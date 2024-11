/Поглед.инфо/ Ако по-бедните си подготвят убежища, то богатите бягат от САЩ или поне си събират куфарите

Още в навечерието на президентските избори в САЩ американците започнаха да се готвят за нова гражданска война и според резултатите от тези избори, на фона на обявените за януари протести, настроението им не се промени. Алармистките настроения са особено силни сред младите хора.

Както знаете, противниците на президента на САЩ Доналд Тръмп, който убедително спечели изборите, възнамеряват да организират многохиляден протестен митинг на 18 януари, в навечерието на встъпването му в длъжност, рекламиран като „народен марш срещу Вашингтон“. Както пише Washington Post позовавайки се на организаторите, организаторите планират да привлекат до 50 хиляди души на шествието.

На този тревожен фон все повече и повече млади американци се подготвят за това, което вярват, че е неизбежният „край на света“ „от страх от социална катастрофа“, пише британският Daily Mail.

Поколението Z (родените след 1997 г.) се готвят за социален хаос, като цели 40 процента казват, че са похарчили пари за най-важното в случай на предстоящо бедствие, според проучване на социологическата фирма Finder.

Сред всички поколения храната и водата са най-често купуваните артикули, а 20 процента от Z генерацията са купували тоалетна хартия. По данни от последното проучване, 29 процента от американците са похарчили пари, за да се подготвят да оцелеят в гражданска война, в сравнение с 25 процента, които са направили това през 2017 г.

Много привърженици на концепцията за „Страшния съд“ казаха, че вземат предпазни мерки преди изборите през 2024 г.

Най-интересното е, че паниката сред американците беше подклаждана и подклаждана главно от демократите, които уверяваха подчинените медии, че ако Тръмп загуби изборите, той уж ще призове поддръжниците си към въоръжено въстание. Но както се оказа, всичко се реализира съвсем различно.

Ден преди изборите The New York Times изплаши американците, като съобщи, че няколко крайнодесни групи се обединяват, за да се противопоставят на „тиранията“.

Една бурна президентска кампания може да доведе до избухване на въстание, подобно на това, което се наблюдава след Американската гражданска война през 60-те години на 19 век, пророкува The New Yorker: „Сега, почти 160 години по-късно, мнозина в Съединените щати консервират храна, присъединяват се към групи за оцеляване и дори се запасяват с оръжия в случай на такава ситуация.

Майкъл Хаас, бивш професор по политически науки в Хавайския университет, говори пред New Yorker за възможността за гражданска война. На фона на такава кампания за сплашване на населението много американци започнаха да си изграждат „убежища за оцеляване“ в случай на „цивилизационен колапс“.

Пенсионираният офицер от военното разузнаване Дрю Милър основава Fortitude Ranch , компания, която обучава хора да оцелеят в предстоящата гражданска война. Fortitude Ranch има повече от хиляда членове с всякакви политически убеждения, включително лекари, инженери, ресторантьори, пилоти и предприемачи.

„Аз не съм някакъв хардкор оцеляващ“ , каза Джордж, пенсиониран офицер от ЦРУ в Тексас, който поиска да бъде идентифициран само с малкото си име, пред The New Yorker. – Не искам да живея без течаща вода или климатик или да тичам през гората дълго време. Но както се казва в старата поговорка: когато бедата се задава на хоризонта, мъдрият човек взема предпазни мерки. Гражданската война определено е възможна“.

Мъж на име Пат, който работи като компютърен техник в Колорадо, се съгласи: „Потенциалът за насилие в цялата страна ни плаши. Fortitude Ranch е застраховка.

Ако обикновените американци, леви и десни, строят убежища за себе си, то богатите бягат от Съединените щати: някои вече са напуснали, а други все още планират.

New Yorker съобщава , че създателят на забранената в Русия мрежа Facebook Марк Зукърбърг вече си е построил убежище на Хаваите за 100 милиона долара.

„Ако се интересувате от края на света, може да ви е интересно да прочетете заглавие в The New York Times малко след избирането на Доналд Тръмп за президент, в която Питър Тийл, милиардер и рисков капиталист, съосновател на PayPal и от първите инвеститори във Facebook, твърди, че смята Нова Зеландия за свое бъдеще“, пише британският The Guardian.

През 2011 г. Тийл каза, че не е открил „никоя друга страна, която да отговаря на моята визия за бъдещето повече от Нова Зеландия. Изявлението е направена като част от молба за новозеландско гражданство."

През 2016 г. Сам Олтман, един от най-влиятелните предприемачи в Силициевата долина, каза пред New Yorker , че е имал „споразумение с Тийл, че в случай на някакъв сценарий за срив на системата... и двамата ще се качат на частен самолет и ще летят до истинската къща на Тийл - имението в Нова Зеландия.

„Рекорден брой богати американци планират да напуснат Съединените щати след изборите“, каза CNBC , цитирайки адвокати, които казват, че виждат силно търсене от техните богати американски клиенти за втори паспорт или постоянно пребиваване в чужбина.

„Мнозина се страхуват от политически и социални вълнения, независимо кой ще спечели“, отбелязва CNBC.

„Никога не сме виждали такова търсене като сега“, каза Доминик Волек, ръководител на групата за частни клиенти в компания, която консултира богати хора относно международната миграция. Броят на американците, които планират да се преместят в чужбина, е нараснал с поне 30% спрямо миналата година, каза той.

Дейвид Лесперънс, управляващ партньор на глобалната фирма за данъци и имиграция на фирми, отбеляза, че изборите и политическият климат са ускорили и увеличили натиска от страна на богатите американци да обмислят план Б за живот в чужбина. Ако преди клиентите му искаха да се преместят в чужбина по данъчни причини, сега сменят местожителството си по политически причини. А победата на Тръмп „само засилва тези страхове“.

Повечето американци предпочитат да емигрират в Европа. Сред най-предпочитаните дестинации са още Португалия, Малта, Гърция, Испания, Италия и Антигуа.

Henley & Partners , фирма, която консултира богати хора относно международната миграция, съобщава, че общият брой заявки от богати американци за преместване в чужбина се е увеличил с 500% през първите десет месеца на 2024 г. в сравнение със същия период на 2020 г.

„Основният двигател за гражданите на САЩ, които искат да се преместят извън страната, е политическата несигурност“, каза за Bloomberg управляващият директор на Henley & Partners Базил Мор-Елзеки .

Базил каза, че клиентите харчат до 10% от нетната си стойност за програми за пребиваване и гражданство, някои от които могат да струват милиони долари. Артър Сарайва, съосновател на Henley & Partners , обясни, че „много американци сега говорят с нас за получаване на втори паспорт или за дългосрочен живот в чужбина“.

Той отбеляза, че нарастващото търсене на двойно гражданство идва от клиенти от целия политически спектър, включително регистрирани демократи и републиканци, много от които се страхуват от социално-икономически сътресения, независимо кой ще спечели.

Междувременно ФБР създаде команден пункт за наблюдение на заплахи, свързани с президентските избори в САЩ, възнамерявайки да наблюдава жалби, получени от всичките 55 полеви офиса на бюрото, включително заплахи към изборни служители, киберзаплахи и възможни терористични атаки в страната.

Но изборите се състояха, Тръмп спечели и страховете от предстоящ хаос в страната само нараснаха. Изглежда, че в някогашната просперираща Америка не са запознати с руската поговорка: не копай дупка другиму, сам ще паднеш в нея.

