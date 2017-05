/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп смята, че руснаците се присмиват на САЩ, заради обяснението защо Хилари Клинтън е загубила изборите, пише ТАСС във вторник (30 май).

Американският президент Доналд Тръмп смята, че руснаците се присмиват на САЩ, заради обяснението защо Хилари Клинтън е загубила изборите, пише ТАСС във вторник (30 май).

Donald J. Trump✔ @realDonaldTrump

Russian officials must be laughing at the U.S. & how a lame excuse for why the Dems lost the election has taken over the Fake News.

2:04 PM - 30 May 2017

По-рано Тръмп написа в профила си в социалната мрежа Twitter, че така наречените "фалшиви новини" работят здраво за обезличаването и пренебрежението на неговите туитове, защото журналистите не искат американците да чуват истината.

Donald J. Trump✔ @realDonaldTrump

The Fake News Media works hard at disparaging & demeaning my use of social media because they don't want America to hear the real story!

3:20 AM - 29 May 2017

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели