/Поглед.инфо/ Lego се присъедини към нарастващия списък на "будни" (от woke - използва се за крайно либерални хора и идеи) компании за играчки с нов конструкторски комплект, предназначен да символизира „приобщаването“. Това накара някои да отхвърлят конструкторския комплект като цинична маркетингова схема.

В четвъртък датският производител на играчки представи своя комплект „Всеки е страхотен“, който се отличава с вдъхновен от дъгата флаг и 11 монохромни фигурки, всяка със собствена прическа и цвят.

Моделът е проектиран да „отпразнува разнообразието на нашите фенове и света около нас“ и служи като „символ на любов и приемане от ЛГБТИКА + общността“, обясни компанията в прессъобщение.

Според активистката група "OutRight Action International", ЛГБТИКА+ означава „Лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, куиър и / или чудещи се, интерсекс и асексуални и / или съюзници“.

LEGO

We’re super excited to reveal our new set - LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder

#LEGO #EveryoneIsAwesome

12:00 PM · May 20, 2021

Share this Tweet

Моделът използва цветовете на знамето с дъгата, но също така включва бледо синьо, бяло и розово, представляващи транссексуалната общност, както и черно и кафяво като признание за расовото разнообразие.

Създателят на комплекта, Матю Аштън, който служи като вицепрезидент на Lego по дизайн, каза, че моделът е израз на „приобщаване“ и показва, че компанията „наистина вярва“, че „всички са страхотни“.

Комплектът за строителство ще бъде на разположение за закупуване от 1 юни, което бележи началото на месеца на "гордостта" (през юни месец големите компании и корпорации празнуват сексуалното, полово и джендърно разнообразие, в т.ч. и в България).

Моделът ще се продава на уебсайта на компанията и в магазините с марка Lego. Компанията каза, че също така си партнира с редица организации, включително групата за правата на хомосексуалистите "Стоунуол" и базираната във Великобритания благотворителна организация "Многообразни модели за подражание", която „работи за обучение на децата за приобщаване и съпричастност“.

Съобщението беше аплодирано от многобройни потребители на социалните медии (на Запад), които изразиха нетърпение да отделят парите си за комплекта играчки.

Други обаче имаха резерви. Много от общността на лесбийките, гейовете, транссексуалните, куиръвете и тнт., обвиниха компанията за играчки, че не е направила достатъчно, за да покаже, че наистина е отдадена на приобщаването.

Един човек се оплака, че Lego не е достатъчно „полово неутрално“, и предположи, че компанията неправилно свързва жените с розовия цвят.

C_Runchie

Replying to @LEGO_Group

Shame you don’t go in for gender neutral Lego & advertising these days. No pink on this little girl.

12:06 PM · May 20, 2021

"Срамота, че не използвате джендърно неутрално Lego и реклама тези дни. Няма да има нищо розово по това малко момиченце", казва потребител.

Няколко коментара също така посочиха факта, че моделът изглежда се предлага на пазара на хора на 18 и повече години. Производителят на играчки обясни в прессъобщението си, че моделът е предназначен за неговите „възрастни фенове“.

„Полезно е да учим децата си, че приобщаването е важно, защо да чакаме толкова дълго?“ - попита един наблюдател.

Новият модел също беше критикуван, че не е много вълнуващ, като се има предвид, че това е просто цветна стена с фигурки.

Един отрицателен отзив описва набора като „просто мързелив и лош опит за осребряване на ЛГБТ маркетинг“.

Някои изразиха загриженост, че компанията се опитва да „сексуализира“ играчките си, аргументирайки, че децата не трябва да бъдат изложени на подобни идеи.

Забележително е, че Аштън каза на Guardian, че една от фигурките, която е лилава с перука тип „кошер“, е „намек на всички страхотни драг-куйнове по света“ (драгкуйн - мъжки травестите, обличащи се като принцеси, бел.р.).

Lego далеч не е първият производител на играчки, който се е „събудил“. Миналата година Hasbro обяви нова итерация на класическата си настолна игра "Монополи", която дава на жените допълнително пари при преминаване на „Старт“ - очевидно като начин за борба с патриархата.

През февруари Hasbro предизвика по-нататъшни протести, след като се разпространиха репортажи, че прави своята играчка "Г-н Картофена глава" джендърно неутрална.

По-късно компанията поясни, че маха само „господин“ от марката играчки и че все пак ще прави разлика между г-н и г-жа Картофена глава.

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели