.

Имаше на този свят лидери, които се уплашиха и капитулираха. Един от тях беше Муамар Кадафи.

Един от най-негъвкавите лидери – Башар Асад, много добре го каза тези дни пред дипломатическия корпус. Този, до вчера лондонски офталмолог, който успя да удържи в ръцете си щурвала на Сирия, докато западните медии раздуваха, че избягал със семейството си във Венецуела или в емирствата на спокойствие, отговори ясно: "Цената на съпротивата е много по-малка от цената на капитулацията".

Сегашният Запад не търси партньорство и сътрудничество – само пълна хегемония. Но Западът преживява екзистенциална криза не поради външна заплаха. Никой не го заплашва – със сигурност не Русия. Това е криза на осъзнаването на Запада, че кратката му пълна хегемония, възцарила се след разпадането на СССР, приключва с всяка следваща държава, която се присъединява към противниците на Атлантическата империя.

Затова и заплахата на Волкър не звучи убедително...

(рус.ез.)

Он пугает, а мне не страшно

Эти великолепные слова: «Он пугает, а мне не страшно», сказанные Львом Толстым о Леониде Андрееве, пришли мне на ум при речах спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. Он запугивал Россию полной изоляцией, если она не отдаст даже не Крым, а Донбасс.

«Россия хочет заморозить конфликт в Донбассе и расплачивается за это санкциями. Любые дипломатические, экономические отношения с Москвой могут быть полностью прекращены. Это не то, чего хотела Россия», — приводит слова Волкера Financial Times.

Не забыл упомянуть он и оружие — мол, министр обороны США Бешеный Пёс Джеймс Мэттис «привёз определённое оборонное оборудование для украинской армии», когда недавно посетил Украину. Короче, «Рус, сдавайс!».

Почему же мне не страшно? Ведь в ужасе умы несистемной оппозиции — от режиссёра Ивана Вырыпаева до политолога Глеба Павловского и прочих ценителей хамона. Они призывают поскорее сдаться, мол, скидка выйдет.

Но жизненный опыт последних десятилетий твёрдо говорит: не скидка, а добавка. Были лидеры, которые пугались и капитулировали. Один из них был Муаммар Каддафи. Он было сдался в девяностых и даже прожил ещё несколько лет, но кончил ужасно. То же происходило и с другими капитулянтами.

Очень хорошо сказал об этом на днях один из самых несгибаемых лидеров, Башар Асад, выступая перед дипкорпусом. Этот вчерашний лондонский офтальмолог, удержавший в руках штурвал Сирии, когда западные СМИ трубили, что он улетел с семьёй в Венесуэлу или, там, в Эмираты на покой, сказал точно: «The price of resistance is much lower than the price of capitulation» («Цена сопротивления куда меньше цены капитуляции»).

Ссылаясь на опыт Ирака и Ливии, да и многих других стран — по доброте он не упомянул Россию Ельцина, пытавшуюся капитулировать, — он сказал, что сторонники сдачи сравнивают натиск Запада с ураганом. Пригнись, поддайся, как дерево, - а потом разогнёшься, советуют они. Но натиск Запада — это не ураган, а бульдозер, который напрочь выкорчует дерево вместе с корнями, отметил Башар.

Надо бороться и не сдаваться, потому что сдаваться бессмысленно. Корни должны быть такие, чтобы бульдозер сломался. Нынешний Запад не заточен на партнёрство и сотрудничество — только на полную гегемонию. И так сверху донизу. Америка не партнёр европейцам, она их владыка и оставляет им лишь самую малость самостоятельности. И европейцы не партнёры своих клиентов за пределами сердцевины Европы — они господа и хозяева. Нет опции сдать Донбасс и пить баварское, как когда-то призывал Минкин. Впрочем, он сожалел, что Москва не открыла ворота перед вермахтом, но и в нынешней ситуации он тоже призывал к сдаче.

Запад переживает экзистенциальный кризис не из-за внешней угрозы. Никто ему не угрожает — и уж точно не Россия. Это кризис осознания, что его недолгая полная гегемония, воцарившаяся с падением СССР, завершается с каждым новым государством, встающим в ряды мятежников против Атлантической Империи. На Западе всё ещё думают, что их гегемонии не будет конца, если вовремя подавлять слишком самостоятельных и непокорных.

Башар Асад верно заметил, что Запад бьётся в истерике, когда замечает, что та или иная страна хочет быть партнёром в принятии международных решений. Слово «партнёр», так часто звучащее в устах Путина и Лаврова, вызывает судороги на Западе: они не хотят партнёров - они хотят послушных рабов. Даже Германия и Франция не партнёры Америке. Они послушно выполняют команды Вашингтона и получают мелкие подачки. Для России и этот путь заказан.

Если бы в России пришёл к власти Навальный, или Ходорковский, или ещё кто-нибудь из этой обоймы, и отдал бы Крым, несмотря на местные протесты, и помог бы киевскому режиму удушить Донбасс — и тогда он не стал бы партнёром, а только ничтожной шавкой, которой предстоит уничтожить Россию, а потом — если будет слушаться — уехать жить в Майами рядом с Андреем Козыревым. А если слушаться не будет, то будет висеть рядом с Саддамом Хусейном. Но русский народ это прекрасно понимает, а поэтому и шансов у таких потенциальных квислингов и власовых нет.

Что же касается «изоляции», которой угрожает Волкер, — какая изоляция? С Россией её могучие соседи на Востоке и на Юге. Запад считает, что «международное сообщество» — это только страны Запада. Все остальные — быдло и ватники в глазах волкеров. Но это не так. Россия не изолирована. На неё смотрят с надеждой жители Азии и Латинской Америки. В Москву едут беспрерывно короли и шейхи, президенты и претенденты. Изолировать Россию никто не может и не сможет.

Судьба Донбасса зависит от воли жителей Донбасса, а миссия России — помочь этой воле реализоваться, что бы ни шипели спецпосланники и спецпредставители. Крым решил воссоединиться с Россией, и вся её мощь способна защитить это решение.

Даже в те времена, когда Запад говорил одним голосом, Россия отвергла бы столь грубый нажим не задумываясь. Но тем более сейчас, когда Запад расколот и в США раскол в элитах и в обществе нейтрализует единое решение. Волкер угрожает поставками оружия на Украину — но The New York Times призывает воздержаться от такого безумного шага. Этим можно угрожать, говорит газета, чтобы удержать Россию от поставок оружия «Талибану»* в Афганистан, но не так за здорово живёшь. Совсем не очевидно, что президент Трамп хочет добавить ещё один очаг напряжённости к своей и без того непростой задаче. Поэтому и угрозы Волкера не звучат убедительно.

Он пугает, а нам не страшно.

