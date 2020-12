/Поглед.инфо/ Губернаторът Крис Сунуну от Ню Хемпшър отмени планираната церемония по собствената си инаугурация, както и полагането на клетва от други държавни служители. Мотивите, които той посочи са, че имало "твърде голям риск", след като въоръжен протестиращ беше арестуван пред дома му.

"В понеделник привечер въоръжен индивид, преминаващ през двора ми беше арестуван", заяви Сунуну.

"Той е носел със себе си две дузини пълнители с амуниции", разказа губернаторът в сряда.

"Отлагането на нашата публична церемония по полагане на клетва не беше решение, което направихме лесно, но беше правилното решение, за да се гарантират сигурността на моето семейство и обществеността", написа той.

Скилър Бенет на 38 годишна възраст беше арестуван в понеделник. Мъжът е обвинен в криминално нарушаване на частната собственост и безредно поведение.

Последното му обвинение се отнася до събитие, което беше рекламирано като "факелен поклон за жертвите на локдауните".

Става въпрос за поредния от поредица протести, които започнаха на 22 ноември, два дена след като Сунуну - републикански губернатор на щат с репутация за либертариански ценности, наложи задължителното носене на маски, както вкъщи, така и навън с цел ограничаване на коронавируса.

"Ясно е, че тази наредба в Нюфийлдс е била специално в полза на крал Сунуну", каза Бенет пред Асошиейтед прес.

Той добави, че хората протестират, защото губернаторът "затвори щата".

Chris Sununu

@GovChrisSununu

On Monday evening an armed individual trespassing in my backyard was arrested carrying two dozen rounds of ammunition. Cancelling our outdoor inaugural ceremonies was not a decision we made easily, but it was the right decision to ensure the safety of my family and the public.

12:39 AM · Dec 31, 2020

236

152 people are Tweeting about this

Източник Туитър - снимки от протеста срещу губернатора Сунуну. Протестиращите настояват да бъдат отнети извънредните правомощия на губернатора.

Свързаните с Ковид-19 рестрикции в Ню Хемпшър са по-малки, отколкото в други щати, особено на фона на региона Ню Инглънд, но въпреки това, повечето местни считат, че всяка регулация от правителството е твърде много.

Междувременно, губернатор Сунуну не беше у дома си по време на протестите.

Той обвини "въоръжените протестиращи", че са станали "по-агресивни" през последните няколко седмици. Освен това губернаторът се оплака от протестиращите:

"Нападат семейството ми, протестират пред моята лична резиденция и нарушават частната ми собственост."

Девет души бяха привикани от властите заради събирането. Полицията заяви, че протестът е нарушил новите наредби за социалното дистанциране, които бяха въведени от борда на Нюфийлдс, част от който е и братът на губернатора Сунуну.

Говорителят на Сунуну, Бенджамин Вихщад заяви, че губернаторът "няма никаква намеса" в новите мерки или налагането им.

Вместо планираното мероприятие на открито на 7 януари, губернаторът и изпълнителният му съвет ще се закълнат по време на малка, частна церемония. На нея виртуално ще присъстват и членовете на щатския законодателен орган.

Голяма част от Съединените щати станаха обект на различна степен на коронавирусни локдауни от март месец досега, когато за първи път се обявиха мерки за спиране на вируса.

Републиканските губернатори, които смекчиха локдауните, се сблъскаха с натиск от страна на медиите, докато губернаторите на демократи, които поддържаха мерките, се сблъскаха с протести и реакция на населението, което е против рестрикциите.

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели