/Поглед.инфо/ Проф. Нако Стефанов прави безпощаден разрез на разпадащия се Европейски съюз, на войната като заплаха за България и на модела, който превърна страната ни в територия без суверенитет, без перспектива и без защита за собствения си народ. В разговора той предупреждава, че България е изправена не просто пред политическа, а пред социодемографска катастрофа, задълбочавана от неолибералния ред, външната зависимост и рухването на държавността. Според него изходът минава през народовластие, възстановяване на националния суверенитет, силна икономика на участието и категоричен отказ страната да бъде въвличана в чужди войни.

Във втората част от разговора с проф. Нако Стефанов се очертава тревожна картина както за Европа, така и за България. Анализът започва от изборите в Унгария и напрежението вътре в Европейския съюз, за да стигне до големия въпрос: има ли бъдеще Европа на отечествата или ЕС върви към разцепление и подчинение на външни центрове на сила.

Проф. Стефанов коментира и най-опасния риск пред България – да бъде въвлечена във военни конфликти, без да защитава собствения си национален интерес. Той настоява, че страната ни трябва да отстоява статут на зона на мира, да възстанови реалния си суверенитет и да прекрати политиката на конфронтация, която я прави уязвима.

В разговора специално място заема и вътрешният срив на България – социалната несправедливост, демографската катастрофа, разпадът на образованието, кризата в здравеопазването и унищожаването на националната перспектива. Проф. Стефанов защитава идеята за радикална смяна на неолибералния модел, за икономика на участието, за нов тип национални предприятия и за връщане на държавата към народа.

Това е разговор не просто за политика, а за съдбата на България – между войната и мира, между подчинението и суверенитета, между изчезването и историческото оцеляване.

