/Поглед.инфо/ Посланикът на Ислямска република Иран в България Али Реза Ирваш говори без заобикалки: според него САЩ многократно са предали дипломацията, а Иран е отговорил така, че е разбил мита за недосегаемия хегемон. В интервюто звучат тежки думи за Тръмп, за разпада на доверието към Вашингтон, за страха в региона и за мълчанието на правителства, които иначе размахват лозунги за международно право. Това не е просто разговор за война, а за границата, след която един народ избира съпротивата пред подчинението.

Във втората част от разговора на Георги Стамболиев с посланика на Ислямска република Иран в България Али Реза Ирваш се правят изключително остри и директни оценки за ролята на САЩ, Израел и състоянието на съвременната дипломация. Според него Вашингтон многократно е предал собствените си ангажименти, а действията му в последните години окончателно са разрушили доверието към така наречения „хегемон“.

Интервюто навлиза дълбоко в темата за провалените преговори, ударите срещу Иран и реакцията на иранското общество, което – по думите на посланика – не само не се разпада, а се консолидира още по-силно. Разглежда се и ефектът от конфликта върху региона, върху съюзниците на САЩ и върху глобалната икономика, както и въпросът дали светът вече влиза в нова фаза на недоверие и нестабилност.

Особено остро е поставен и въпросът за позицията на България – за мълчанието на институциите, за липсата на активна дипломация и за разликата между официалната линия и настроенията сред българското общество.

Това е разговор за войната, но и за нещо много по-дълбоко – за границата, отвъд която един народ отказва да се подчинява, за цената на суверенитета и за това дали силата може да замени доверието в международните отношения.

Гледайте внимателно – защото този разговор не просто информира, а поставя въпроси, които ще определят следващите години.

