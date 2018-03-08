/Поглед.инфо/ Кореспондентът на Гардиън в Африка с 20-годишен стаж и автор на четири книжки Джейсън Бърк се разрази със статия с претенции за аналитика, където си задава въпроса: Защо войните в Сирия, Йемен, Афганистан и в Украйна се водят толкова дълго?

Преди всичко на мистър Бърк му е необходимо да каже за това, че войните се водят дълго само в Афганистан и Сирия. В Йемен войната не се води толкова дълго, а в Украйна изобщо няма никаква война. В източната част на бивша Украйна ние имаме изключително агресия и геноцид от страна на незаконния, нацисткия, русофобски, окупационен режим на Валцман-Порошенко, където той и неговата банда изпълняват ролята на изделие за еднократна употреба, използвано в пристъпа на прищявка на САЩ и Четвъртия Райх на името на Меркел – ЕС. Народът на републиките на Донбас и неговият единствен съюзник само се отбраняват. Но ако ситуацията се промени, то много скоро в руския град Киев ще бъдат учредени Международни Киевски трибунали, на които ще съдят западните марионетки, хиляди военни престъпници и терористи, причинили чистка на интелектуалното, политическото и информационното поле на Украйна.

Връщаме се към африканските секрети на мистър Бърк. По-долу са неговите думи (адаптирани цитати, количеството думи почти съответства на оригинала) и моите скромни коментари с уговорката за петък в понеделник.

(рус.ез.)

Почему война идёт так долго?

Сирия

Бурк: С самого начала война в Сирии была очень непростой. Она обусловлена национальными, религиозными, идеологическими и этническим факторами. Всё это гарантировало продолжительный конфликт, не говоря уже о вовлечённости региональных и глобальных игроков. ООН бездействует, а США стоят в стороне. Результат: страдания сирийского народа, негативные последствия по всему миру, разрушенная страна, и если наступит мир, то на восстановление потребуется триллион долларов.

Комментарий: Дешёвый пропагандист Бурк скрывает от читателей Гардиан то, что война против Сирии началась со сговора региональных участников - стороны Саудовской Аравии, Катара, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов и Иордании, а глобальные игроки США и Израиль одобрили уничтожение законного правительства Башара Асада. Указанные стороны использовали внутренние противоречия в своих интересах, раздувая конфликт, поддерживая терроризм деньгами, оружием, дипломатией и создавая новые террористические организации. Ныне дело закончилось оккупацией Сирии турецкой и американской сторонами, причём, последняя сделала ставку на раздел Сирии на как минимум две части, где север отойдёт к проамериканским курдским сепаратистам. Война в Сирии подходит к концу, но всё благодаря участию России, Ирана и ливанских патриотов из Хезболлы. Миллион погибших, десять миллионов беженцев и триллион ущерба лежат на совести ближневосточных монархий и Запада. Россия и союзники остановили войну и спасли сирийский народ от погибели. Вечная память героям сложившим головы в сирийской земле за интересы России и сирийского народа.

Йемен

Бурк: Чрезвычайно сложная племенная и религиозная составляющая, а также внешние игроки обеспечивают тупиковость конфликта и паритет сторон. В конфликт вовлечены более десяти стран, есть связь с региональной борьбой за власть. Федерализация Йемена может принести мир, но она маловероятна.

Комментарий: Тут Бурк близок к реальности. Конфликт в Йемене начался со свержения проамериканского и просаудовского президента Хади патриотами движения Хуситов и силами бывшего президента Салеха (убит хуситами за козни в декабре 2017 г.). Но. Саудовский режим решил вернуть к власти свою полумарионетку, сколотил большую свору арабских стран, включая США, и начал уничтожать и без того скудную инфраструктуру Йемена. Саудиты учинили блокаду, вследствие которой Йемен пребывает в чрезвычайной для всего мира гуманитарной катастрофе, в стране буйствует невиданная эпидемия холеры. Однако, даже в саудовской коалиции наметились серьёзные разногласия, где один из ключевых участников Объединённые Арабские Эмираты намерены оттяпать себе юг Йемена с Аденом в центре путём поддержки южных сепаратистов (о чём я писал ещё год назад). Отвечаю на вопрос: Почему так долго? Проблема не в иранском участии, якобы затягивающем конфликт (шире региональном спровоцированном противостоянии шиитов и суннитов), а в деструктивной роли фанатиков из Саудовской Аравии и их покровителей из Госдепа США, которых мучает сионистская вша.

Афганистан

Бурк: Одна из причин затянувшейся войны - это стратегические ошибки США и союзников. Мероприятия в Афганистане недостаточно обеспечивались, а ресурсы шли не туда куда следует. Упущенные возможности на раннем этапе войны и военная бравада обошлись очень дорого. Вторая проблема - это поддержка движения Талибан* правительством Пакистана. Среди других причин затянувшегося конфликта этнический фактор (Талибан это главным образом пуштуны) и производство наркотиков.

Комментарий: Ну хорошо. В очередной раз западные писаки признают ошибки... Афган... Ирак... Ливия... А платить кто будет? Ведь у вас в капстранах всё принято подсчитывать. Вот давайте взвесим и заплатим. Для начала, посадите военного преступника Тони Блэра. Но главное. Бурк, США незаконно вторглись в Афганистан не для того чтобы "побеждать" или бороться с "терроризмом", они пошли на "кладбище Империй" для закрепления военного присутствия в Евразии. Базы в Афганистане позволяют угрожать России, Китаю и Ирану одновременно. Если учесть связь афганских пунктов с базой на острове Диего-Гарсия, то видится очень вязкая паутина кровавого американского империализма.

Сегодня трамповский режим использует Афганистан как запасной плацдарм для недобитков ДАИШ*, коих в стране насчитывается уже порядка 7 тыс. МИД России продолжает задавать вопросы США и НАТО: А чья неопознанная авиация помогает террористам? Любопытные факты. О поддержке Талибан пакистанской стороной громко поёт только администрация Трампа, обамиты молчали. Война в Афганистане это самый продолжительный конфликт в истории США и НАТО, старая райховская кляча Меркель проболталась о том, что оккупация может продлится очень долго, читай, когда посчитаем нужным, тогда и выйдем. Агрессия в Афганистане обошлась американским налогоплательщикам более чем в один триллион долларов.

Украина

Бурк: Несмотря на экономические ограничения, Москва не намерена отказываться от своих достижений. США и ЕС не хотят идти на риск противостояния. Настроения в самой Украине столь же противоречивы как и прежде. Мы имеем скрытый и замороженный конфликт.

Комментарий: Как и в случае с Сирией, на Украине мы наблюдаем прямую агрессию Запада. Но в этом случае, западные шулера и их украинские петрушки влезли непосредственно в сферу интересов русских и России. Влезли с необычайной наглостью, терроризмом, войной и агрессией. Влезли в нарушение писанных ими же "правил игры", за что должны получить своё. Война на украйне закончится ровно в тот день, когда украинские террористы перестанут стрелять по мирному населению Донбасса. Война закончится ровно тогда, когда украинские террористы перестанут убивать детей, стариков и женщин. Чем раньше это произойдёт, тем мягче будут приговоры Международного Киевского Трибунала, где повешение можно будет заменить на расстрел или смертельную инъекцию.

* Талибан и ДАИШ (ИГ) - террористическая организация запрещена в России.

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