/Поглед.инфо/ Вестник The New York Times се отказа от собствените си думи, че Киев се намесва в президентските избори, за да подкопае кампанията на Тръмп, съобщава The Washington Examiner. В доклад, публикуван в петък, изменчивото издание посочва, че действията на украинците са контролирани от Москва.

Сега, след като обществеността най-накрая призна, че украинското правителство се намеси в изборите през 2016 г., за да навреди на кампанията на Тръмп, националните медии започнаха да се преструват, че това никога не се е случило, пише The Washington Examiner. И така, The New York Times се преструват, че самите те не са били първите, които са писали за този факт.

Според изданието, в петък във вестник The New York Times е публикуван доклад, според който украинската намеса е организирана в Русия. Според доклада "американските разузнавателни агенти информираха сенаторите и техните помощници, че Русия участва в многогодишна кампания, за да обвинява главно Украйна за собствените си хакерски атаки по време на изборите през 2016 г." The Washington Examiner обаче се чуди дали тази „многогодишна кампания“ се разпространява през август 2016 г., когато The New York Times обяви, че цяла правителствена агенция провежда разследване в Украйна срещу Пол Манафорд, който тогава беше ръководител на предизборната кампания на Тръмп. Изданието твърди, че "новото национално бюро за борба с корупцията" в Украйна, което си сътрудничи с ФБР, е получило достъп до мистериозен ръкописен дневник, който показва, че Манафорд е получил милиони долари от един от проруските политици. „Следователите заявиха, се отбелязва в статията, „че плащанията са част от нелегална неформална схема, а сред получателите има сътрудници на избирателната комисия.“.

Журналистът на Washington Examiner се пита: ако това заявление беше част от голяма руска кампания за дезинформация, тогава кога вестникът ще публикува опровержение? "Трябва да повярваме", пише наблюдателят, че украинското правителство откри случайно това малко бележниче - буквално на мястото на изгоряла сграда - според която Манафорт пере пари. „Трябва да повярваме“, че тази находка е била по волята на съдбата, а не ответен удар срещу Тръмп, който каза добри неща за Русия.

„Не вярвам в това“, казва авторът на статията. Най-влиятелната правителствена агенция в Украйна провеждаше разследване по отношение на високопоставен чиновник в централата на основния кандидат за президент. Доклад на The New York Times в петък обаче отхвърли документираната и последователна намеса на Украйна. „Добре дошли в 1984 г. (роман на Дж. Оруел. - ИноТВ)!“ - с тези думи журналистът The Washington Examiner завършва статията си.

